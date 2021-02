Venäjän ulkoministeriö kertoo ”hiljentäneensä” jo Josep Borrellin ja Ann Linden esittämällä heille vastatodisteet lännen poliisiväkivallasta. Koosteessa on pätkä myös Suomesta, joten myös Pekka Haavisto saattaa kuulla videosta tulevalla Pietarin-matkallaan.

Venäjän ulkoministeriö on ryhtynyt jakamaan videokoostetta, jossa esitellään länsimaiden mielenosoituksissa nähtyjä poliisin väkivaltakeinoja.

Todisteita läntisestä poliisiväkivallasta esitellään kuvahidastusten, toistojen, videoille tehtyjen havainnollistavien punaisten ympyröiden ja vauhdikkaan taustamusiikin avulla.

Samalle videolle on leikattu lisäksi toinen kooste siitä, kuinka Venäjällä vastikään nähdyissä Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksissa poliisin edustajia on joutunut puolestaan venäläisten protestoijien mukiloinnin tai lumipalloiskujen kohteeksi.

Venäjän viesti videolla on, että länsi yrittää opettaa Venäjälle niin kutsuttua demokratiaa ja omia sääntöjään samaan aikaan kun se itse kohtelee brutaalisti omien maidensa mielenosoittajia. Venäjän opposition edustajat esitetään videolla puolestaan aggressiivisina hyökkääjinä, joihin Venäjän virkavallan on pakko käyttää voimaa.

Videolla suurin osa läntisistä välikohtauksista on Yhdysvalloista, mutta mukaan on leikattu pätkiä myös Ranskasta, Tshekistä, Hollannista, Puolasta, Itävallasta ja Suomesta.

Suomen osuus Venäjän ulkoministeriön jakamalla poliisiväkivaltavideolla kerrotaan kuvatun 30. tammikuuta 2021.

Videolla näkyy poliisin suorittama kiinniotto Oodi-kirjaston edessä Kansalaistorilla (noin kohdassa 03.20 videon keskellä). Muihin videolla esitettyihin esimerkkitapauksiin verrattuna Suomen osuus on hyvin lyhyt ja väkivallaton, mutta silti se on jostain syystä haluttu ottaa mukaan myös otsikkotasolla videolle.

Video löytyy Venäjän ulkoministeriön Facebook-sivuilta tästä linkistä.

Helsingin Sanomien mukaan poliisin johtokeskuksesta kerrottiin, että tammikuisen mielenosoitustapahtuman järjestäjä oli jo ennalta kieltäytynyt noudattamasta koronaviruksen vuoksi säädettyjä kokoontumisrajoituksia, minkä vuoksi paikalle tuli useita poliisiautoja ja ratsupoliiseja. Poliisi kertoi ottaneensa kiinni yhden ihmisen lyhyeksi aikaa, mutta hänet oli vapautettu myöhemmin.

Viranomaisille tehdyssä ilmoituksessa tapahtuman nimeksi oli annettu ”Mielenosoitusoikeuden ja sananvapauden puolesta”, ja sitä oli mainostettu muun muassa Kremlin-mielisiä juttuja julkaisevassa Uusi MV -lehdessä internetissä etukäteen.

Ei ole tietoa, miksi Venäjän ulkoministeriö valitsi omalle vastavideolleen kuvamateriaalia vain tammikuun Kansalaistorin tapahtumista. Yksi mahdollisuus on se, että Venäjän medialla oli tuosta tapahtumasta omaa kuvaa käytössään. Aiemmin Suomessa oli noussut kohu poliisin voimatoimista niin kutsutun Elokapinan yhteydessä lokakuussa, mutta tätä ei Venäjän ulkoministeriön videolla nostettu esiin.

Venäjän ulkoministeriö kertoo jakaneensa poliisiväkivaltaa esittelevän videon tätä ennen jo ainakin Ruotsin ulkoministerille Ann Lindelle ja EU:n ulkopoliittiselle edustajalle Josep Borrellille, jotka kävivät vastikään kumpikin Moskovassa. Video on julkaistu myös Venäjän ulkoministeriön virallisilla sivuilla Facebookissa.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli antanut videosta henkilökohtaisesti kopion Lindelle, kun tämä kävi Moskovassa helmikuun alussa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin nykyisen puheenjohtajamaan edustajana. Borrellille video oli lähetetty puolestaan jo ennen hänen viimeviikkoista Moskovan-vierailuaan tutustuttavaksi.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) matkustaa ensi maanantaina 15. helmikuuta Pietariin tapaamaan Lavrovia.

Ei ole tietoa, aikooko Lavrov esitellä videokoostetta myös Haavistolle, mutta IS:n tietojen mukaan Venäjä ei ole ainakaan vielä lähettänyt videomateriaalia etukäteen Haavistolle tutustuttavaksi Borrellin tapaan.

Haavisto ja Lavrov ovat tavanneet edellisen kerran kahdenvälisten neuvottelujen merkeissä Helsingissä, kun Venäjän ulkoministeri vieraili maaliskuussa 2020 Suomessa.

Sergei Lavrov vieraili Helsingissä maalikuussa 2020 ja tapasi tuolloin Pekka Haaviston.­

Venäjän ulkoministeriön mukaan poliisiväkivaltavideo esittelee niin kutsuttuja kaksoisstandardeja, joiden mukaan länsi sallii itselleen sellaista, mistä se Venäjää moittii.

– Videomateriaalissa on dokumentoituna useita poliisiväkivaltatapauksia rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan Etyjin jäsenvaltioissa. Nämä faktat jätetään sinnikkäästi huomioimatta niin virallisten tahojen kuin johtavien tiedotusvälineidenkin taholta. Kun taas samaan aikaan meitä syytetään heidän omista synneistään, lukee Venäjän ulkoministeriön virallisilla sivuilla videon saatetekstissä.

– Epäröijille me olemme valmistaneet havainnollisen esityksen ”kontrasteista”. Kuinka on heillä ja kuinka on meillä. Huomaatte eron.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kertoi sittemmin julkisuuteen, että sen paremmin Linden kuin Borrell eivät pystyneet sanomaan mitään videosta, vaan se veti heidät aivan hiljaisiksi.

– Me annoimme heidän katseltavakseen niin kutsuttua suhteetonta voimankäyttöä, kuten heillä on tapana sanoa osuvasti. Mutta me emme saaneet vastaukseksi mitään muuta kuin vaikenemista. Pelkkää vaikenemista, heillä ei ole argumentteja eikä heillä voi ollakaan, Zaharova sanoi Venäjän Rossija 1 – kanavalle uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjän pysyvä edustaja Euroopan neuvostossa Aleksandr Lukashevitsh viittasi myös vastikään kyseiseen videoon, joka hänen mukaansa todistaa lännen kaksinaismoralismista.

Lukashevitshin mukaan lännen edustajat yrittävät nyt moittia Venäjää Navalnyin tukimielenosoitusten yhteydessä käytetyistä voimatoimista, vaikka heillä itsellään tapahtuu aivan samanlaisia asioita.

– Me toimimme hyvin ammattimaisesti. Me emme harjoita propagandaa, vaan me havainnollistamme asiaamme faktoilla. Ja juuri vastikään me olemme havainnollistaneet sitä videolla, Lukashevitsh sanoi Tassille.