Belgia huokaisi helpotuksesta: parturit avautuivat kuukausien tauon jälkeen – ”Kamera on ollut ”rikki” monta kertaa kokouksissa”

Heti avajaispäivänä parturiin suunnannut suomalaisvirkamies kertoo pitäneensä viime aikoina kameran visusti kiinni videokokouksissa, ettei pitkäksi venähtänyttä hiuspehkoa tarvinnut esitellä kollegoille.

On kuin juhlapäivä: brysseliläinen parturi Oueslati Kamel tarjoaa asiakkailleen kahvia, croissanteja ja donitseja. Belgian parturi- ja kampaamoliikkeet saivat tänään avata ovensa asiakkaille ensimmäistä kertaa kuukausien tauon jälkeen.

Hetkestä on nautittava, sillä pandemiatilanteen kehityksestä ei ole varmuutta ja uusi sulku saattaa jälleen tulla eteen. Niin kävi viime syksynä, kun pandemian toisen aallon noustessa maa palasi edelliseltä keväältä tuttuihin, tiukkoihin koronarajoituksiin.

Aamupäivällä liikkeen edessä ei ole vielä jonoa, ja Kamelin penkkiin istahtaa Suomen EU-edustuston virkamies Karim Aissa Baccouche, joka muutti Brysseliin lokakuussa, juuri ennen kuin rajoituksia tiukennettiin.

– Viimeksi kun mietin parturissa käymistä täällä Brysselissä, niin se oli juuri silloin sulkua edeltäneenä iltana. Jonot parturiliikkeiden edessä silloin olivat sen verran pitkät, joten ajattelin, että antaa olla, Aissa Baccouche muistelee nauraen.

Edellisen kerran hän pääsi parturoitavaksi joululomalla Suomessa, mutta päälaen kiharat venähtivät nopeasti pitkiksi.

Kamel pyöräyttää Aissa Baccouchen ylle parturinviitan, tarttuu saksiin ja alkaa leikata. Parinkymmenen minuutin työn tuloksena on lyhyt ja siisti leikkaus.

Huolitellun ilmeen lisäksi Aissa Baccouche kertoo iloitsevansa siitä, että sai rupatteluhetken paikallisten kanssa.

– Kontaktia paikallisiin ei ole nyt koronan aikaan oikein ollut.

Kamerat pimeinä

EU-instituutioissa ja -edustustoissa työ on täynnä erilaisia tapaamisia ja kokoontumisia. Tavallisesti Brysselin EU-kortteleissa viliseekin siististi kammattua ja huolitellusti pukeutunutta väkeä.

Koronapandemian myötä EU-kortteleiden kaduilla on ollut hiljaisempaa, sillä työ on siirtynyt pitkälti kotikonttoreihin ja tapaamiset muuttuneet videokokouksiksi.

Aissa Baccouche kertoo, että työryhmien videokokouksissa on usein vastassa lähinnä mustia ruutuja. Hiuspehkon kasvaessa hän ei itsekään mielellään ole avannut kuvayhteyttä.

– Kamera on ollut ”rikki” monta kertaa kokouksissa. Eikä pelkästään minun, vaan aika monen muun. Sehän on yleinen vitsi täällä, Aissa Baccouche sanoo.

Hiustenleikkuuta kaivanneet ovat parturisulun aikana turvautuneet kotiparturivälineisiinsä tai perheenjäsentensä leikkuukäden vakauteen.

Koronasulkua on tiettävästi myös kierretty. Aissa Baccouche kertoo kuulleensa, että esimerkiksi Facebook-ryhmien kautta olisi ollut mahdollista päästä parturoitavaksi ”pimeästi”, mutta hän päätti itse odottaa sulun yli.

Valonpilkahdus tiukkojen rajoitusten keskelle

Parturi- ja kampaamoliikkeiden avautuminen on ollut Belgiassa kuluneen viikon kuuma puheenaihe. Kun tieto parturirajoitusten höllentämisestä tuli julki, tunnelma monessa viestiketjussa nousi Aissa Baccouchen mukaan välittömästi.

– Minulle tuli viestiä ihan erikseenkin, että ”nyt, Karim, mene!”.

Pieni höllennys koronarajoituksiin on ylipäätään otettu ilolla vastaan, sillä suuri osa rajoituksista jatkuu edelleen.

Belgiassa on esimerkiksi voimassa tiukat rajoitukset siitä, kuinka moni ihminen voi kokoontua kerrallaan yhteen. Ilman turvavälejä kukin saa tavata yhtä kotitaloutensa ulkopuolista ihmistä, yksinasuville sallitaan kaksi läheistä kontaktia. Ulkoilmassa saa kokoontua neljän hengen seurueissa.

Ravintolat ja kahvilat saavat palvella asiakkaitaan vain myymällä noutoruokaa. Öisin on voimassa ulkonaliikkumiskielto. Myös matkustamista on rajoitettu, eikä Belgiaan saa tällä hetkellä saapua tai maasta poistua ilman välttämätöntä syytä.

Koronaviruspandemia on koetellut noin 11 miljoonan asukkaan Belgiaa rajusti. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on ollut yli 21 000 ja tartuntoja on tähän mennessä havaittu yli 735 000.

Päivittäiset tartuntalukemat ovat viime aikoina hieman laskeneet, mutta Belgiassa todetaan edelleen päivittäin keskimäärin 2 000 koronavirustartuntaa.