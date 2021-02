Rakentajat paljastavat: Tällainen on uskomaton ”Putinin palatsi” – miljardiprojektin loppusuoralla paljastui järkyttävä yllätys

Aleksei Navalnyin kohudokumentti sai muutkin tutkimaan ”Putinin palatsia”. Nyt rakentajat kertovat maanalaisesta kompleksista ja ”valeseinistä”, jotka osoittautuivat jättiläismäiseksi virheeksi.

Mustanmeren ”Versailles”, jonka ylelliset sisustukset ja huvituskeskukset sekä valtavat maanalaiset kammiot ovat vertaansa vailla oleva rakennusprojekti – jos vain laajasta homeongelmasta päästaisiin eroon.

Venäjän viime viikkojen puheenaihe on ollut paitsi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin passittaminen vankileirille myös Navalnyin paljastus presidentti Vladimir Putinille väitetysti rakennetusta valtavasta palatsista.

Navalnyin korruptionvastaisen säätiön julkaisemaa parituntista dokumenttia palatsista on katsottu videopalvelu Youtubessa jo yli 111 miljoonaa kertaa – ja iso osa katsojista on ollut venäläisiä. Dokumentti on nostattanut mielenosoituksia ja vaikuttanut mielipiteisiin.

Venäläisen riippumattoman Levada-tutkimuskeskuksen alkuviikosta julkaiseman kyselyn mukaan jo joka neljäs venäläinen (26%) on nähnyt kohudokumentin. 17 prosenttia kyselyyn osallistuneista kertoi suhtautuvansa Putiniin kielteisemmin.

Navalnyin juontama dokumentti palatsista julkaistiin Youtubessa 19. tammikuuta ja siitä tuli nopeasti erittäin katsottu myös Venäjällä.­

Navalnyi näyttää iskeneen presidenttiä herkkään kohtaan. Kreml on joutunut ensi kertaa kommentoimaan väitteitä seikkaperäisesti ja kiistämään jyrkästi, että palatsi olisi Putinin. Sen on väitetty muun muassa olevan hotelli ja kuuluvan Putinin luottomiehelle Arkadi Rotenbergille.

Palatsidokumentti on saanut muutkin riippumattomat tutkijat ja tiedotusvälineet liikkeelle, ja niiden selvityksissä on paljastunut lisää huikeita yksityiskohtia.

Esimerkiksi Baltiasta toimivan Meduza-verkkolehden laaja reportaasi on nyt luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi verkossa. BBC:n venäjänkielinen palvelu puolestaan pyrki selvittämään, mikä homeen kouriin joutuneessa palatsissa meni lopulta vikaan.

Meduza ja BBC ovat haastatelleet Mustanmeren rannalla Krasnodarin lähellä sijaitsevan palatsin lähialueiden väkeä. Ne löysivät myös useita rakennustöissä mukana olleita ammattilaisia ja työntekijöitä, joille kartanonherran henkilöllisyys ei ollut epäselvä.

Turvallisuussyistä kenenkään oikeita nimiään ei kerrota.

– Jos haluat kuulla jotain ilkeää Putinista, minulta et sitä saa. Tsaarilla pitää olla palatsinsa, tokaisi rakentamiseen aiemmin osallistunut henkilö Meduzalle.

– Pitäisikö presidentin elää vuokra-asunnossa? Jos pitää kauniista asioista, mitä harmia siitä on?

Lojaalius Putinia kohtaan heijastuu myös käsitykseen, että tähän mennessä arviolta jo yli miljardi euroa maksaneen palatsin kustannukset venäläisille ovat toissijaisia.

– Jos olet presidentti, voit tehdä mitä vain. Me elämme Venäjällä, kommentoi palatsin suunnittelussa mukana ollut insinööri.

Kaikki haastatellut myönsivät, etteivät ole koskaan nähneet Putinia palatsilla. Hänen arvioidaan kuitenkin käyneen siellä ainakin neljästi, sillä toisinaan koko paikka tyhjennettiin ja sitä ennen työntekijät laitettiin kiivaasti viimeistelemään jotain osaa tontista.

– Hän on tulossa, kuului selitys pelkän persoonapronominin muodossa.

Jotkut paikalliset asukkaat ovat happamampia kuin työstään ylpeät rakentajat, sillä palatsialue ja siihen kuuluva valtava tontti ovat lohkaisseet luonnonkauniilta alueelta ison palan.

