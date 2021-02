Kommentti: Bidenillä on pirullinen pulma, jossa Trump pääsi helpommalla

Kiinan kanssa presidentti Joe Biden voi vain epäonnistua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kylmän sodan aikana monet asiat olivat helpompia. Suurvallat saattoivat suhtautua vihollisiin vain vihollisina. Nyt kaikki on mutkikkaampaa.

Diplomaattisiin tapoihin kuuluu, että valittu presidentti ottaa kohteliaasti yhteyttä maalleen tärkeisiin valtiojohtajiin. New York Times ja Washington Post kiinnittivät huomiota, että kesti pitkään ennen kuin Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden soitti keskiviikkona Kiinan Xi Jinpingille.

He kuitenkin tuntevat toisensa hyvin. Biden on joskus arvioinut, että ei ole viettänyt kenenkään valtiojohtajan kanssa niin pitkää aikaa kuin Xin. Tämä tapahtui, kun Biden oli vielä Barack Obaman varapresidentti.

Ja sen jälkeen on tapahtunut paljon.

Donald Trump vei kauppasodallaan Kiinan ja Yhdysvaltain välit jääkaudelle. Esitetään käsityksiä, että Bidenilla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa Trumpin tiukkaa linjaa.

Kiina on ainoa kilpailija, joka uhkaa Yhdysvaltain taloudellista maailmanvaltaa. Pian se voi uhata myös sotilaallista. Bidenin demokraattien analyysi asiasta ei poikkea Trumpin republikaaneista.

Alkaako pitkä kamppailu hegemoniasta planeetalla?

Helppo vastus?

Kiina on tehnyt kaikkensa ollakseen hyvä maali. Sen uiguurien sortokampanja hakee vertaistaan toisen maailmansodan aikaisessa maailmassa. Tappavimpia hirmuhankkeita on nähty, mutta ei yhtä systemaattisia.

Viime vuonna Kiina tukahdutti muutamassa kuukaudessa Hongkongin demokratialiikkeen. Se jahtaa manner-Kiinassa toisinajattelijoita. Kiina kannustaa Myanmarissa vallan kaapanneiden kenraalien kaltaisia tyranneja.

Etelä-Kiinan merellä valtiot pelkäävät Kiinaa, joka vaatii itselleen valtavia merialueita. Intian ja Kiinan joukot ovat hiljan ottaneet verisesti yhteen vaikeakulkuisessa vuoristossa. Kiina uhkaa jatkuvasti Taiwania.

Presidentti Xin Uusi silkkitie -ohjelma vaikuttaa osin suuruudenhullulta. Jotkut maat ovat jo pettyneet Kiinan tyhjiin lupauksiin ja toiset pelkäävät omien markkinoidensa puolesta.

Kiinan pitäisi olla helppo maali. Se ei kerää sympatiapisteitä juuri mistään.

Kolpakkostrategit kautta maailman siirtelevät jo Yhdysvaltain lentotukialuksia Etelä-Kiinan merelle ja laskeskelevat mitkä maat osallistuvat Kiinan rautaiseen saartorenkaaseen.

Ei se näin helppoa ole, edes Joe Bidenille ja Yhdysvalloille.

Mikä tavoite uhrataan?

Ensimmäisessä puhelussaan presidenttinä Biden kertoi Xille huolensa uiguureista ja Hongkongista. Hän muistutti, että suurvalloilla on käsitysero reilun kaupan säännöistä.

Tämä tuskin järkytti Kiinan johtajaa. Länsijohtajat ovat esittäneet samanlaisia valituksia Kiinalle vuosikymmenien ajan. Ne kuuluvat oikeastaan pöytätapoihin.

Oli myös helpompia keskustelunaiheita: maailman isoimmat ongelmat. Biden haluaisi yhteistyötä Kiinan kanssa pandemian ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Heti virkakautensa alussa Biden ilmoitti, että ilmastonmuutos määrittää hänen kautensa ratkaisuja, turvallisuuspolitiikkaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Hän on jo ehtinyt käytännön päätöksillään osoittaa olevansa tosissaan.

Ilman maailman toista suurta teollisuusmahtia edes Yhdysvaltain toimissa ei kuitenkaan ole paljoa mieltä. Xin aikana Kiina on näyttänyt olevansa halukas puhumaan aiheesta ja tekemäänkin jotain.

Kyynisessä maailmassa ihmiskunnan suurin uhkakin muuttuu kuitenkin äkkiä vain vaihtokortiksi valtapeleissä. Jos Yhdysvallat alkaa tosissaan painostaa Kiinaa sen ihmisoikeuksista ja valtapiirin kasvattamisessa, vaarantuvat koko ilmastonmuutoksen torjunta.

Tämä on maailman pirullisin ongelma. Se on Joe Bidenin ongelma.

Sitten on pienempiä ongelmia.

Kiinan ja Yhdysvaltain taloudet ovat kasvaneet yhteen. Trump ei suunsoitostaan huolimatta pystynyt leikkaamaan niitä erilleen. Kauppasotien jatkumisesta kärsivät myös yhdysvaltalaiset kuluttajat.

Trumpin aikana Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un sai lopulta lähes vapaat kädet ydinaseohjelmiensa edistämiseen. Ainakin teoriassa Pohjois-Korean ohjukset uhkaavat jo Yhdysvaltoja. Biden tarvitsee Kiinaa Pohjois-Korean hillitsemiseen.

Ja onhan vielä Venäjäkin.

Trumpilla oli helpompaa

Henkisesti Kiina oli Donald Trumpille paljon helpompi vastus kuin Bidenille. Trumpia eivät Kiinan sen paremmin kuin minkään muunkaan maan ihmisoikeusloukkaukset yksinkertaisesti kiinnostaneet.

Trump ei uskonut ilmastonmuutokseen. Hän keskittyi sitä estävien toimien sabotointiin.

Joe Bidenilla on mielessään monta huolta enemmän kuin putkikatseisella Trumpilla. Lisäksi Bidenilla on edelleen Trump niskassaan.

Jos vaikuttaa siltä, että Biden antaa missään periksi Kiinalle, hänellä on trumpilaiset niskassaan. Vaalikampanjan aikana Donald Trump jo leimasi nykyisen presidentin ”Peking-Bideniksi”, juurikaan ilman perusteita.

Nyt leimakirvestä teroitetaan uudestaan.

Joe Bidenilla on tukku ongelmia Yhdysvalloissa ratkaistavana. On jo varmaa, että Kiina on isoin Yhdysvaltain ulkopuolella.

Se kanssa Biden voi vain epäonnistua. Teki mitä vain.