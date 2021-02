Kommentti: Julian Assange viruu yhä vankilassa – jos Joe Biden uskoo lehdistönvapauteen, nyt olisi aika todistaa se

Tammikuun alussa tuomari päätti, ettei Wikileaksin perustajaa Julian Assangea luovuteta Yhdysvaltoihin. Assangea ei kuitenkaan päästetty vapaaksi, vaan hän joutuu istumaan Belmarshin vankilassa valitusprosessin loppuun, kirjoittaa toimittaja Elias Ruokanen.

Viisi viikkoa sitten maanantaina brittiläinen tuomioistuin hylkäsi Yhdysvaltojen oikeusministeriön pyynnön luovuttaa Wikileaksin perustajan Julian Assange. Yhdysvalloissa Assangea odottaa vakoilusyytteitä liittyen vuoden 2010 paljastuksiin Irakin ja Afganistanin sodista, jotka voittivat sivustolle ja sen kanssa yhteistyötä tehneille lehdille lukuisia journalismipalkintoja.

Syytteet nostettiin vuonna 2019 sen jälkeen, kun Ecuador oli perunut Assangen turvapaikan ja poistanut hänet Lontoon-suurlähetystöstä. Syyttäjien mukaan Assange toimi salaliitossa tietovuotaja Chelsea Manningin kanssa hankkiakseen salattuja asiakirjoja ja julkaistakseen ne laittomasti. Syytteet nostettiin ensimmäisen maailmansodan aikana säädetyn Espionage Act -vakoilulain nojalla.

Tuomari Vanessa Baraitser perusteli kielteistä luovutuspäätöstä Assangen terveydentilalla ja Yhdysvaltojen vankilajärjestelmän julmuudella. Tuomarin mukaan Assangen vankilaolosuhteet Yhdysvalloissa olisivat niin “painostavat” ja “ankarat”, että Assange todennäköisesti päätyisi tekemään itsemurhan.

Baraitser totesi, että Assangea kohtaan todennäköisesti käytettäisiin “Special Administrative Measures” -toimenpiteitä, joita käytetään muun muassa vankeja vastaan, jotka voisivat paljastaa “kansallista turvallisuutta” uhkaavaa tietoa. Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi vangin lähes täydellinen eristäminen ihmiskontaktista.

– Uskon, että näissä ankarissa olosuhteissa Assangen mielenterveys heikentyisi, mikä johtaisi hänet tekemään itsemurhan hänen autismikirjon häiriön “yksimielisellä päättäväisyydellä”, tuomari sanoi viitaten Assangen saamaan Aspergerin oireyhtymän diagnoosiin.

Ihmiset juhlivat The Old Bailey -oikeustalon edustalla kuultuaan kielteisestä luovutuspäätöksestä 4. tammikuuta.­

”Isku lehdistönvapautta vastaan”

Päätöksen perustelut herättivät Assangen kannattajissa ristiriitaisen vastaanoton, sillä tuomari hyväksyi käytännössä kaikki muut syyttäjien argumentit. Ilman Assangen heikkoa terveydentilaa ja Yhdysvaltojen vankiloiden häpeällisiä olosuhteita hänet olisi luovutettu maahan, jossa hän voisi saada jopa 175 vuoden tuomion. Tuomari arvioi, että Assangen väitetty toiminta “ei ollut pelkästään tietovuotajan kannustamista” ja “riittäisi ylittämään rikoskynnyksen Englannissa ja Walesissa”.

Lehdistönvapauksia puolustuva Comittee to Protect Journalists -järjestö luonnehti päätöstä ”positiiviseksi askeleeksi Julian Assangelle, mutta iskuksi lehdistönvapautta vastaan”.

Puolustus nosti oikeudenkäynnissä esille Assangeen kohdistuneen vakoiluoperaation, josta on avattu tutkinta Espanjassa. Assangen oleskellessa Ecuadorin Lontoon-suurlähetystössä rakennuksen turvallisuudesta vastannut espanjalainen UC Global -yritys olikin vakoillut Assangea ja erityisesti hänen keskustelujaan lakimiestensä kanssa.

