Uusien koronatapausten määrä putosi 17 prosenttia viime viikon ja sitä edeltävän viikon välillä maailmanlaajuisesti.

Tunnelin päässä saattaa näkyä valoa, sillä Maailman terveysjärjestö WHO on kertonut positiivisia uutisia koronaan liittyen. WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti uusien koronatapausten määrä on vähentynyt jo neljä viikkoa peräkkäin.

Kehityskulku käy ilmi myös Worldometersin käyrästä, jossa näkyy uusien koronatapausten määrä päivässä:

CNN kirjoittaa, että uusia koronatapauksia raportoitiin maailmanlaajuisesti viime viikolla kaikkiaan 3,1 miljoonaa kappaletta, mikä oli 17 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusia tapauksia raportoitiin vähiten sitten lokakuun loppupuolen.

– Vaikka onkin edelleen paljon maita, joissa uusien tapausten määrä kasvaa, globaalilla tasolla tämä on rohkaisevaa, WHO totesi.

Näistä 3,1 miljoonasta tapauksesta 871 365 löytyi Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa uusien tapausten määrä oli vähentynyt WHO:n mukaan 19 prosenttia viime ja edellisen viikon välillä.

Kaikkein suurin uusien tapausten lasku oli tapahtunut Afrikassa, jossa uusia tapauksia raportoitiin 22 prosenttia vähemmän viime viikolla kuin sitä edeltävällä viikolla. Vähiten laskua oli tapahtunut itäisen Välimeren alueella, johon esimerkiksi Kreikka kuuluu. Itäisellä Välimerellä uusien tapausten määrä oli laskenut vain 2 prosenttia.

Myös raportoitujen koronakuolemien määrä on laskenut jo kaksi viikkoa peräkkäin. Viime viikolla raportoitiin maailmalaajuisesti kaikkiaan 88 000 koronavirukseen liittymää kuolemantapausta, mikä oli WHO:n mukaan 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Suomessa uusien koronatapausten määrä ei valitettavasti ole viime aikoina ollut laskussa. Viimeisten kahden viikon aikana uusia tartuntoja on Suomessa raportoitu 5 191, mikä on 910 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Viimeisten seitsemän päivän aikana taas on todettu 2 758 tartuntaa, mikä on 325 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maailmanlaajuisesti koronatapauksia on vahvistettu kaiken kaikkiaan yli 107 miljoonaa. Koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 2,3 miljoonaa ihmistä.