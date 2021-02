Trump vaati tammikuussa Georgian vaalivastaavaa ”löytämään” lisää ääniä – nyt osavaltiossa käynnistyi rikostutkinta

New York Times kertoo, että Trumpin tammikuisesta painostuspuhelusta on aloitettu rikostutkinta.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltion syyttäjät ovat aloittaneet rikostutkinnan entisen presidentin Donald Trumpin toimista, kertoo New York Times.

Vaalitulokseen pettynyt Trump vaati tammikuun alussa Georgian osavaltion vaaleista vastaavaa osavaltionvaltiosihteeriä Brad Raffenspergeriä ”löytämään” tarpeeksi ääniä, jotta hän voittaisi äänienemmistön Georgiassa demokraattien Joe Bidenin sijaan.

– En halua tehdä muuta kuin tämän. Haluan vain löytää 11 780 ääntä, mikä on yksi enemmän kuin meillä on. Koska me voitimme osavaltion, Trump tilitti puhelimessa Raffenspergerille.

– Ei ole mitenkään mahdollista, että olisin hävinnyt Georgiassa. Ei mitään mahdollisuutta. Me voitimme sadoilla tuhansilla äänillä.

Trump hävisi Bidenille virallisten tulosten mukaan Georgiassa 11 779 äänellä.

Fultonin piirikunnassa, jossa rikostutkinta on aloitettu, on pyydetty viranomaisia säilyttämään tietyt asiakirjat, jotka liittyvät ”tutkimukseen yrityksestä vaikuttaa Georgian vuoden 2020 vaaliviranomaisiin”.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi STT:lle tammikuussa, että hänen mielestään Trumpin puhelu kuulosti kiristämiseltä ja painostamiselta ja lähentelee salaliiton kaltaista toimintaa, joka olisi Yhdysvalloissa rangaistava teko. Trumpin syytesuoja päättyi presidenttikauden loppuessa 20. tammikuuta.

Yhdysvalloissa alkoi tiistaina valtakunnanoikeus koskien Donald Trumpin virkasyytettä.