Rajusti heikentynyt koronatilanne kylvää kaaosta Latinalaisessa Amerikassa – ruumiita lojuu kaduilla, rikolliset ryöstävät happipulloja sairaaloista

Latinalaisen Amerikan uusien koronatartuntojen määrä on jo yhtä suuri kuin pahimmillaan viime kesänä.

Meksikossa toinen korona-aalto on tartuttanut enemmän ihmisiä kuin koskaan, mukaan lukien Meksikon presidentin.

Worldometersin tilastojen mukaan tammikuun loppupuolelta alkaen Meksikossa on päivittäin kuollut koronaan yli tuhat ihmistä. Uusia tartuntoja on todettu viime aikoina 10 000–17 500 päivässä.

Sairaalat ovat niin täynnä, että useat potilaat on jouduttu lähettämään kotiin toipumaan, kertoo New York Times.

Happipulloista on tullut Meksikossa elintärkeitä.­

Meksikossa on myös suuri pula koronapotilaiden hoidossa tarvittavista happipulloista, mikä on johtanut niiden myyntiin pimeästi. Rikollisjengit ovat kaapanneet happipullorekkoja ja ryöstäneet happipulloja aseella uhaten suoraan sairaaloista.

Pienimmän koon happitankista pyydetään Meksikossa jo yli 800 dollaria, mikä on 10 kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa.

Tankin täytöstä hapella peritään 10 dollaria. New York Timesin Meksikon-avustajat kuvailevat happipullojen täyttöjonojen venyneen jopa kortteleiden mittaisiksi. Lehti kertoo, että kaikkein sairaimmat koronapotilaat, jotka omasta tahdostaan tai olosuhteiden pakosta hoitavat tautiaan kotonaan, tarvitsevat puhdasta happea keuhkoihinsa 24 tuntia vuorokaudessa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan noin joka viides Covid-19-potilas tarvitsee happihoitoa hengitysvaikeuksien lievittämiseksi.

Happipullojen täyttöjono Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä 22. tammikuuta.­

Covid-19-taudista kärsivä meksikolainen kertoo hoidattavansa tautia kotonaan, sillä sairaalaan ei mahdu.­

Asiantuntijoiden mukaan yksi syy siihen, miksi Meksikossa kuolee nyt niin paljon ihmisiä, on nimenomaan happipullojen puute.

– Happi on täällä nyt kuin vesi, vertasi Mexico Cityssä työskentelevä lääkäri Alejandro Castillo New York Timesille.

– Se on elintärkeää.

Muista latinalaisen Amerikan maista esimerkiksi Boliviassa tehohoito-osastot ovat täynnä potilaita ja koronaan kuolleiden ruumiita kasautuu koteihin ja kaduille. Vastaavaa koettiin viime kesänä.

Boliviassa iloittiin ensimmäisen Sputnik-rokote-erän saapumisesta 28. tammikuuta.­

Myös Brasiliassa koronakuolemien määrä on noussut kesän korkeimpien lukujen tasolle, kun maassa riehuu uusi tarttuvampi koronamuunnos. Uusia tartuntoja on viime viikkoina todettu 45 000–55 000 päivässä. AFP kertoo, että myös Brasiliassa happipullojen puute on pahentanut tilannetta. Tutkijoiden mukaan pelkästään 14. tammikuuta happipullojen puutteen takia Brasilian pohjoisosassa kuoli yli sata ihmistä.

Brasilian ja Meksikon koronakuolleiden määrät ovat toiseksi ja kolmanneksi suurimmat maailmassa Yhdysvaltain jälkeen.

Boliviassa asiantuntijat arvelevat korkean koronakuolleisuuden aiheutuvan Brasiliasta levinneestä koronamuunnoksesta.