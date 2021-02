Venäjän media heitti Haavistolle idean Putinin ja Bidenin tapaamisesta Suomessa – ”Olemme aina valmiita”

Pietariin matkaava ulkoministeri Pekka Haavisto nousi Venäjällä otsikoihin, kun häneltä kysyttiin Suomen mahdollisuudesta järjestää Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien huipputapaaminen.

”Suomi on valmis järjestämään tapaamispaikan Venäjän ja Yhdysvaltain johtajille.”

”Suomi tarjosi Putinille ja Bidenille tapaamispaikkaa.”

Tällaisia otsikoita nousi Venäjällä esille viikonloppuna, kun venäläiset uutistoimistot kertoivat ulkoministeri Pekka Haaviston tulevasta matkasta Pietariin tapaamaan venäläiskollegaansa Sergei Lavrovia.

Haavisto oli antanut venäläismedialle yhteishaastattelun ennen maanantaista matkaansa. Uutistoimisto Interfax julkaisi haastattelun pitkässä kysymys-vastaus-muodossa, kun taas monissa muissa välineissä haastattelusta nostettiin esille korostetusti vain Suomen valmius toimia jälleen kerran Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien mahdollisena tapaamispaikkana.

Interfaxin ja uutistoimisto Tassin jutuista käy ilmi, että Haavisto ei toiminut itse aloitteellisena asiassa, vaan venäläistoimittajat tarjoilivat Haavistolle ideaa Suomesta tapaamispaikkana.

Venäläistoimittajat kysyivät Interfaxin mukaan näin:

– Voisiko teidän mielestänne Suomi säilyttää perinteen ja tarjota tapaamispaikkaa presidentti Vladimir Putinille ja Joe Bidenille, kuten tapahtui Donald Trumpin kohdalla?

Haavisto tarttui heti ideaan.

– Me olemme aina valmiita tarjoamaan hyviä palveluksia, hän vastasi Tassin mukaan.

– Jos tarve tulee, Suomi on aina valmis tarjoamaan tapaamispaikkaa. Ymmärrämme tietenkin, että on myös muita mahdollisuuksia, mutta Helsinki on aina hyvä paikka, Haavisto jatkoi.

Interfax julkaisi uutisestaan myös englanninkielisen version, joka löytyy tästä linkistä.

Joe Biden ja Vladimir Putin tapasivat maaliskuussa 2011 Moskovassa. Biden oli tuolloin Yhdysvaltain varapresidentti ja Putin istui pääministerin tuolilla.­

Ei ole tietoa, onko ajatus Helsingistä mahdollisena Putinin ja Bidenin tapaamispaikkana venäläistoimittajilta pelkkä heitto vai onko asiasta käyty kulissien takana jo joitakin mahdollisia keskusteluja. Se kuitenkin tiedetään vanhastaan, että toisinaan Venäjän johto käyttää oman maansa mediaa nostamaan esille joitakin kysymyksiä tai ajatuksia, joita se itse haluaa edistää.

Haavisto muistuttaa venäläistoimittajien haastattelussa, että Helsinki toimi Putinin ja Trumpin kesän 2018 tapaamisen jälkeen myös Venäjän ja Yhdysvaltain aserajoitusneuvottelujen pitopaikkana viime vuoden syksyllä.

– Viime lokakuussa minulla oli mahdollisuus tavata sekä Venäjän että Yhdysvaltain delegaation kanssa, kun he keskustelivat strategisten ydinaseita rajoittavan sopimuksen jatkamisesta Suomessa. Molemmat delegaatiot olivat tyytyväisiä siitä, että me tarjosimme heille neutraalin paikan neuvotteluja varten, Haavisto kertoi venäläistoimittajille.

– Se johti onneksi lopulta Uuden Start -sopimuksen jatkamiseen, ja se on erittäin tärkeä sopimus ydinaseiden rajoittamisesta. Olemme kiitollisia Venäjälle ja Yhdysvalloille sen jatkamisesta, Haavisto kiittelee haastatteluissa.

Trumpin asevalvontasuurlähettiläs Marshall Billingslea tapasi viime lokakuussa Helsingissä Venäjän varaulkoministerin Sergei Rjabkovin.

Billingslea ja Rjabkov johtivat tuolloin omien maidensa delegaatioita aserajoitussopimuksen jatkoneuvotteluissa. Kumpikin heistä tapasi lokakuisella Helsingin-matkallaan erikseen myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön, joka luonnehti tuolloin käymiään keskusteluja mielenkiintoisiksi.

Kun Joe Biden voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit, pohjaa Uuden Start -sopimuksen jatkamiselle oli mitä ilmeisimmin valmisteltu jo pitkälle ja sekä Bidenin että Putinin uskottiin olevan sen jatkamisen kannalla heti Bidenin virkaanastujaisten jälkeen.

Tammikuun lopulla sopimuksen viiden vuoden jatkoaika hyväksyttiinkin ensin Venäjän duumassa ja sen jälkeen Putinin allekirjoituksella. Helmikuun alussa Yhdysvallat teki samoin ja jatkoi sopimusta viidellä vuodella, kertoi ulkoministeri Antony Blinken keskiviikkona 3. helmikuuta.

Ydinasesopimuksen jatkoa pidetään yleisesti hyvänä merkkinä ja lupaavana alkuna Bidenin ja Putinin tulevalle kanssakäymiselle, vaikka Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet ovat muuten erittäin kireät.

Mikäli Helsingin-neuvotteluilla lokakuussa olisi ollut ratkaiseva merkitys Uusi Start -sovun syntymiselle, siitä saatettaisiin saada symbolista pohjaa myös sille, mikäli suurvallat haluaisivat järjestää Bidenin ja Putinin ensimmäisen johtajatapaamisen Suomeen.

Biden ja Putin ovat tavanneet toisensa aiemminkin, mutta eivät nykyisissä rooleissaan. Maaliskuussa 2011 Biden oli Yhdysvaltain varapresidentti ja Putin istui pääministerin tuolilla, kun Biden vieraili Moskovassa.