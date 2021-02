Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi uusista tiukoista rajoituksista tiistaina.

Tietyistä maista kotimaahan matkustavia brittejä voi uhata pian jopa 10 vuoden vankeustuomio, mikäli he valehtelevat matkakohteestaan viranomaisille. Britannian terveysministeri Matt Hancock kertoi uusista tiukoista matkustusrajoituksista tiistaina parlamentin alahuoneelle.

BBC:n mukaan uudet säännöt astuvat voimaan ensi maanantaina.

British Airways -yhtiön matkustajakone lensi asuintalojen yli valmistautuessaan laskeutumaan Heathrow’n lentokentälle Lontoossa viime viikolla.­

Osa Hancockin ilmoituksesta on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Säännöt koskevat niitä brittejä ja maassa vakituisesti asuvia ulkomaalaisia, jotka palaavat kotimaahan niin sanotun ”punaisen listan” maista. Matkustaminen Britanniaan on tällä hetkellä kielletty 33:sta maasta, jotka löytyvät tältä terveysviranomaisten laatimalta listalta.

Briteille ja maassa vakituisesti asuville kotimaahan matkustaminen on ollut kuitenkin sallittua sillä edellytyksellä, että he asettuvat palattuaan 10 päivän omaehtoiseen karanteeniin. Lista koostuu tällä hetkellä enimmäkseen Afrikassa ja Etelä-Amerikassa olevista valtioista, mutta mukana ovat myös brittien lomakohteinaan suosimat, lähempänä sijaitsevat Portugali ja Arabiemiraatit.

Kyltti opasti koronatestiin Lontoon Heathrow’n lentoasemalla tiistaina. Terveysministeri Hancockin mukaan myös maahan saapuvien testaamista tehostetaan maanantaista lähtien.­

Maanantaista lähtien ”punaisen listan” maista Britanniaan palaavat joutuvat viettämään karanteeninsa hallituksen määrittämässä hotellissa sekä hoitamaan itse siitä syntyvät 1 750 punnan (noin 2 000 euron) kustannukset. Karanteenista luistavia uhkaavat jopa 10 000 punnan (reilun 11 000 euron) sakot.

Skotlannissa karanteenihotelliin asettuminen on edessä kaikilla ulkomailta ilmateitse matkustavilla. Hancockin mukaan sopimus karanteeneista on tehty 16 hotellin kanssa ja sen myötä käytettävissä on noin 4 600 huonetta.

Pääministeri Boris Johnson käsitteli koronarokotetta sisältävää ampullia vieraillessaan maanantaina Derbyssä paikalliselle urheiluareenalle perustetussa rokotuskeskuksessa.­

Erityisen jyrkkiä seuraukset voivat olla niille, jotka valehtelevat ”punaisissa” maissa matkustamisesta lomakkeessa, joka täytetään maahan saapuessa. Heitä uhkaa 10 000 punnan sakkojen lisäksi jopa 10 vuoden vankeustuomio.

Reutersin mukaan Hancock kertoi, että tiukat matkustussäännöt saattavat pysyä voimassa niin kauan, kunnes hallitus voi varmistua siitä, että tarjolla olevat rokotteet toimivat myös koronaviruksen uusia muunnoksia vastaan. Tämän pelätään osoittautuvan kovaksi iskuksi lentoyhtiöille ja matkailuyrityksille, jotka olivat toivoneet kesästä toipumisen aikaa liiketoimilleen.