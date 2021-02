Navalnyi esiintyi jälleen uhmakkaana oikeudessa ja pilkkasi tuomaria.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maa on valmis katkaisemaan välinsä Euroopan unioniin, jos Venäjää vastaan asetetaan jälleen pakotteita, jotka vaarantavat maan talouden.

Lavrovin mukaan Venäjä ei halua eristäytyä muusta maailmasta, mutta sen tulee olla valmis myös tähän.

– Jos haluat rauhaa, sinun on syytä olla valmis myös sotaan, hän muotoili haastattelussa.

Lavrovia haastatteli venäläinen toimittaja ja propagandisti Vladimir Solovjov, joka julkaisi haastattelusta otteita Telegram-kanavallaan. Lisäksi Venäjän ulkoministeriö julkaisi osia haastattelusta sivuillaan.

Venäjä varoitti jo torstaina olevansa valmis vastaamaan samalla mitalla, jos EU asettaisi maalle pakotteita oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin vangitsemisen ja häntä tukeviin mielenosoittajiin kohdistuneiden kurinpalautusten vuoksi.

Ehdottomaksi muutettu Navalnyin vankilatuomio on hiertänyt Venäjän suhteita länsimaihin. Oppositiovaikuttajan kohtelu on johtanut laajoihin Navalnyita tukeviin mielenosoituksiin Venäjällä. Poliisi on ottanut tuhansia kiinni mielenosoituksien yhteydessä.

Navalnyi pilkkasi tuomaria

Navalnyi itse oli perjantaina jälleen oikeudessa Venäjällä. Häntä syytetään 95-vuotiaan sotaveteraanin kunnian loukkaamisesta.

Totuttuun tapaansa Navalnyi esiintyi oikeudessa itsevarmana ja haastoi toistuvasti tuomarin puheillaan.

– Lopettakaa itsenne häpäisy ja ilmoittautukaa joillekin kursseille, jotta voisitte parantaa tietojanne Venäjän federaation lainsäädännöstä, Navalnyi evästi tuomaria.

Oppositiopoliitikko syytti myös veteraanin pojanpoikaa siitä, että tämä oli myynyt isoisänsä hallinnolle. Tuomari huomautti toistuvasti Navalnyita oikeuden halventamisesta.

Syyttäjä luki oikeudessa myös sivukaupalla veteraanin sotamuistoja toisen maailmansodan kokemuksistaan Valko-Venäjällä, mikä sai Navalnyin raivoihinsa.

Navalnyin syytteet liittyvät hänen Twitterissä julkaisemaansa videoon, jossa hän otti kantaa toiseen, Venäjän hallinnon julkaisemaan videoon. Hallinnon julkaisemalla videolla esiintyi sotaveteraani, joka puolusti presidentti Vladimir Putinin valtakautta pidentävää perustuslain muutosta. Videota kärkkäästi arvostellut Navalnyi kutsui siihen osallistuneita muun muassa pettureiksi.

Maksimirangaistus Navalnyin syytteistä on kaksi vuotta vankeutta.

Navalnyi sai jo aiemmin vankilatuomion, kun hänen aikaisempi ehdollinen tuomionsa muutettiin ehdottomaksi. Tuon tuomion mukaan hänellä on edessään runsaat kaksi ja puoli vuotta vankeutta.

Navalnyin asianajajat kertoivat valittaneensa tuomiosta.