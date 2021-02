Pohjoiskorealainen eläinlääkäri heitti varomattoman vitsin – seurauksena oli kammottava kohtalo koko perheelle

Pohjois-Koreassa vitsikin voi olla vaarallinen. Uusi kirja kuvaa karmivaa järjestelmää, jolla tarkkaillaan kansalaisia kaikissa elämän käänteissa.

Pohjoiskorealainen eläinlääkäri vitsaili sikalassa vieraillessaan ja totesi:

– Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia.

Väärä henkilö kuuli tämän lausahduksen ja raportoi miehestä viranomaisille. Hänet ammuttiin ja perhe vietiin työleirille.

Kyseessä on tositarina Pohjois-Koreasta, Kim Il Sungin ajalta. Kuvaus löytyy Kai Myrbergin uutuuskirjasta Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia (Minerva, 2021).

Myrbergin teos on yhdistelmä matkakertomusta ja absurdin valtion vaiheiden kuvausta. Teos paneutuu myös tavallisen kansalaisen arkeen jatkuvan ja kaikenkattavan kontrollin alla.

Puoluevirkailijat poseeraavat sanomalehden kanssa, jossa kerrotaan Kim Jong Unin pitämästä harvinaisesta työväenpuolueen kongressista tammikuussa 2021.­

Valtava määrä ihmisiä on surmattu vuosikymmenten saatossa. Moni kärsii nälästä, arkielämän terrorisoimisesta tai vankileirituomiosta ilman oikeudenkäyntiä.

Kirjassa kuvataan, miten ihmisten kontrollointi kaikissa elämänvaiheissa on ollut tärkeä tekijä maan järjestelmän vakauden säilyttämisessä. Kumouksellista toimintaa ei pääse syntymään, kun tarkkailu toimii kaikilla tasoilla.

Turvallisuusministeriö valvoo asioita ylhäältä käsin, mutta ruohonjuuritason kontrolliaikaan ei ole unohdettu.

Koko Pohjois-Korean kattaa niin sanottu korttelikomiteoiden verkosto. Korttelikomiteaan kuuluminen on pakollista. Yleensä niitä johtavat keski-ikäiset naiset, jotka koetaan jostain syystä luotettavimmiksi kuin miehet. Johtajan lisäksi jokaisessa korttelikomiteassa on neljästä viiteen ilmiantajaa.

Korttelikomitealla on tehtäviä, kuten jätehuolto ja yleisen järjestyksen ylläpito. Mikäli lähialueilla on Kim Il Sungin tai Kim Jong Ilin patsaita tai kuvia, korttelikomitean kunniatehtävänä on niiden siisteydestä huolehtiminen.

Myös Pohjois-Korean armeija näytti voimaansa työväenpuolueen kogressin aikana.­

Myrberg kirjoittaa, että korttelikomitean johtaja suorittaa poliisin kanssa muutaman kerran vuodessa yllätystarkastuksia ihmisten koteihin. Etsinnässä ei saa löytyä mitään laitonta, kuten vaikkapa eteläkorealaisia elokuvia tai talossa luvattomasti yöpyviä.

Pohjois-Koreassa onkin sanonta, että hyvä korttelikomitean johtaja tietää jopa asukkaiden syömäpuikkojen määrän.

Isoveli valvoo koko ajan. Pahimmassa tapauksessa voi joutua naapurinsa ilmiantamiseksi. Syyksi riittää eteläkorealaisen radio-ohjelman kuunteleminen.

Pohjois-Koreassa ei ole liikennevaloja, mutta isoissa risteyksissä seisovat robottimaisesti liikkuvat liikennepoliisit.­

Kaduilla kävellessäänkin kansalaisen on varottava, mitä suustaan päästtää.

Myrberg kertoo siviiliasuisista turvallisuusviranomaisista, jotka pystyvät kuuntelemaan matkapuhelinkeskusteluja. Jos kansalainen soittaa kielletyllä, ulkomaanpuhelun mahdollistavalla laitteella, lähellä olevan agentin kuuntelulaite alkaa piipata.

Kansalaisten tarkkailu ulottuu myös työpaikoille. Jokaisessa yrityksessä on ilmiantajia, jotka toimivat peitetehtävissä raportoiden viranomaisille vähintään kahdesti viikossa. Ihmiset ovat oppineet pitämään suunsa kiinni.

Kansalaiset osoittavat suosiotaan ohikulkevalle armeijan paraatille.­

Nykyään tilanne on hiukan lieventynyt, eikä aivan pienistä vitseistä joudu enää työleirille, Myrberg huomauttaa.

– Vuodesta 1948 alkaen Pohjois-Korean johtajat Kim Il Sung, Kim Jong Il ja Kim Jong Un ovat suunnitelleet ja jatkaneet julmaa, totalitaarista hallintoa, jonka eräs keskeinen piirre on poliittisten vankiloiden verkosto, kansainvälisen asianajajaliitto IBA:n sotarikoskomitea on todennnut.

Myrbergin mukaan pahimmillaan pakkotyössä on ollut 200 000 – 300 000 henkeä. Nykyisin luku on puolittunut. Leirejä on suljettu rahapulan ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen painostuksen takia. Leireillä lasketaan kuolleen noin miljoona ihmistä.

Vuonna 2008 Pohjois-Koreassa junasta otettu valokuva radan varressa olevasta työleiristä välillä Dandong-Pjongyang.­

Kuinka tavallinen ihminen sitten saattaa joutua vangituksi?

Myrberg vastaa kirjassaan:

– Syyt ovat aivan marginaalisia ja kiinnijääminen sisältää paljon epäonnea. Tiedetään henkilöitä, jotka ovat joutuneet pakkotyöhön esimerkiksi istuttuaan vahingossa Kim Il Sungin kuvan päälle. Myös eteläkorealaisen popmusiikin kuuntelusta tai Hongkongista tuodun amerikkalaisen elokuvan katselusta on koitunut ainakin lyhyt leirituomio. Väärässä seurassa kerrottu vitsi Kimeistä on johtanut pakkotyöhön.