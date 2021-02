Belgialaispoliisille ehdollinen tuomio kaksivuotiaan kurdilapsen ampumisesta

Poliisi yritti pysäyttää auton renkaaseen ampumalla, mutta laukaus osui vahingossa lapseen.

Belgiassa oikeusistuin tuomitsi perjantaina yhden vuoden ehdolliseen rangaistukseen belgialaispoliisin, jonka syytettiin ampuneen kaksivuotiaan kurdilapsen kuoliaaksi. Poliisi tuomittiin kuolemantuottamuksesta.

48-vuotiaan poliisin ampuma luoti osui kaksivuotiasta tyttöä päähän takaa-ajon yhteydessä toukokuussa 2018. Poliisi oli ajamassa takaa Ranskasta tullutta ihmissalakuljettajien ajamaa pakettiautoa.

Poliisi yritti pysäyttää auton renkaaseen ampumalla, mutta laukaus osui vahingossa lapseen. Syytetty poliisi kertoi aiemmin oikeudessa, ettei hän olisi ampunut autoa kohti, jos hän olisi tiennyt autossa olevan lapsia.

Poliisimiehen kuolemantuottamussyyte olisi voinut johtaa viiden vuoden vankeustuomioon. Syyttäjät tyytyivät kuitenkin vaatimaan vuoden ehdollista tuomiota, koska heidän mukaansa asetta käyttänyt poliisi ei pyrkinyt vahingoittamaan tahallaan. He syyttivät miestä kuitenkin huolimattomuudesta ja sanoivat, että miehen täytyi tietää aseen laukaisun aiheuttavan vaaraa.

Pakettiautoa ajanut kurditaustainen mies tuomittiin samassa yhteydessä neljäksi vuodeksi vankilaan. Kolmannen, ihmissalakuljetuksesta epäillyn miehen syytteet hylättiin.

Asian käsittely on herättänyt Belgiassa paljon huomiota. Asetta käyttäneen poliisin syytteitä on pidetty kohtuuttoman keveinä verrattuna autoa kuljettaneen ja ihmissalakuljetuksesta epäillyn miehen syytteisiin. Lisäksi kysymyksiä on herättänyt siirtolaisten kohtelu.

Suurennuslasin alla on ollut myös Ranskan ja Belgian viranomaisten yhteistyö. Ranskan viranomaiset olivat jo panneet pakettiautoon jäljityslaitteen, mitä Belgian poliisissa ei tiedetty.

Salakuljettajat olivat pyrkimässä Britanniaan.