Suomi-taustainen miljonääri eli luksuselämää kultaisten temppeleiden keskellä – sitten alkoi valua karmivia uutisia: nyt Peter Nygårdin oma poika puhuu ”hirviöstä”

Suomalaiskanadalainen Peter Nygård loi satojen miljoonien omaisuuden naistenmuodilla. Nyt häntä syytetään vakavista seksuaalirikoksista. IS:n haastattelussa oma poika sanoo häntä hirviöksi.

Helmikuussa 2020 Kai Zen Bickle luki järkyttyneenä uutisia: 10 naista oli nostanut joukkokanteen häneen kuuluisaa isäänsä, suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia vastaan useista seksirikoksista. Myöhemmin mieleen palautuivat illalliskutsut, joissa isän käytös oli hämmentänyt.

Bickle kertoo osallistuneensa vuonna 2019 poikkeuksellisesti kutsuille Nygårdin Los Angelesin -kodissa ja väittää nähneensä, kuinka Nygård flirttaili nuorelle tytölle.

– Illallisen päätyttyä kaikki nousivat ylös siirtyäkseen pelaamaan korttia, mutta minä seurasin Nygårdia ja lasta. Hän veti pikkutytön luokseen, ja minusta näytti siltä, että hän hieroi lapsen intiimialueita hänen vaatteidensa päältä. Käskin lapsen äitiä pitämään lapsensa kaukana miehestä. Nygård ei huomannut, että näin sen ja seisoimme vierekkäin ja katsoin häntä silmiin ja oli kuin seinät olisivat murtuneet hänen ympäriltään ja näin vilauksen siitä, millainen hän todella oli, Bickle väittää.

Kai Zen Bickle on yksi Nygårdin noin yhdeksästä lapsesta. Lasten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.­

Bickle sanoo kertoneensa myöhemmin näkemästään Nygårdin luottoalaiselle, minkä jälkeen Nygård soitti vihaisena ja sanoi Bicklen olevan ”sairas, koska luulin nähneeni niin”.

– Se muutti sen, miten näin hänet. Aloin epäillä, että hän olisi saalistaja, mutten tiennyt, miten sen voisi todistaa, Bickle sanoo Ilta-Sanomille.

Nyt Peter Nygård istuu vankilassa Kanadassa odottamassa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvalloissa liittovaltion syyttäjät nostivat joulukuussa syytteet Nygårdia vastaan muun muassa seksikaupasta ja salaliitosta rikollisen toiminnan pyörittämiseksi.

Syyttäjien mukaan Nygård käytti hyväksi yrityksensä vaikutusvaltaa, varoja ja työntekijöitä värvätäkseen aikuisia naisia ja alaikäisiä tyttöjä 25 vuoden ajan itselleen ja tuttavilleen seksuaaliseksi tyydytykseksi, New York Times uutisoi tuolloin syytteistä.

Piirros Nygårdista oikeuden kuulemisessa Winnipegissä 6. tammikuutta. Tuolloin oikeus päätti, ettei Nygård pääsisi vapaaksi takuita vastaan.­

Tässä vankilassa Nygårdia pidetään.­

Kaksi Nygårdin poikaa on nostanut kanteen isäänsä vastaan, väittäen isänsä palkanneen ”tunnetun seksityöntekijän” raiskaamaan heidät, kun he olivat teini-ikäisiä, Global News uutisoi.

Lisäksi Nygårdia vastaan nostettuun joukkokanteeseen on liittynyt yhteensä yli 80 naista, CBC kertoo. Siviilijuttu keskeytettiin viime kesänä ilmeisesti rikostutkinnan takia.

Nygård on toistuvasti kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen toimintaan.

– Nygård pitää kiinni syyttömyydestään ja aikoo puolustaa itseään voimakkaasti, Nygårdin edustaja viestitti Ilta-Sanomille.

Nygård on luopunut paikastaan yrityksensä johdossa ja omistusosuudestaan.

Peter Nygårdin tarina vaikutti pitkään upealta ryysyistä rikkauksiin -kertomukselta.

Eeli ja Hilkka Nygård saivat esikoisensa Helsingissä vuonna 1941. Poikalapsi tunnettaisiin myöhemmin Peter Nygårdina. Vuotta myöhemmin Nygårdit saivat vielä Liisa-tytön.

Perhe muutti 1950-luvun alussa Kanadaan. Ensin perhe asettui Manitoban Deloraineen, myöhemmin Winnipegiin.

– Muutimme alkeelliseen mökkiin, jossa ei ollut juoksevaa vettä. Oli vain yksi huone ja ulkovessa. Emme osanneet englantia. Pikkuhiljaa pääsimme jaloillemme ja muutimme Winnipegiin. Vanhempani perustivat leipomon ja alkoivat menestyä. Mielestäni tarinamme on aika uskomaton, Nygård sanoi IS:n haastattelussa vuonna 2013.

