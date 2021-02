Työntekijät kertovat olosuhteista keskellä Ruotsin Skellefteån muunnosviruslinkoa: ”Tämä on melko kaoottista”

Ruotsin Västerbottenin läänissä koronatilanne näyttää vaikeutuvan, mutta suurimmaksi viruslingoksi epäillyn akkutehtaan rakennustyömaan työntekijät jatkavat silti töitä lähes normaalisti. Osa heistä haluaisi keskeyttää työt koronatilanteen vuoksi.

Aftonbladet kertoo Pohjois-Ruotsin Skellefteån alueella sijaitsevan Northvoltin akkutehtaan rakennustyön jatkuvan edelleen lähes normaalisti, vaikka työmaasta on muodostunut alueen pahin viruslinko.

Joihinkin toimiin on silti ryhdytty.

Västerbottenin alueelle tiistaina annettujen uusien rajoitusten mukaan kaikkia Northvoltin työntekijöitä ja heidän perheitään kehotetaan välttämään kontakteja alueen muihin ihmisiin ja kaikki töihin saapuvat työntekijät testataan rakennustyömaan ulkopuolelle kasatussa teltassa.

Ennen töihin pääsyä on saatava negatiivinen koronatestitulos. Työntekijät joutuvat odottelemaan tulosta ulkona lähes 20 asteen pakkasessa. Testitulokset saadaan kuitenkin noin vartissa.

– Mielestäni rakennustyömaa on suljettava hetkeksi. Ovathan monet ravintolatkin joutuneet sulkemaan. Rakennustyön keskeyttäminen ehkäisisi taudin leviämistä, kertoo Northvoltin työmaalla työskentelevä Erika Johnsson Aftonbladetille teltan ulkopuolella.

Northvoltin tehtaalta on löytynyt ainakin 20 tapausta britannialaista alkuperää olevaa virusmuunnosta. Rakennustyömaalla työskentelee päivittäin yli tuhat ihmistä.

Johnsson ja hänen kollegansa Sandra Lindahl kertovat, että heitä ahdistaa olla keskellä virusrypästä. Tilanne tuntuu heidän mielestään sekavalta ja epävarmalta.

– Tämä on melko kaoottista, ja monet ovat saaneet tartunnan, Lindahl kertoo.

Naiset ovat yhtä mieltä siitä, että työt olisi nyt laitettava tauolle tilanteen rauhoittumiseen saakka. Heidän mukaansa työt tehdään ahtaissa oloissa ja vaikka lounastauot toteutetaan porrastetusti, niin syömässä on silti paljon ihmisiä saman aikaan. Naisten mukaan välillä töitä tehdään normaalisti kuin tautia ei olisikaan.

Teltassa työskentelevä erikoislääkäri Peter Lindblom kertoo, että ennen aamukymmentä löydettiin neljä uutta tartuntatapausta.

– Painotamme kaikille täällä oleville tilanteen vakavuutta ja sitä, että heidän ei nyt kuulu olla tekemisissä ulkopuolisten kanssa, Lindblom ilmoittaa.

Northvoltin akkutehtaan koronaryppäästä on todettu tartunta 29 suomalaisella. Rakennustyömaalla on työskennellyt noin 200 suomalaista, ja osa suomalaisfirmoista on jo kotiuttanut työntekijänsä työmaalta.