”Putinin palatsi” Venäjän Mustanmeren rannalla kuvattuna Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön lähettämällä lennokilla.­

Navalnyin korruptionvastainen säätiö onnistui neljännellä yrityksellä lennättämään lennokin kiinteistön päälle ja kuvaamaan sitä sekä kauempaa että yksityiskohtaisesti.­

Meduzan mukaan paikallisilla on käsitys, mistä kaikki sai alkunsa: rajusta myrskystä vuonna 2002. Se aiheutti tulvia, joiden eristämäksi jäi myös turisteja ja heidän pelastamisekseen paikalle tuotiin runsaasti valtion väkeä muualta. Paikalliset uskovat, että joku kiinnitti silloin huomiota seutuun.

Idokopasin niemen rinteillä oli samoillut myös läheisen Praskovejevkan kylän asukas Ilja Jeremenko. Hän muisteli Meduzalle kukkuloilla juosseita villisikoja ja jäniksiä – ja sitten yhtäkkiä ilmestynyttä aitaa.

– Kävin siellä aina siihen asti, kun he alkoivat rakentaa palatsia. Aita pystytettiin vuonna 2006, se oli aluksi vain tolppia ja verkko. Joku tyyppi univormussa alkoi partioida alueella soutuveneellä. Kerran heräsin aikaisin päästäkseni paikalle ennen kuin on liian kuuma ja hän alkoi soutaa minua kohti – viideltä aamulla. Se teki selväksi, mistä on kyse, Jeremenko kertoi.

Meduza julkaisi myös useita Jeremenkon vanhoja kuvia aidasta, joka eristi sivulliset ”lastenleiristä”. Sellaista paikalle virallisen kertomuksen mukaan rakennettiin. Aidan läpi hiipinyt Jeremenko kävi kuvaamassa myös rakennustöiden alkua.

– Ei siellä koskaan ole lapsia ollut.

BBC:n mukaan rakennustöiden kiivain vaihe näyttäisi sijoittuneen vuoden 2011 tienoille, jolloin paikalla työskenteli arviolta jopa 1 500 ihmistä.

Juttu jatkuu karttojen jälkeen.

Navalnyin dokumentissa palatsin piirustuksia ja rakennustöitä on dokumentoitu perusteellisesti, samoin kuin sen omistussuhteita, joista paljastui esimerkiksi silmänlumeeksi tehtyjä siirtoja vain nimellisiä rahasummia vastaan.

Dokumentissa piiloon jäi kuitenkin monia asioita, sillä sisätiloihin tuottajat eivät luonnollisesti päässeet. He joutuivat tilattujen materiaalien ja kalustusten perusteella rakentamaan tietokoneella havainnekuvia.

Rakentajat ovat tarkastelleet dokumenttia kriittisesti.

– Ei siellä ole kultaa – se on satua. On joitakin huoneita pastelliväreissä. Kyllä, siellä on marmoria. Kyllä, siellä on jotain onyksin kaltaista kiveä. Mutta ei kultaa, erään rakennusyrityksen esimies kuvaili.

Aleksei Navalnyi on ollut piikki Putinin lihassa jo vuosikymmenen. Hän on keksinyt Putinin puolueesta nimityksen ”huijareiden ja varkaiden puolue”, hän kutsuu Putinia maailman rikkaimmaksi henkilöksi, joka on anastanut varansa Venäjän luonnonrikkauksia ja tuotantolaitoksia myymällä.

Palatsia Navalnyi kutsuu kaikkien aikojen lahjukseksi.

Dokumentin mukaan 68 hehtaarin kompleksin ydin on 17 600 neliön uusi ”Versailles”, Aurinkokuningas-Putinin palatsi. Tontilla on valtava vierasmaja, eli teehuone, sekä kasvihuone. Työntekijät majoitetaan pienkerrostaloihin. Puistossa on riveittäin harvinaisia puulajeja ja niiden lomassa patsaita.

Navalnyin tiimi myös selvitti, että helikopterien laskeutumispaikan vieressä oleva ruohikkokumpu on maanalainen, viisikerroksinen jääkiekkoareena – Putin on tunnetusti jääkiekon ystävä. Dokumentissa venäläisyleisön huomion vangitsivat myös nimitystä aqua-disko kantava iso uima-allasbaari, amfiteatteri sekä teehuoneeseen solan yli johtava 80-metrinen silta.

