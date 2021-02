Silminnäkijä kuvailee Himalajan rinteellä todistamaansa karmivaa näkyä: Kohti syöksyi tappava sekoitus lunta, jäätä, kiviä ja vettä

Intian Himalajalla jatketaan pelastustoimia tulvavesien mukanaan viemien ihmisten löytämiseksi.

Intiassa on jatkettu pelastustoimia viikonloppuna tapahtuneen jäätikön sortumisen jäljiltä. The Times of India kertoo, että pelastusryhmä on aloittanut poraukset tunnelissa, jonne pelätään jääneen loukkuun jopa 30 ihmistä.

Pohjois-Intiassa Himalajalla osa jäätiköstä murtui sunnuntaina. Lumi- ja jäämassat vierivät laaksoon Uttarakhandin osavaltiossa Chamolin piirikunnassa, mikä nosti paikalla virtaavan joen pintaa äkisti synnyttäen syöksytulvan. Tulvavedet vyöryivät rakenteilla olevan padon työmaalle. Rakennelmia hajosi ja ihmisiä katosi. Osa padonrakentajista jäi tunneliin loukkuun tulvaveden aallon kuljettaman romun sekaan.

Kuva patotyömaalta, josta moni huuhtoutui tulvavesien mukana alavirtaan.­

Pelastusyöntekijät etsivät torstaina Intian tuhotulvassa kadonneita.­

Uutistoimisto Reutersin mukaan onnettomuudessa on vahvistettu kuolleen 36 ihmistä. Kateissa on yhä yli 170 ihmistä. Times of Indian mukaan kadonneita voi olla jopa yli 200.

Tuhoisia tapahtumia todistanut silminnäkijä kertoo CNN:n julkaisemassa artikkelissa, millaista tuhoa jäätikön syöksy rotkoon sai aikaan.

Tuskar Singh Rana näki lähietäisyydeltä kuinka Himalajan rinteiltä alkunsa saanut lumivyöry ruhjoi kaiken tieltään. Jään, kivien ja veden tappava sekoitus lähestyi myös Ranaa raivoisaa vauhtia aiheuttaen epäuskoisen tunteen.

Toisin kuin moni muu, Ran oli onnekas. Hän joutui vain todistamaan tuhon etenemisen Rainin kylän yläpuolelta, muttei jäänyt lumi- jää- ja vesimassojen vietäväksi.

Pelastustoimia tuhoalueella.­

Uhkaavaa näkyä katsellessaan hän ehti huutaa varoituksen alempana rinteellä olleille työtovereilleen, jotta nämä olisivat ehtineet paeta lähestyvää tuhoa.

– Ainakin viisi tai kuusi ihmistä kuuli huutoni ja osa heistä pelastui, Tuskar Singh Rana kertoi CNN:lle.

Osa hänen työtovereistaan jäi vyöryn alle. Osa Ranan työtovereista on kadonnut.

Rana kuuluu osaksi väkeä, joka rakentaa uutta junarataa Rithwik Railway -yhtiölle.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että ympäristönsuojelijat ovat vaatineet Intian hallitusta tarkistamaan vesivoimapatojen rakentamispolitiikkaa nopeasti lämpenevillä vuoristoalueilla onnettomuuden jälkeen.