El País -lehden haltuunsa saamien dokumenttien ja lausuntojen mukaan Assangesta kerätty materiaali luovutettiin CIA:lle. Luovutusoikeudenkäynnissä luettiin kahden yrityksen työntekijän lausunnot, joissa kerrottiin “ystävien Yhdysvalloissa” jopa pohtineen Assangen kidnappaamista tai myrkyttämistä. Puolustuksen mukaan nämä toimet osoittivat Yhdysvaltain piittaamattomuutta lakeja kohtaan.

Tuomari ei pitänyt Yhdysvaltain mahdollista osallisuutta vakoiluun merkittävänä luovutusoikeudenkäynnin kannalta. Hän osoitti erikoista selvänäköisyyttä lausuessaan, että jos vakoilua oli tapahtunut Yhdysvaltain toimesta, niin sillä kerätty tieto ei päätyisi syyttäjille.

– Jos Yhdysvallat oli mukana suurlähetystön vakoilussa, ei ole mitään syytä olettaa, että se olisi koskenut tätä oikeustapausta. Yhdysvallat olisi tietoinen siitä, että syyttäjät eivät näkisi luottamuksellisia kommunikaatioita ja vakoilun tuottamia hedelmiä ja että ne eivät olisi päteviä tuomioistuimessa.

Tuomari esitti, että Yhdysvaltain toiminta saattoi olla oikeutettua.

– Yksi vaihtoehtoinen selitys Yhdysvaltain suorittamalla vakoilulle (jos sellaista edes tapahtui) on se, että heillä oli se käsitys, että Assange oli edelleen riski heidän kansalliselle turvallisuudelle.

Assange puhumassa Ecuadorin Lontoon-suurlähetystön parvekkeella 5. helmikuuta 2016.­

Takuupyyntö hylättiin

Tuomari päätti, ettei Assange pääse vapaaksi takuita vastaan, vaan joutuu istumaan korkean turvatason Belmarshin vankilassa, kunnes valitusprosessit on käyty loppuun.

Assangen asianajajat ehdottivat, että Assange voisi olla valvotussa kotiarestissa avopuolisonsa ja kahden lapsensa luona Lontoossa. He esittivät, että se olisi hänelle myös turvallisempi paikka, sillä Belmarshin vankilassa on levinnyt koronavirusta, joka on erityinen uhka kroonisesti keuhkosairaalle Assangelle. Hänellä ei myöskään olisi heidän mukaan erikoista motiivia paeta Lontoosta kielteisestä luovutuspäätöksestä johtuen.

– Päätöksen looginen seuraus olisi se, että hän saisi vapautensa takaisin ainakin ehdollisesti, asianajaja Edward Fitzgerald sanoi.

Tuomari perusteli takuupyynnön hylkäämistä sillä, että Assange oli kerran aiemmin rikkonut oikeuden määräyksen, kun pakeni ja haki turvapaikkaa Ecuadorin suurlähetystöstä vuonna 2012. Tuomari piti hyvin mahdollisena, että Assange ei enää saapuisi muutoksenhakukäsittelyyn. Tuomarin mukaan koronaviruksen leviäminen vankilassa pidettäisiin kurissa eikä olisi uhka Assangelle.

Julian Assangen takuupyyntöä käsiteltiin Westminster Magistrates Court -oikeustalolla 6. tammikuuta.­

Wikileaksin päätoimittaja Kristinn Hrafnsson tuomitsi päätöksen “epäoikeudenmukaisuuden” ja “epäloogisuuden”.

– Mielestämme se on epäoikeudenmukaista. Se on myös epäloogista, kun ottaa huomioon tuomarin kaksi päivää aikaisemmin antaman arvion Assangen terveydentilasta, joka laajalti johtuu tietenkin siitä, että häntä pidetään Belmarshin vankilassa.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön kansainvälisten kampanjoiden johtaja Rebecca Vincent kuvaili tuomarin päätöstä “tarpeettoman julmaksi”.

– Mielenterveydelliset seikat, jotka olivat peruste kielteisellä luovutuspäätökselle, vain pahenevat pidennetyn vankeuden seurauksena. Hänen fyysinen terveytensä on myös vaarassa. Tämä päätös on tuorein esimerkki tarpeettoman julmista toimista Assangea kohtaan.

