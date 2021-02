Trumpin Valkoinen talo pyrki salaamaan puhelinkeskustelun Putinin kanssa – Nyt Bidenin hallinto pääsee siihen käsiksi

Bidenin hallinto ei kommentoinut Politico-lehdessä sitä, onko se jo nähnyt puheluiden sisällön.

Yhdysvaltain tuoreella presidentillä Joe Bidenilla on pääsy Donald Trumpin ja Vladimir Putinin välisten puheluiden tietoihin, joista ainakin yhtä Valkoinen talo on yrittänyt salata.

Politico-lehti raportoi tiistaina, että sen myötä, kun uusi presidentti on vannonut valansa, hänellä on pääsy edellisten presidenttien virkakausien aikana kirjoitettuihin keskustelumuistioihin. Ne ovat yksityiskohtaisia muistiinpanoja, jotka on kirjattu keskusteluista maailman muiden johtajien kanssa.

Politico kirjoittaa, että näistä muistiinpanoista selviää, paljastiko Trump koskaan arkaluontoisia tietoja Venäjälle tai onko hän tehnyt Putinin kanssa sopimuksia, joista uuden hallinnon pitäisi tietää.

Valkoisen talon entinen virkamies kertoi Politicolle, ettei puhelutietoihin pääsemiseksi tarvita mitään lupaa Trumpin hallinnolta.

– Biden omistaa kaiken puhelumateriaalin. Presidenttejä on vain yksi kerrallaan.

Bidenin Valkoinen talo ei kommentoinut lehdelle sitä, onko se jo nähnyt puheluiden sisällön. Yksi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston entinen virkamies totesi kuitenkin olevan kansallisen turvallisuuden ”prioriteetti” saada selville, mitä Trump ja Putin ovat keskustelleet.

Vuonna 2019 CNN uutisoi, että pääsyä ainakin Trumpin ja Putinin sekä Trumpin ja Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin välisiin puhelumuistiinpanoihin oli rajoitettu. CNN:n mukaan tavallisesti esimerkiksi muistiinpanot bin Salmanin kanssa käydystä puhelinkeskustelusta olisivat tulleet luettaviksi osalle virkamiehistä, mutta CNN:n lähteiden mukaan ainakin kerran näin jätettiin tekemättä.

Samoin pääsy ainakin yhteen Venäjän presidentin kanssa käytyyn keskusteluun rajattiin tiukasti.

Valkoinen talo ei tuolloin kommentoinut tietoja puhelutietojen rajoittamisesta.

Trumpilla oli virkakautensa aikana poikkeuksellisen lämmin suhde Venäjän presidentti Putiniin.