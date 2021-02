CNN: Trump pettyi sekavaan puolustukseensa – myös muut republikaanit tyrmistyivät: ”En voinut käsittää, mihin hän pyrki”

Valtakunnanoikeus kokoontui ensimmäistä kertaa tiistaina käsittelemään väistynyttä presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostettua virkasyytettä.

Yhdysvaltojen senaatti kokoontui tiistai-iltana Suomen aikaa valtakunnanoikeutena käsittelemään entisen presidentin Donald Trumpin virkasyytettä. Istunnossa syyttäjinä toimivat kongressiedustajat argumentoivat valtakunnanoikeuden perustuslaillisuuden puolesta ja puolustusasianajajat sitä vastaan.

Huomion varasti Trumpin puolustuksen avannut Bruce Castor, jonka puheenvuoro on kerännyt ihmetystä ja kritiikkiä republikaanienkin keskuudessa.

Castor kehui puheessaan useaan otteeseen senaattoreita ja kuvaili heitä erityisiksi, isänmaallisiksi ihmisiksi. Castor kehui puheessaan etenkin oman kotiosavaltionsa Pennsylvanian senaattoreita.

– Ihmiset ovat ylpeitä senaattoreistaan.

Castor myös vertasi Yhdysvaltoja Kreikan ja Rooman demokratioihin ja sanoi muun muassa, että mikäli valtakunnanoikeutta käytäisiin Trumpia vastaan, virkasyyte voisi uhata myös esimerkiksi entistä oikeusministeriä Eric Holderia. Castor perusteli Holderin nimeämistä sillä, että Holder oli saattanut saada vastustajia urallaan.

Kenties hieman yllättäen Castor myös myönsi, että Trump oli hävinnyt vaalit. Castorin mukaan amerikkalaiset olivat jo puhuneet ja vaihtaneet hallintoa.

– Heidän järjestelmänsä toimii. Ihmiset ovat fiksuja valitsemaan uuden hallinnon, jos he eivät pidä vanhasta, Castor sanoi.

– Miksi ajatella, etteivät he osaa tehdä sitä vuonna 2024, jos he haluavat. Vai onko pelkona se, että he haluavat vuonna 2024 muutoksen ja palata Trumpiin.

Trump sen sijaan väittää perusteettomasti edelleen, että hävisi vaalit vaalivilpin takia.

CNN:n mukaan Trumpin toisen asianajajan David Schoenin oli alunperin ollut tarkoitus puhua ensin. Järjestystä vaihdettiin kuitenkin viime hetkellä. Castor itse myönsi, että puolustuksen esitystä muutettiin viime hetkellä, koska ”syyttäjien esitys oli hyvin tehty”.

Muun muassa New York Timesin politiikan toimittaja Maggie Haberman twiittasi Trumpin avustajan kertoneen, että Castorin puhe oli kuitenkin osa ”tarkoituksenmukaista strategiaa”. Lähteen mukaan Castor pyrki siihen, ettei senaatissa olisi tunteet pinnassa syyttäjien puheenvuoron jälkeen.

Joka tapauksessa Castorin avauspuheenvuoro on herättänyt runsaasti ihmetystä. CNN:n lähteiden mukaan Trump on tyytymätön puolustukseensa ja myös muiden republikaanien keskuudessa oltiin avoimen tyrmistyneitä.

– En voinut käsittää, mihin hän pyrki. Käytti 45 minuuttia edetessään johonkin suuntaan, mutta en usko hänen auttaneen meitä ymmärtämään paremmin, mitä hän ajoi takaa, Alaskan senaattori Lisa Murkowski ihmetteli Politicon toimittajan mukaan.

– He katselivat toisiaan. He kuiskivat. Oli aivan kuin olisit mennyt matematiikan tunnille ja saanut englannin kielen tunnin sen sijaan, CBS:n Valkoisen talon -kirjeenvaihtaja Nancy Cordes kuvaili senaattorien reaktiota.

– Mielestäni presidentin asianajaja, ensimmäinen asianajaja, jaaritteli vain koko ajan, eikä edes käsitellyt argumenttia perustuslain mukaisuudesta. Lopulta toinen asianajaja pääsi siihen ja hän teki mielestäni tehokasta työtä, republikaanisenaattori John Cornyn sanoi CNN:n mukaan.

Cornynin mukaan Trumpin puolustustiimi ”ei ole parhaimpia näkemiäni”.

Castor ei vakuuttanut myöskään oikeusoppinutta.

– Ei ole mitään argumenttia. Minulla ei ole mitään käsitystä, miksi hän sanoo, mitä sanoo. Hän sanoo olevansa mukava tyyppi, pidän senaattoreistani, tunnen senaattorini, he ovat mahtavia ihmisiä. Oikeasti. Amerikkalaiset ovat oikeutettuja argumenttiin, entinen Harvardin oikeustieteen professori ja Trumpia ensimmäisessä valtakunnanoikeudessa puolustanut Alan Dershowitz kommentoi Castorin esitystä äärikonservatiiviselle Newsmaxille.

Toisaalta kaikki eivät olleet vakuuttuneita myöskään Schoenin esityksestä.

Republikaanisenaattori Bill Cassidy oli aiemmin äänestänyt aloitetta, jossa valtakunnanoikeus olisi tuomittu perustuslain vastaisena. Nyt hän kuitenkin äänesti oikeudenkäynnin olevan perustuslain mukainen. Cassidyn mukaan syynä oli, että tiistaisessa istunnossa aiheena oli oikeudenkäynnin perustuslaillisuus eikä Trumpin tiimi osannut argumentoida sen vastaisuuden puolesta.

– Jos kuuntelet sitä, se puhuu puolestaan. Se oli epäjärjestäytynyttä, sekavaa. He puhuivat monista asioista, mutta ei siitä, mitä käsiteltiin, Cassidy sanoi CNN:n mukaan.

– Jos olen puolueeton valamies, joka yrittää tehdä päätöksen faktoihin perustuen, syyttäjät tekivät paljon parempaa työtä.