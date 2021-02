Asiantuntijan mukaan oikeudenkäynnissä on kaksi poikkeuksellista piirrettä.

Syyttäjät saivat myöhään torstai-iltana Suomen aikaa valmiiksi oman osuutensa Yhdysvalloissa parhaillaan käynnissä olevassa virkarikosoikeudenkäynnissä, jossa entistä presidenttiä Donald Trumpia syytetään kannattajiensa lietsomisesta kapinaan 6. tammikuuta Washingtonissa.

Demokraattien kongressiedustajista koostuva syyttäjätiimi vyörytti kahden päivän aikana Trumpin kohtalosta päättävien senaattoreiden nähtäväksi runsaan määrän videomateriaalia Capitol-kukkulalla puhjenneista mellakoista sekä Trumpin puheista, joiden he katsovat olevan todiste tämän suunnitelmallisuudesta.

Syyttäjätiimi asteli tiistaina senaatissa käynnistyneeseen virkarikosoikeudenkäyntiin pääsyyttäjä Jamie Raskinin johdolla.­

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala arvioi syyttäjien tehneen huolellista työtä sekä ”panneen paljon paukkuja” siihen, että argumentoinnista on saatu sekä mahdollisimman vakuuttavaa että tunteisiin vetoavaa. Etukäteen on kuitenkin ollut tiedossa, että republikaanisenaattorien vakuuttaminen ei ole helppo tehtävä.

Yllä olevalla videolla virkarikosoikeudenkäynnin pääsyyttäjä Jamie Raskin näyttää senaattoreille otteen Trumpin 6. tammikuuta pitämästä puheesta.

Annalan mukaan oikeudenkäynnissä on kaksi poikkeuksellista piirrettä. Ensimmäinen niistä on se, että Trumpin tuomiosta päättävät senaattorit ovat samalla myös Capitolille kohdistuneen hyökkäyksen uhreja.

– Näinhän ei tietysti oikeuslaitoksessa toimittaisi. Sellainen ei tulisi kysymykseenkään, Annala sanoo.

Toinen poikkeuksellinen piirre on prosessin puoluepoliittisuus, joka johtanee siihen, että senaattorit antavat Trumpille vapauttavan tuomion siitä huolimatta, että ovat itse tapauksen uhreja.

Senaattori Lindsey Graham kiinnosti toimittajia poistuessaan Trumpin puolustustiimin palaverista.­

Perjantaina muun muassa CNN uutisoi, että republikaanisenaattorit Ted Cruz, Lindsey Graham sekä Mike Lee olivat torstai-iltana osallistuneet Trumpin puolustustiimin palaveriin, jossa he kävivät läpi strategiaansa. Annalaa tämä ei yllätä.

– Monet republikaanipoliitikot pohtivat nyt, mikä on puolueen ja heidän oma suuntansa nyt, kun Trump ei ole enää presidentti. Mutta tietyt senaattorit ovat selvästi valinneet trumpismin tien ja sen, että sitä tuetaan vaikka kuinka pitkälle hyvänsä.

Annala arvioi kuitenkin, että syyttäjät ovat todennäköisesti saaneet vakuutetuksi valtaosan sekä kansalaisista että poliitikoista siitä, että Capitolilla nähtiin pöyristyttäviä ja järkyttäviä tapahtumia, jollaisia ei voida sallia ja joista jonkun täytyy joutua vastuuseen.

– Vaikea kysymys on mielestäni edelleen se, onko Trump syypää tapahtumiin vai ei.

Kuvakaappaus todistusaineistosta, jota syyttäjät ovat esittäneet senaattoreille.­

Annalan mukaan syyttäjien materiaali todistaa kaikkein selvimmin ja kiistattomimmin sen, että kyseessä oli järkyttävä hyökkäys, jossa senaattorit joutuivat vaaraan työpaikallaan.

– Suurin osa puoluekannasta riippumatta on sillä kannalla, että näin ei saisi tapahtua mistään syystä. Kun kyse on vieläpä vaaleilla valituista poliitikoista, se oli isku demokratian sydämeen.

Annalan mukaan raskain todistustaakka kohdistuu kuitenkin vaikeimpaan kysymykseen eli siihen, mikä Trumpin rooli tapahtumissa varsinaisesti oli. Toinen kysymys on Trumpin avustajien mahdollinen osuus, jota ei kuitenkaan valtakunnanoikeudessa ratkaista.

Työpaikallaan loppiaisena surmansa saaneen poliisin Brian Sicknickin arkku tuotiin Capitolille kunnianosoituksena.­

Kyse on siitä, kuinka kiistattomasti Trumpin syyllisyys voidaan todistaa niin, että siitä ei jää varteenotettavaa epäilyä. Tämä on Annalan mukaan syyttäjien avaintehtävä ja myös se kaikista vaikein.