Maalta merelle päin kuvattaessa vahvistui se, mitä Navalnyin tutkijat olivat jo aiemmin tulkinneet rakennusaikaisista satelliittikuvista. Etualalla helikopterikentän vieressä on nurmikolla peitetty jääkiekkoareena.­

Meduzan haastattelemat rakentajat kertovat kuitenkin ammattiylpeinä aivan muista seikoista.

– Vessaharjoja 90 000 dollarilla? Se ei ole mitään, eräs insinööri tokaisi ja alkoi hehkuttaa kompleksin monimutkaisia rakennusteknisiä yksityiskohtia.

– Siellä on seinämiä, jotka tukevat rinteitä teiden varsilla, siellä on aitojen perustuksia – ne ovat kalliita rakenteita! (Navalnyin) filmi ei maininnut tekojärveä, jonne vesi on varastoitu – sekä makeaa että suolaista – uima-allasta varten, hän kertoi.

Ehkä huikeimmat uudet paljastukset koskevat sitä, mistä näkyy päälle päin pari vaatimattoman näköistä sisäänkäyntiä ja luukkua.

Kaivosinsinööri, josta käytetään nimitystä Viktor, pystyy yhä kuvailemaan pikkutarkasti palatsin valtavaa 16-kerroksista maanalaista osaa.

– Rakennuksen alla on kokonainen muurahaispesä kielekkeen sisällä.

– Astut vain vaunuun kuin metrossa ja lähdet laskeutumaan alaspäin. 14. ja 15. kerros ovat teknisiä tiloja. Kahdeksannessa on viinikokoelma. Alimpana ykköskerroksessa on lisää tekniikkaa – ja satametrinen tunneli, joka johtaa rannalle. Se on vip-uloskäynti ranta-alueelle. Kun rakensimme sitä, sinne oli tulossa liikkuva jalkakäytävä kuin lentokentällä.

Viktorin mukaan hänen aloittaessaan esitettiin ehdotus maanpäällisestä hissirakennelmasta rannalle, mutta se ei tullut kyseeseen. Selitys oli, että Mustallamerellä ovat läsnä myös Nato-maat toisella rannalla. Kaiken pitäisi olla näkymättömissä.

Rakennustöiden aikana materiaaleja naamioitiin pihamaalla.

Tästä päästään syyhyn, miksi Viktor päätti suostua kertomaan asiasta Meduzalle. Hänen mielestään lopputulos on kansallisaarre, jota ei pitäisi piilottaa.

– Me olemme tämän maan kansalaisia, ja meillä on oikeus tietää mitä meidän verorahoillamme rakennetaan.

– Tapa, jolla tunnelikäytävät on yhdistetty toisiinsa, evakuointitunneli, pystysuora hissikuilu… Se on ennennäkemätön maanalainen rakennelma. Toista niin monimutkaista ei ole Venäjällä. Ehkä maailmalla, mutta ei Venäjällä.

Sekä Navalnyin säätiö että Meduza saivat haltuunsa piirroksen rantaan johtavasta maanalaisesta tunnelikompleksista. Vasemmalla on käytävä, joka johtaa keskelle rantarinnettä avautuvalle näköalapaikalle.­

Maanalaisista rakennelmista julkaistusta piirustuksesta on arvailtu, että ne sisältävät todennäköisesti myös hyvin suojatun bunkkerin.

Piirustuksista ja Navalnyin säätiön lennokkikuvista paljastuu mielenkiintoinen yksityiskohta: tunneli keskelle rantarinnettä, jossa näkyy luukku. Sen on tulkittu olevan Putinin ”parveke” merinäköalalla ja kallioluolan tuomalla jykevällä suojalla.

Valitettavasti palatsiparatiisiin pääsi kuitenkin hiipimään vieras eliö: home.

BBC:n mukaan kukaan ulkopuolinen ei osaa varmasti sanoa mitä tapahtui. Tehtiinkö maanalaisissa töissä jokin erehdys tai sattuiko vahinko, jonka takia kosteutta pääsi nousemaan rakennukseen? Oliko tuuletus yksinkertaisesti liian heikko? Tapahtuiko tökerö rakennusvirhe?

– Meren lähellä on kosteaa. Jos on kosteutta eikä ole kunnon tuuletusta, ilmastointia, jos ikkunat eivät ole auki … mutta en todella tiedä, mistä on kyse, kertoi rakennuksen arkkitehti, italialainen Lanfranco Cirillo BBC:lle

Hän ei omien sanojensa mukaan ole käynyt paikalla vuoden 2014 jälkeen eikä osallistunut rakennustöihin vaan ainoastaan suunnitteluun ja sisustukseen.