Tuoreessa CBC:n podcastissa kuitenkin kyseenalaistetaan myös Nygårdin lapsuuden köyhyyskertomus: lähteen mukaan Nygård ei noussut rikkauksiin niin kurjista oloista kuin on itse väittänyt.

Nygård sai jalan muotialan oven väliin, kun hän päätyi myyntipäälliköksi naistenvaateyritykseen. Vuonna 1967 Nygård osti yrityksen entiseltä työnantajaltaan.

Nygårdin muotitalon lippulaivamyymälä sijaitsee Winnipegissä. Yrityksellä on ollut toimisto myös New Yorkissa. Nygårdin vaatteita on myyty useissa tavarataloketjuissa.­

Nygårdin siivitti menestykseen se, että hän keskittyi valmistamaan vaatteita kaikenikäisille naisille ja hyödynsi uutta teknologiaa. Mies sai kutsumanimen ”polyesterikuningas”.

Nygårdin omaisuuden arvoksi on arvioitu parhaimmillaan jopa 900 miljoonaa Kanadan dollaria.

1980-luvulla Nygård osti Bahamalta tontin ja rakennutti niemenkärkeen hulppean lomakeskuksen, jota on esitelty muun muassa Oprah Winfreyn ohjelmassa. Hän nimesi paikan Nygard Cayksi.

Inspiraationa kiinteistölle toimi mayojen kulttuuri. Alueelta löytyi toteemipaaluja ja kultapäällysteisiltä temppeleiltä näyttäneitä rakennelmia.

– Monet asioista ovat sellaisia, joita en lapsena saanut. En koskaan saanut puumajaa tai leikkijunaa enkä saanut mahdollisuutta leikkiä sellaisilla leluilla. Nyt minulla on kaikki lelut täällä, Nygård kertoi Lifestyles of the Rich and Famous -ohjelmassa vuonna 1992.

Peter Nygårdin edesottamukset ovat kiinnostaneet aikoinaan myös Suomessa. Nygård on usein tuonut haastatteluissa esiin syntyperäänsä.­

Myös suomalainen media teki Nygårdista hänen menestyksensä vuosina runsaasti artikkeleita ja vieraili hänen tiluksillaan. Ilta-Sanomatkin kävi paikan päällä, samoin esimerkiksi MTV ja Suomen Kuvalehti. Myös Apu ja Seura kirjoittivat hulppeasta elämästä.

Luksushuvilalla ehti vierailla myös moni kansainvälinen julkkis kuten näyttelijät Sean Connery ja Robert DeNiro, laulaja Michael Jackson, Britannian prinssi Andrew perheensä kanssa ja entinen presidentti George H. W. Bush. Nygård Cayssä nähtiin myös bahamalaisia poliitikkoja ja poliiseja.

Nygård lensi Bahamalle ja muualle yksityiskoneellaan, jonka kyljessä luki hänen sukunimensä. Lentokoneen sisällä oli muotimiljonäärille makuuhuone ja tanko tanssimista varten.

Lomakompleksi vaurioitui pahoin tulipalossa vuonna 2009. Nygård on tämän jälkeen joutunut Bahamalla oikeuteen syytettynä tonttinsa laajentamisesta luvattomilla ruoppauksilla. Nygård on kiistänyt laittomuudet. New York Times uutisoi helmikuussa 2020, ettei Nygård ollut vieraillut Bahamalla ainakaan yli vuoteen.

Huhuja Nygårdin vähintään sopimattomasta käytöksestä on liikkunut pitkään.

Nygårdia vastaan nostettiin syytteet vuonna 1980 raiskauksesta, mutta juttu kuivui kasaan, kun asianomistaja ei suostunut todistamaan. 1990-luvulla Winnipeg Free Press uutisoi, kuinka useat naiset väittivät kokeneensa seksuaalista häirintää ja muuta epäsopivaa käytöstä Nygårdin taholta. Tapaukset sovittiin oikeuden ulkopuolella.

Linda Lampenius kertoi vuonna 1998 pitävänsä Nygårdin toimintaa mauttomana. Hän kertoi suomalaislehdille, kuinka Nygård oli houkutellut häntä vieraakseen Bahamalle näyttämällä kuvia aiemmista juhlista.

Nygårdin huvilalla Bahamalla on vieraillut useita maailmanluokan tähtiä.­

Nygård haastoi Lampeniuksen oikeuteen kunnianloukkauksesta ja vaati pahimmillaan kymmeniä miljoonia dollareita. Lopulta Lampeniuksella ei ollut varaa jatkaa oikeudenkäyntiä. Hän antoi julkisen anteeksipyynnön, joka julkaistiin Ilta-Sanomissa.

Nygård on myös nostanut kanteita useita lehtiä ja esimerkiksi Kanadan yleisradion CBC:tä vastaan monta kertaa, kun nämä ovat vuosien varrella uutisoineet Nygårdiin kohdistuneista syytöksistä.