Trumpin roolista ei ole valtakunnanoikeudessa noussut esille uusia seikkoja, sillä todisteena käytetyt puheet ovat julkisia, eivätkä tule kenellekään uutena asiana.

– Mitään savuavaa asetta ei ole. Tarvittaisiin joku uusi asia, joka todistaisi Trumpin osallisuuden niin, ettei kenellekään jäisi epäilyksen häivää. Siinä mielessä en näe, että todistusaineisto välttämättä muuttaisi mielipiteitä. Useimmilla mielipide asiasta on jo valmiina.

Annalan mukaan kummallekin kannalle löytyy perusteita. Trump ei kirjaimellisesti yllyttänyt kannattajiaan rynnäköimään kongressirakennukseen, mutta näin voidaan hänen mukaansa silti tulkita.

– Ei hänen myöskään tarvinnut, sillä asiaa oli pohjustettu kuukausien puheilla jo niin hyvin, että ruutitynnyri oli valmis.

Annala uskoo, että oikeudenkäynti on joillekin senaattoreille vaikea paikka, sillä omat traumat ja tunteet saattavat nousta voimakkaasti pintaan videomateriaalia katsoessa.

– Oletan, että osa heistä on syvällä sydämessään sitä mieltä, että Trump on ainakin osittain syyllinen siihen, mitä tapahtui. Joku saattaa olla hyvinkin katkera ja vihainen Trumpille siitä syystä. Mutta se mikä taas mikä puoltaa vapauttavan tuomion puolesta äänestämistä, on oma henkilökohtainen poliittinen intressi, jos on esimerkiksi asettumassa taas ehdolle. Ja ylipäätään oman puolueen intressi, joka on ehdottomasti se, että Trump ei saa tuomiota.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat väkivaltaa käyttäen sisälle kongressirakennukseen loppiaisena.­

Taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain politiikkaa repivä kahtiajako, jonka myötä moni kokee Annalan mukaan kaikkein tärkeimmäksi sen, että demokraatit eivät pääse toteuttamaan vapaasti politiikkaansa seuraavina vuosina. Trumpin tuomitseminen syylliseksi olisi haitaksi republikaaneille ja sitä kautta eduksi demokraateille.

– Kyseessä on ikään kuin omantunnon kysymys, jossa joutuu miettimään, mikä on isompi ja mikä pienempi paha. Amerikkalaisessa kulttuurissa on kuitenkin tärkeää oman elämäntyön perintö, joka joitakuita varmasti mietityttää. Kaikki republikaanit eivät ole tykänneet ollenkaan suunnasta, johon Trump on puoluetta vienyt.

Senaattorit joutuvat siis pohtimaan myös sitä, haluavatko he jäädä historiaan yhtenä niistä, jotka äänestivät Trumpin vapauttavan tuomion puolesta. Demokraatit puolestaan hiillostavat heitä sanomalla suoraan, että vapauttamisen puolesta äänestävillä on verta käsissään, jos Trump päättää lietsoa ilmoille uutta kapinaa.

– Totta kai heidän kannattaa sanoa näin, nämä ovat juuri odotettavissa olevia argumentteja. Tällaisilla puheilla saadaan maksimoitua asiaan liittyvää omantunnontuskaa.

Trump on menettänyt Capitolin tapahtumien seurauksena muun muassa Twitter-tilinsä.­

Annala ei kuitenkaan usko Trumpin voimaantuvan vapauttavasta tuomiosta kovinkaan paljoa, sillä hänelle Capitolin tapahtumista on joka tapauksessa jo koitunut melko koviakin henkilökohtaisia seurauksia. Twitter-tilin menettämistä Annala kuvailee dramaattiseksi rangaistukseksi, joka vaikuttaa suoraan ex-presidentin vaikutusvaltaan, relevanttiuteen sekä äänen kuulumiseen.

Lisäksi pankkien ja yritysten haluttomuus yhteistyöhön Trumpin kanssa vaikuttaa hänen brändiinsä ja liiketoimiinsa ja tuo mukanaan sitä kautta taloudellisia ongelmia.

– Olen enemmän huolissani siitä, minkälainen ennakkotapaus tästä tulee. Minkälainen esimerkki tämä on amerikkalaiselle poliittiselle kulttuurille ajatellen vaikka Marjorie Taylor Greeneä ja muita nousevia trumpisteja? Heille vapauttava tuomio on varmasti viesti siitä, että voidaan mennä aika lailla miten pitkälle vaan, ja kaksipuoluejärjestelmässä voi luottaa siihen, että omien tuki ei horju. Tämä on se suurin vaara minun mielestäni.