Assangen avopuolison Stella Moriksen mukaan Assange on viime kuuakusina kärsinyt vankilassa jatkuvasta kylmästä. Moriksen mukaan Assange ei ole edelleenkään saanut talvivaatteitaan, jotka ovat olleet vankilan varastossa viime lokakuusta asti. Joulukuussa hän twiittasi, että Assange joutuu peittämään sellinsä ikkunan kirjoilla estääkseen lämpöä karkaamasta. Tammikuussa Moris kertoi, että vankilan lämmitysjärjestelmä hajosi ja Assange joutui viettämään yön ”jääkylmässä” sellissä.

– Kuulin juuri Julianilta. Hänen sellissään on jääkylmä. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä Belmarshin vankilassa hajosi. Hän sanoo, että hänellä alkaa olla “todella, todella kylmä”. Olemme kriittisessä taitekohdassa. Meidän täytyy saada hänet ulos vankilasta nyt, hän twiittasi.

Stella Moris puhui medialle Westminster Magistrates Court -oikeustalon edustalla sen jälkeen, kun Assangen takuupyyntö hylättiin.­

Valta on Bidenilla

Barack Obaman presidenttikaudella oikeusministeriö päätti olla nostamatta syytteitä Assangea vastaan. He tulivat siihen johtopäätökseen, että se loisi vaarallisen ennakkotapauksen, jota voitaisiin käyttää kaikkia uutismedioita vastaan (vakoilulakia tosin käytettiin toimittajien lähteitä vastaan ennätyksellisen paljon Obaman hallinnon aikakaudella).

– Ajattelimme, että olisi vaarallinen ennakkotapaus nostaa syytteitä Assangea vastaan siitä, mitä toimittajat tekevät koko ajan. Emme pitäneet Assangea toimittajana, mutta Espionage Act -vaikoilulaki ei tee erotusta toimittajien ja muiden välillä, joten jos sitä voi käyttää Assangea vastaan, ei ole mitään syytä miksei sitä voisi käyttää New York Timesia vastaan, oikeusministeriön silloinen edustaja Matt Miller totesi.

Useat ihmisoikeusjärjestöt, mukaan lukien Amnesty ja Human Rights Watch, ovat vedonneet Yhdysvaltain oikeusministeriöön, jotta se luopuisi syytteistä Assangea vastaan. Järjestöt toteavat kirjeessään, että ennakkotapaus ”voisi kriminalisoida yleisiä journalistisia käytäntöjä.”

Viime torstaina Yhdysvaltain presidentti Joe Biden korosti ulkopolitiikan linjapuheessaan lehdistönvapauden merkitystä.

– Uskomme, että vapaa lehdistö ei ole vihollinen, vaan se on elinehto. Vapaa lehdistö on terveen demokratian elinehto, Biden sanoi.

”Totuus ei ole rikos”, luki yhden kannattajan julisteessa.­

Tämä näkemys ei ilmeisesti ole heijastunut oikeusministeriön toimintaan. Tiistaina oikeusministeriön edustaja Marc Raimondi kertoi uutistoimisto Reutersille, että Yhdysvallat aikoo valittaa tuomarin kielteisestä luovutuspäätöksestä. Aikaraja valituspyynnön jättämiselle on 12. helmikuuta.

Assange on kohta ollut kaksi vuotta vangittuna Belmarshin vankilassa, jossa on viettänyt pitkiä jaksoja vailla kunnollista kontaktia ihmisiin. YK:n erityisasiantuntija Nils Melzerin mukaan Assange on vuosien ajan joutunut psykologisen kidutuksen kohteeksi. Samaa mieltä ovat yli 60 lääkäriä, jotka viime vuonna julkaisivat The Lancet -tiedejulkaisussa vetoomuksen Assangen ”kidutuksen ja terveydellisen laiminlyönnin lopettamiseksi”.

Joe Bidenilla on valta päättää tämä vuosia jatkunut ihmisjahti. Jos hän oikeasti uskoo lehdistönvapauteen, hänen tulisi armahtaa Julian Assange.