– Tämä Nygård-saaga todella näyttää, kuinka vaikutusvaltaiset yksityishenkilöt voivat käyttää oikeusjärjestelmää vaientaakseen ja rangaistakseen ketä tahansa, mukaan lukien lehdistön jäseniä, jotka suhtautuvat heihin kriittisesti, emeritusprofessori Jamie Cameron Osgoode Hall Law Schoolista arvioi CBC:lle.

Peter Nygård saapumassa oikeuteen Bahamalla syyskuussa 2018. Peter Nygårdin ympärillä on vuosia liikkunut huhuja vähintään sopimattomasta käytöksestä, mutta häntä ei ole tuomittu aiemmin rikoksista.­

Nygårdin yrityksen hylätty varasto Winnipegissä.­

Nygård on myös käynyt pitkään oikeustaistoa Bahaman-huvilansa entistä naapuria, miljardööri Louis Baconia vastaan.

Bacon on tukenut Nygårdin väitettyjä uhreja Bahamalla hyväntekeväisyysjärjestön kautta ja maksanut yksityisetsiville ja Bahamalla toimiville asianajajille, jotka ovat selvittäneet Nygårdiin kohdistuvia syytöksiä.

New York Times uutisoi aiemmin, että sittemmin Nygårdia raiskauksesta syyttänyt nainen olisi maksanut Baconin nimissä joillekin joukkokanteeseen liittyneistä naisista, jotta nämä syyttäisivät Nygårdia. Bacon on sanonut, ettei ole tietoinen maksuista.

Joukkokanteessa on mukana myös useita naisia, jotka väittävät heihin kohdistuneiden rikosten tapahtuneen ennen kuin Nygård osti Bahamalta kiinteistön tai tapahtuneen muissa Nygårdin omistamissa kiinteistöissä.

– Asia on tärkeä ja hyvä, huolimatta siitä, mitä motiiveja takana on ollut, asianajaja Greg Gutzler sanoi IS:lle viime kesänä.

Kai Zen Bickle on yksi isänsä noin yhdeksästä lapsesta – lasten tarkasta määrästä ei ole tietoa.

Bickle luopui isänsä sukunimestä viime lokakuussa. Hän uskoo isänsä syyllisyyteen ja kertoo auttaneensa viranomaisia todisteiden keräämisessä.

– Kun joukkokanne tuli julkiseksi, Nygård ensin sanoi minulle, ettei minun tulisi lukea sitä vaan jättää se huomioimatta ja, että kaikki siinä oli valetta. Sanoin hänelle, että kyse oli erittäin vakavista syytöksistä ja lukisin joka sanan ja pyrkisin saamaan selville totuuden, Bickle sanoo.

Joukkokanteessa kuvailtiin muun muassa ”hemmottelujuhlia” Bahamalla. Kanteen mukaan juhliin kutsuttiin Nygårdin mieltymysten mukaisesti nuoria naisia, jopa alaikäisiä tyttöjä.

Kanteessa väitetään muun muassa, että Nygård tarjosi 14-vuotiaalle tytölle viiniä ja pillereitä ja lupaili mallinuraa. Kanteen mukaan tyttö menetti tajuntansa eikä ole varma siitä, mitä hänelle tapahtui. Seuraavana aamuna hän kertomansa mukaan huomasi, että hänestä oli vuotanut verta ja hänen alushousunsa olivat lattialla.

Tytöstä tuli myöhemmin muiden tyttöjen värvääjä, jotta hän välttyisi itse seksuaaliselta hyväksikäytöltä, kanteessa väitetään.

Mielenosoittajia protestoimassa Nygårdia vastaan Winnipegissä elokuussa 2020.­

– Sen lukeminen oli kuin lukisi kauhukertomusta, se oli pahempi kun pahin painajaisesi. Aloin soitella kaikille tutuilleni ja kysyä kysymyksiä. Uskon, että ihmiset kokivat turvallisemmaksi puhua, kun kanne oli tullut julki, sillä he kertoivat minulle paljon. Noin kuuden viikon jälkeen olin kerännyt riittävästi tietoa ja vakuuttunut siitä, että kanne piti todennäköisesti paikkansa ja Nygård oli vaarallinen ja aktiivinen rikollinen, Bickle väittää.

Bicklen mukaan hän rakasti miestä, jota piti isänään ja, jonka yrityksessä ja hyväntekeväisyyshankkeissa hän oli ajoittain mukana. Hänen mukaansa Nygårdin lähellä oli kuitenkin vaikea olla ja suhde toimi, kun isän ja pojan välillä oli etäisyyttä. Nyt hän kutsuu isäänsä vihollisekseen ja hirviöksi.

– Suhteemme perustui valheille eikä hän ollut se isä, joka hän esitti olevansa. Hän oli huijari, jonka sisällä oli tämä toinen ihminen, joka on täysin paha.

Lähteenä käytetty myös Discovery+:n dokumenttia Unseamly – The Investigation of Peter Nygård.