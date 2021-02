Erityisesti huolta aiheuttavat Burevestnik- ja Poseidon-nimiset aseet.

Norjan tiedustelupalvelu (NIS) varoittaa Venäjän kehittämästä uudesta ydinteknologiasta tuoreessa vuosikertomuksessaan.

Asiasta uutisoinut The Barents Observer -uutissivusto kirjoittaa, että Venäjän teknologia kulkee kansainvälisten asesopimusten edellä, ja useita Venäjän uusia järjestelmiä testataan ja tullaan ottamaan käyttöön Jäämeren alueella lähellä Norjaa ja myös Suomea.

Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut 9M730 Burevestnikin olevan kehitteillä oleva risteilyohjus, joka lentää matalalla ja jonka työntövoiman tuottaa pieni ydinreaktori. Se olisi niin tehokas, että se voisi teoriassa lentää vaikka maailman ympäri useaan kertaan. Ennalta-arvaamattoman lentoratansa vuoksi se olisi myös nykyisten ohjustorjuntajärjestelmien ulottumattomissa. Ydinsotastrategiassa sen kärkeen sijoitettaisiin ydinlataus, joka viimeistelisi mannertenvälisten ydinohjusten aloittaman tuhon.

Poseidon puolestaan on asejärjestelmä, jota lännessä kutsutaan nimellä ”tuomiopäivän torpedo”. Se on vedenalainen ase, jonka tarkoituksena on pystyä kuljettamaan ydinräjähde huomaamatta mille tahansa rannikolle.

NISin vuosikertomuksessa todetaan, että tällaisilla räätälöidyillä aseilla voi esimerkiksi olla helpompi tunkeutua ohjuspuolustusjärjestelmiin.

Venäjän kehittelemät uudet järjestelmät eivät ole vielä läheskään valmiita, mutta niiden kehittämistä ja testaamista harjoitetaan alueella, joka NISin raportin mukaan on ”lähellä Norjan aluetta”. Nämä alueet ovat Barentsinmeri, Vienanmeri, Kuolan niemimaa ja Novaja Zemlja.

– Aktiivisuuden ja testien taso pohjoisessa pysyy korkeana, ja onnettomuuksia voi tapahtua edelleen, NISin vuosikertomuksessa todetaan viitaten muun muassa vuoden 2019 elokuussa tapahtuneeseen räjähdykseen Arkangelissa.

Tammikuun lopulla kerrottiin, että Venäjä ja Yhdysvallat jatkavat ydinaseita rajaavaa Uusi Start -sopimusta. Vaikka ydinaseiden määrä onkin vähentynyt, asia ei ole aivan niin yksinkertainen, NIS:n raportissa todetaan. The Barents Observerin haastattelema tiedustelupalvelun päällikkö, vara-amiraali Nils Andreas Stensønes tarkensi asiaa haastattelussa.

– Olemme huolestuneita siitä, että Uusi Start -sopimus ei riitä kattamaan uutta teknologista kehitystä, hän sanoi.