Miten putkipommit päätyivät kongressiin jo ennen mellakkaa? 5 avointa kysymystä Capitolin väkivaltaisuuksista

Washingtonissa loppiaisena nähtyjen väkivaltaisuuksien selvittely jatkuu valtakunnanoikeudessa. Kuukauden takaisiin tapahtumiin liittyy edelleen useita avoimia kysymyksiä.

Loppiaisen Capitolin mellakoiden tutkinnassa on vielä monia epäselvyyksiä. Viranomaiset yrittävät selvittää puolueiden päämajoihin putkipommit vieneen henkilön henkilöllisyyttä.­

Yhdysvaltain senaatissa jatkui keskiviikkona toista päivää virkarikosoikeudenkäynti, jossa entistä presidenttiä Donald Trumpia syytetään kannattajiensa lietsomisesta kapinaan Washingtonissa 6. tammikuuta.

Valtakunnanoikeuden käsittelyn keskiössä on Capitol-kukkulalla Trumpin puheen jälkeen käynnistynyt mellakointi, jonka yhteydessä osa tämän kannattajista tunkeutui sisään kongressiin.

Reilussa kuukaudessa tapahtumiin liittyen on pidätetty yli 200 ihmistä, joista osa on jo saanut syytteitä. Vaikka Capitolin tapahtumia pidetään yhtenä Yhdysvaltain historian laajimmin dokumentoiduista rikollisista teoista, moni asia on vielä selvittämättä.

IS listasi viisi avointa kysymystä, joihin ei ole toistaiseksi löytynyt vastauksia.

Kuka on vastuussa poliisin kuolemasta?

Capitolin poliisissa työskennellyt Brian Sicknick, 42, jäi alakynteen kamppaillessaan kongressiin tunkeutuneita Trumpin kannattajia vastaan. Seuraavana päivänä vammoihinsa menehtyneen Sicknickin kerrottiin saaneen kamppailun yhteydessä iskun päähänsä vaahtosammuttimesta.

Kukaan ei ole toistaiseksi saanut syytettä Sicknickin kuolemasta. Parikymmentä tunkeutujaa on saanut syytteet poliisien kimppuun käymisestä, mutta kukaan heistä ei vaikuta kytkeytyvän Sicknickin kuolemaan johtaneeseen tilanteeseen.

Poliisin SWAT-erikoisjoukot tarkastivat kongressirakennuksen tiloja mellakan yhteydessä.­

Washingtonin metropolialueen poliisin MPD:n murharyhmä kertoi maanantaina tutkivansa tapausta edelleen aktiivisesti. Edellisellä viikolla CNN oli kertonut tutkijoiden kampaavan yhä läpi Capitolilla taltioitua kuva- ja videomateriaalia saadakseen selville, kuinka Sicknick kuoli ja kuka siitä on vastuussa.

Viranomaiset ovat tyrmänneet teorian vaahtosammuttimesta, sillä Sicknickin päästä ei löytynyt ruumiinavauksessa tähän sopivaa päävammaa. Muita ruumiinavauksessa paljastuneita, miehen kuolemaa mahdollisesti valottavia seikkoja ei ole kerrottu julkisuuteen.

Kuka vei puolueiden päämajoihin putkipommit?

Liittovaltion keskusrikospoliisi FBI on luvannut 100 000 dollarin (noin 82 000 euron) suuruisen palkkion vihjeestä, joka johtaa Capitolille putkipommeja vieneen henkilön tai henkilöiden tunnistamiseen.

Pommeja löytyi mellakoinnin jälkeen sekä demokraattien että republikaanien keskustoimistoilta, jonne ne oli tutkijoiden mukaan toimitettu jo edellisenä iltana.

FBI on julkaissut kuvan harmaaseen huppariin ja Niken tennistossuihin pukeutuneesta epäillystä. Se ei ole kuitenkaan johtanut miehen tunnistamiseen, vaikka palkkiosummaakin on jo ehditty korottaa kahdesti.

