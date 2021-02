Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä esitettiin uutta videomateriaalia loppiaisen mellakasta: väkivaltaa poliisia kohtaan ja kongressiedustajien etsimistä

Oikeudenkäynnin toisena päivänä syyttäjät pyrkivät todistamaan Trumpin vastuuta väkivallasta.

Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä esitettiin torstaina uutta videomateriaalia loppiaisen mellakasta, kertoo muun muassa CNN.

Oikeudenkäynnin syyttäjinä toimivat kongressiedustajat esittivät aikajanan loppiaisen tapahtumista Washingtonissa sekä muun muassa kongressitalon valvontakameroista ja poliisien haalarikameroista koottua materiaalia.

Videoilla näkyy, kuinka mellakoitsijat hyökkäävät väkivaltaisesti poliiseja kohtaan kongressitalon ulkopuolella ja etsivät kongressin edustajia rakennuksen sisällä.

Syyttäjät pyrkivät materiaalilla todistamaan Trumpin olevan vastuussa mellakan lietsomisesta ja sitä seuranneesta väkivallasta.

– He tulivat Donald Trumpin kehotuksesta estämään kongressia vahvistamasta presidentinvaalin tuloksia. Presidentin kannattajat uhkasivat varapresidentti (Mike) Penceä kuolemalla, koska hän hylkäsi presidentti Trumpin vaatimuksen vaalien kumoamisesta, sanoi kongressiedustaja Stacey Plaskett, joka on yksi syyttäjistä.

Yhdysvaltain edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun hänen kannattajansa olivat hyökänneet kongressirakennukseen. Viisi ihmistä kuoli mellakan seurauksena.

Oikeudenkäynnin toinen päivä päättyi varhain torstaina Suomen aikaa.

"Pence hirteen"

Videot näyttävät, kuinka rakennukseen tunkeutuneet etsivät kongressiedustajia. Joukko mellakoitsijoita tunkeutui esimerkiksi kongressin demokraattipuhemies Nancy Pelosin työhuoneeseen. Yksi hyökkääjistä kertoi sosiaalisessa mediassa, että joukon oli tarkoitus satuttaa Pelosia.

Videoilla näkyy myös, kuinka silloinen varapresidentti Mike Pence evakuoitiin rakennuksesta. Videoilla kuului myös mellakoijien huutavan "Pence hirteen".

– Capitolin hyökkäyksen aikana ekstremistien on kerrottu koordinoineen ja keskustelleen verkossa siitä, kuinka he voisivat saada varapresidentin kiinni. Toimittajat Capitolilla kertoivat kuulleensa mellakoitsijoiden sanoneen etsivänsä Penceä, jotta he voivat teloittaa hänet, Plaskett sanoi.

Videoilla näkyy myös, kuinka senaattorit Mitt Romney ja Chuck Schumer poistuvat juuri mellakkajoukon alta pois.

Monet republikaanien senaattorit sanoivat olevansa järkyttyneitä näkemästään, mutta ilmaisivat samalla, etteivät muuta suunnitelmiaan äänestää Trumpin vapauttamisen puolesta.

– Tietenkin oli erittäin huolestuttavaa nähdä suurta väkivaltaa, jota poliisimme ja muut kohtasivat. Se riipii sydämestä ja nostaa kyyneleet silmiin, se oli ylivoimaisesti ahdistavaa ja tunteellista, Romney sanoi.

Jotta Trump tuomittaisiin, pitäisi 17 republikaanisenaattorin äänestää häntä vastaan. Tuomiota pidetään siksi epätodennäköisenä.

Puolustuksen mukaan hyökkäyksellä ei ole yhteyttä Trumpiin

Virkarikosoikeudenkäynti alkoi paikallista aikaa tiistaina. Syyttäjillä oli kahden päivän aikana yhteensä 16 tuntia aikaa perustella, miksi Trump syyllistyi kapinaan kiihottamiseen.

Syyttäjät ovat korostaneet väkivallan vakavuutta nostamalla esiin joidenkin mellakoitsijoiden tappouhkauksia kongressiedustajia kohtaan. Lisäksi syyttäjät korostivat muun muassa sitä, miten Trump lietsoi kuukausien ajan epäluottamusta vaalitulosta kohtaan ja kutsui usean viikon ajan kannattajiaan Washingtoniin loppiaiseksi.

Trumpin puolustusasianajajilla on myös 16 tuntia kahtena päivänä perustelujen esittämiseen.

– En oppinut mitään, mitä en jo tiennyt. Me tiedämme, että väkijoukko tunkeutui Capitoliin ja aiheutti tuhoja rakennuksessa. Odotan heidän yhdistävän sen presidentti Trumpiin ja toistaiseksi sitä ei ole tapahtunut, Trumpin puolustusasianajaja Bruce Castor sanoi syyttäjien esittämästä materiaalista.

Äänestys Trumpin tuomitsemisesta pidetään aikaisintaan viikonloppuna. Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.