Senaatti hylkäsi Trumpin virkarikossyytteen – seitsemän republikaania äänesti tuomion puolesta

Yhdysvaltain senaatti on hylännyt ex-presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteen äänin 43–57. Syyte olisi tarvinnut kahden kolmasosan tuen.

Trumpin syyllisyyden puolesta äänestivät senaatin kaikki demokraatit ja seitsemän republikaania. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, sillä mennäkseen läpi syyte olisi tarvinnut 17 republikaanin tuen, jotta vaadittu kahden kolmasosan enemmistö olisi syntynyt.

Republikaaneista Trumpin syytettä kannattivat Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ja Pat Toomey.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.

Ennen syyttäjän ja puolustuksen loppupuheenvuoroja senaatti keskusteli siitä, kutsutaanko oikeudenkäyntiin todistajia. Lopulta oikeudenkäyntiä jatkettiin ilman todistajia.

Senaatti päätti ensin äänin 55–45, että todistajien kuuleminen sallitaan. Kuulemisen puolesta äänestivät kaikki demokraatit ja viisi republikaania. Todistajien kuulemista halusi demokraattien syyttäjiä johtava Jamie Raskin, koska demokraatit olisivat halunneet kuultavaksi edustajainhuoneen republikaanin Jaime Herrera Beutlerin.

Beutler kertoi perjantaina edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthyn ja Trumpin puhelusta loppiaisena tapahtuneen kongressin mellakan aikana. Raskinin mukaan Beutleria olisi voitu kuulla videopuhelun välityksellä, mikä ei olisi vienyt aikaa kuin tunnin.

Tämän jälkeen Trumpin puolustusasianajajat uhkasivat hekin kutsua koko joukon todistajia: muun muassa edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin ja varapresidentti Kamala Harrisin.

Istuntotauon aikana syyttäjät ja Trumpin puolustus tekivät sopimuksen, jonka mukaan Beutlerin lausunto liitetään suoraan osaksi oikeuden pöytäkirjoja eikä häntä kutsuta todistajaksi. Tämän jälkeen kumpikin osapuoli lupasi olla kutsumatta todistajia, ja istunnossa siirryttiin loppupuheenvuoroihin, joille oli varattu aikaa yhteensä neljä tuntia.

Äänestys todistajien kutsumisesta oli senaatissa erittäin sekava, eikä osa senaattoreista tuntunut tietävän lainkaan, mistä he olivat äänestämässä.