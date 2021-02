Tavallinen työreissu muuttui painajaiseksi – viiden miehen merimatka on kestänyt jo neljä vuotta, eivätkä he voi rantautua

Lähes neljä vuotta merillä olleen öljytankkerin miehistö ei ole saanut palkkaa kohta kolmeen vuoteen.

MT Iba lähti matkalleen kesällä 2017. Nyt se on karilla, mutta miehistö ei jätä alustaan.­

Kesällä 2017 tavanomaiselle merimatkalleen lähtenyt öljytankkeri MT Iba on aivan kiinni rannassa Arabiemiraateissa Umm Al Quwainin edustalla, mutta viisihenkinen miehistö ei pääse vieläkään kuivalle maalle, kertoo Reuters.

Tammikuun lopussa 100 metriä pitkä ja 18 metriä leveä tankkeri ajelehti karille lähelle rantaa, kun kova merenkäynti katkaisi sen molemmat ankkurit.

Alus on ollut merellä jo lähes neljän vuoden ajan. Varustamo Alco Shipping ajautui talousongelmiin, ja omistaja hylkäsi tankkerin Persianlahdelle.

Miehistö ei ole saanut palkkaa lähes kolmeen vuoteen. He ovat eläneet satunnaisilla hyväntekeväisyysjärjestöjen ruoka- ja hygieniatarvikelahjoituksilla.

– Olemme nähneet helvetin tämän matkan aikana. Olemme kuin orjia, kerjäämme ruokaa, aluksen intialainen konemestari Vinay Kumar sanoi Reutersin mukaan.

Alukselle toimitettiin silloin tällöin myös polttoainetta, kun se oli ankkuroituneena kilometrien päähän rannasta. Tankkerissa ei ole lastia.

Alus nököttää nyt liki rannassa Umm Al Quwainin edustalla.­

Miehistö ei kuitenkaan voi jättää alustaan. Siellä pysyminen on heidän ainoa keinonsa saada rahansa – ja ainoa vipuvartensa neuvotteluissa. Alco Shipping on heille yhteensä velkaa lähemmäs 200 000 euroa.

Myös merilaki velvoittaa miehistöä olemaan hylkäämättä alusta.

Saamattomia rahojaan karhuava miehistö neuvottelee parhaillaan korvaussummasta yhtiön kanssa. He aikovat pysyä aluksella niin kauan, kunnes sopimus syntyy.

The National Newsin mukaan yhtiö on etsinyt ostajaa tankkerille sitä kuitenkaan löytämättä. Panaman lipun alla seilaavan 13 vuotta vanhan tankkerin on arvioitu olevan 2–4 miljoonan dollarin arvoinen.