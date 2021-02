Main ContentPlaceholder

Dilya joutui oman miehensä tappolistalle – selvisi karmeasta tilanteesta hengissä

Only The Devil Lives Without Hope (2020) piirtää rajun kuvan Uzbekistanin lähimenneisyydestä Ruotsissa maanpaossa elävän Dilya Erkinzodan kautta.

Dilya oli 20-vuotias, kun hänen veljensä vangittiin vuonna 2002 osallisuudesta pommi-iskuihin – ilman takeita syyllisyydestä.­

Keski-Aasiassa sijaitseva Uzbekistan kuuluu valtioihin, jotka itsenäistyivät Neuvostoliiton romahdettua. Nuoren valtion lähimenneisyys on ollut sisäisten myllerrysten ja terrorin värittämä. Maan ensimmäiseksi presidentiksi vuonna 1991 noussut Islom Karimov piti vallan kahvasta tiukasti kiinni aina kuolemaansa vuoteen 2016. Pitkä valtakausi johti totalitarismin tielle. Ruotsalaisen Magnus Gerttenin hallittu ja vangitseva Only The Devil Lives Without Hope (2020) piirtää rajun kuvan maan lähimenneisyydestä Ruotsissa maanpaossa elävän Dilya Erkinzodan kautta. Dilya oli 20-vuotias, kun hänen veljensä Iskandar vangittiin vuonna 2002 osallisuudesta maata vuonna 1999 ravistelleisiin pommi-iskuihin – ilman takeita syyllisyydestä. Se teki Dilyasta väsymättömän poliittisen aktivistin, joka ei ole pelännyt kritisoida kotimaansa valtaa pitäviä, vaikka moni olisi vastaavassa painostuksessa murtunut. Toivo veljen vapautumisesta on ajanut häntä eteenpäin jo yli 16 vuotta. Oman järkyttävän kiemuransa tarinaan tuo Dilyan avioliitto. Nuori nainen avioitui vuonna 2007 näkyvän oppositioaktivistin kanssa. Pari pakeni Ruotsiin ja sai lapsiakin. Vähitellen miehen touhuista alkoi paljastua epämiellyttäviä asioita. Todellisuudessa siippa oli hallinnon kätyri, jonka tehtävänä oli valvoa ja tarvittaessa murhata ulkomailla asuvia toisinajattelijoita. Lopulta Dilya huomasi joutuneensa miehensä tappolistalle myös itse. Erään kerran koko perhe istui auton kyydissä, kun mies painoi yllättäen kaasun pohjaan, ohjasi auton kohti ojaa ja hyppäsi itse viime hetkellä pois kyydistä. – Lasteni isä ja ihminen, johon olin kerran luottanut, mies joka oli niin lähellä, työskenteli hallinnolle, jota vastaan taistelimme. Saman hallinnon, joka pani veljeni vankilaan. Only The Devil Lives Without Hope sunnuntaina Teema & Fem klo 22.00