Maasta tihkuvan kosteuden kiisti paikalla geologisia tutkimuksia tehnyt insinööri BBC:lle. Hänen mukaansa rakennus tönöttää rutikuivalla kallioperällä.

Rakennus oli tiettävästi jo viimeistä silausta vailla, kun home havaittiin sattumalta sisustuksen kunnostustöissä kipsilevyn irrottua. Talon betoniseinien päälle oli asennettu metallikehikko, johon seinien sisäpintamateriaalit oli kiinnitetty, ja home piileskeli tämä ”valeseinän” takana.

Toinen BBC:n haastattelema asiantuntija epäileekin syyksi riittämätöntä tuuletusta seinäpintojen ja betonin välissä. Kyseessä olisi satojen miljoonien eurojen alkeellinen moka.

Home oli vallannut koko rakennuksen, joka julistettiin käyttökelvottomaksi. Tämä tapahtui tiettävästi vuonna 2017.

Seuraukset järkyttivät myös rakentajia.

– Niin moni teki töitä siellä, niin paljon rahaa, niin paljon materiaaleja ... Kaikki tehtiin kalliista puusta. He käskivät ensin meitä olemaan huolellisia. Ja sitten he sanoivat: leikatkaa johdot, irrottakaa, purkakaa – kaikki meni jätteeksi, kertoi Igor-nimeä käyttänyt rakentaja.

– Purkutyön laajuus on hämmästyttävä. Karkeasti sanottuna koko rakennus riisuttiin betoniin asti, kertoi Stanislav-nimeä käyttänyt mies.

– Olimme shokissa.

Navalnyin dokumentissa osoitettiin kartanon peitettyjä ikkunoita ja rakennustarpeita keskeneräisen uima-altaan vierellä.­

Huhujen mukaan lähellä on täytetty iso rotko kaikella rakennusjätteellä. Palatsin rankaa on kuivatettu ja käsitelty homeenpoistoaineilla. Aivan tuoreita tietoja tilanteesta ei ole, mutta Navalnyin kuvausten perusteella korjaukset jatkuvat.

Joka tapauksessa 15 vuotta valmisteltu uusi Versailles on vielä määräämättömän ajan poissa kaikkien käytöstä, kun sitä rakennetaan sisältä uusiksi.

Periaatteessa se ei ole mitään uutta. Sekä Meduzan että BBC:n selvityksissä kävi ilmi, että paikkaan on muutenkin haaskattu rahaa.

Palatsialueella suurimman osan rakennusajasta työskennelleet ovat kertoneet, että rakennuttajan mieli on muuttunut koko ajan. Jo valmiiksi saatuja kohteita on purettu ilman näkyvää syytä ja muutettu joksikin muuksi.

– Ihan kuin he vain pesisivät rahaa siellä – he rakentavat ja tuhoavat, rakentavat ja tuhoavat. Joku kävi paikalla, hän ei pitänyt siitä – tehdään uusiksi. Teet työtä yhdessä kohdassa, siirryt toiseen ja samalla käyt purkamassa ensimmäisen, eräs työntekijä kertoi.

Tuhlailevia yksityiskohtia käsiteltiin myös Navalnyin dokumentissa, joten ei ole ihme, jos Venäjän valtio haluaa irtisanoutua projektista tyystin.

Vladimir Putinin luottomies Arkadi Rotenberg on kertonut omistavansa kiinteistön nykyisin. Vajaa vuosi sitten Putin myönsi Rotenbergille mitalin ansioista Krimin niemimaan sillan rakentamisessa.­

BBC:n haastattelemat asiantuntijat ja rakentajat eivät pidä todennäköisenä omistajaselityksenä sen paremmin hotellia kuin Rotenbergiäkään.

Vakuuttavin perustelu sille, että valtiolla on sormensa pelissa, ovat turvatoimet. Miksi muuten liittovaltion turvallisuusvirasto FSO vartioisi sitä? Olisiko liikemiehen omistamalla hotellilla lentokieltoalue ja parin kilometrin suojavyöhyke merelle? Miksi kukaan työntekijä ei saa viedä kameralla varustettua puhelinta alueelle?

– Kuljin siellä vuoden pelkkä näppäin-Nokia mukanani, eristettynä sivistyksestä, eräs insinööri kertoi.

BBC kertoi myös saaneensa tiedon, että Putin olisi käynyt paikalla vasta aivan äskettäin.

Ei kuitenkaan palatsissa, vaan jääkiekkoareenallaan.