Joutuuko joku vastuuseen Ashli Babbittin kuolemasta?

QAnon-salaliittoteorioita levittänyt Trumpin kannattaja ja Afganistanissa palvellut ilmavoimien veteraani Ashli Babbit, 35, sai surmansa yrittäessään tunkeutua mellakoinnin aikana syvemmälle kongressirakennukseen. Tilanteessa kuvatulla videolla näkyy, kuinka Babbitt yritti kiivetä toisen mellakoitsijan rikkomasta välioven ikkunasta ennen kuin toisesta suunnasta tullut poliisi lähestyi häntä ase kädessään.

Hetken kuluttua Babbitt kaatui selälleen maahan kesken sekavan ja kaoottisen tilanteen. Alustavassa tutkinnassa ei löydetty viranomaisten mukaan riittävästi todisteita, jotta Babbittia ampunutta poliisia vastaan olisi voitu nostaa syyte.

Tutkinnan on kerrottu kuitenkin olevan edelleen keskeneräinen.

Videoilta ja paikalla olleiden lausunnoista käy ilmi, että poliisi jäi yksin estämään käytävällä ollutta väkijoukkoa. Hänet on asetettu virkavapaalle tutkinnan ajaksi, ja häntä myös kuulusteltiin pari viikkoa sitten.

Yllyttivätkö muut Trumpin kannattajia?

Toistaiseksi ei ole selvää, onko mellakoinnista joutumassa vastuuseen myös sitä edeltäneen Stop the Steal -mielenosoituksen järjestäjiä tai muita tahoja, jotka mahdollisesti yllyttivät Trumpin kannattajia kapinaan.

– Tarkastelemme kaikkia toimijoita, liittovaltion syyttäjä Michael Sherwin sanoi mellakan jälkeisenä päivänä, kun häneltä kysyttiin, tutkiko myös oikeus Trumpin mahdollista roolia Capitolin väkivaltaisuuksissa.

Virkasyytteessä olevaa Trumpia vastaan ei ole nostettu toistaiseksi rikossyytteitä, eikä mikään viittaa myöskään siihen, että häneen kohdistuisi aktiivinen rikostutkinta.

Joulukuun lopulla myös Trumpia tukeva Women for America First -ryhmä anoi viranomaisilta lupaa loppiaisena järjestettävään mielenosoitukseen. Protesti oli alun perin suunniteltu Bidenin virkaanastujaisten jälkeiseen aikaan, mutta sen päivämäärää muutettiin.

Myöskään tämän mielenosoituksen järjestäjiä vastaan ei ole nostettu syytteitä. Ennen loppiaista ryhmä kiersi kaupunkeja levittäen vaalivilppiväitteitä sekä salaliittoteorioita, joiden ajamina mellakoijien katsotaan rynnineen Capitolille.

Saivatko tunkeutujat apua sisäpuolelta?

Pian loppiaisen jälkeen alkoi levitä väitteitä, joiden mukaan mellakoitsijat olisivat päässeet tunkeutumaan kongressiin varsin helposti, koska he saivat apua sisäpuolelta.

Demokraatit ovat vaatineet tutkintaa perustuen muun muassa siihen, että kongressissa nähtiin mellakkaa edeltäneenä päivänä poikkeuksellisen paljon Trumpin punaisiin tukilippalakkeihin sonnustautuneita vierailijoita.

– Tehtäköön selväksi, että nämä ryhmät eivät olisi mitenkään voineet päästä Capitolille ilman kongressiedustajia tai henkilökuntaa, New Jerseyn demokraattiedustaja Mikie Sherrill on sanonut.

Julkisuudessa on levinnyt myös ainakin yksi mellakan keskellä kuvattu video, jonka perusteella osa kongressiin tunkeutuneista oli hämmentävän tarkasti selvillä rakennuksen sisätiloista.