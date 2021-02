Nasa julkaisi kuvan ”kultajoista” Amazonin alueella – upealla näyllä on synkkä selitys

Nasan mukaan Amazonin alue kärsii metsäkadosta, jonka taustalla ovat pitkälti yksityiset kullankaivajat.

Nasan mukaan kuva on otettu jouluaattona, mutta se on nyt vasta julkaistu.­

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on julkaissut kuvan poikkeuksellisesta näystä Perussa, Amazonin sademetsässä. Kansainväliseltä avaruusasemalta ISS:ltä otetussa kuvassa näyttää olevan kultaisia jokia, jotka kulkevat Madre de Diosin osavaltiossa metsässä.

Todellisuudessa kuvassa näkyy kuitenkin vain yksi joki: kuvan vasemmassa laidassa virtaa Inambari. Muuten kuvassa näkyy kullankaivajien kuoppia sademetsässä.

Tavallisesti kuopat eivät näy avaruuteen asti pilvipeitteen takia tai Aurinko ei paista niihin siten, että ISS:ltä voisi ottaa kuvan. Tässä kuvassa auringonsäteet osuvat kuoppiin kuitenkin juuri oikeasta kulmasta.

Nasan mukaan kyse on yksityisten kullankaivajien kaivamista kuopista. Kuoppia on kaivettu muinaisten jokien kohdalle. Kuvan keskellä oleva kanava on 15 kilometriä pitkä.

Peru on maailman kuudenneksi suurin kullantuottaja maailmassa. Madre de Diosissa kullanhuuhdonta on pääsyy metsäkatoon. Lisäksi prosessissa käytetty lyijy voi saastuttaa vesistöjä, CNN uutisoi.

Silti kymmenttuhannet ihmiset tienaavat elantonsa rekisteröimättömästä huuhdonnasta.

Tammikuussa 2019 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan kullankaivajat olivat tuhonneet noin 92,8 neliökilometriä metsää Amazonin alueella Perussa. Kyse oli suurimmasta alueesta sitten vuoden 1985, jolloin metsäkatoa alettiin tilastoida.