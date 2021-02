WHO: Korona­viruksen alku­perää eläimissä ei ole vielä löydetty

Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijaryhmä on selvittänyt koronaviruksen alkuperää Kiinan Wuhanissa liki kuukauden.

Asiantuntijaryhmä kertoi tuloksista tiistaina. Ryhmä tutki muun muassa Huananin ruokatoria, jota on väitetty uudenlaisen koronaviruksen alkulähteeksi. Lisäksi ryhmä on vieraillut Wuhanin virologisessa instituutissa, joka on tutkinut virusta.

Ryhmän kiinalaisasiantuntijoiden mukaan viruksen alkuperää ei vieläkään ole kyetty tunnistamaan.

Sars-Cov-2-viruksen on arveltu alun perin tarttuneen eläimistä ihmiseen. Viruksenkantajiksi on epäilty ainakin lepakkoja ja muurahaiskarhuja, mutta niistä löydetyt koronavirukset eivät vastaa Sars-Cov-2:a, kertoi Kiinan kansallisen terveyskomission korona-asiantuntijapaneelin johtaja Liang Wannian tiistaina.

Liangin mukaan viruksen alkuperä on todennäköisesti eläimissä, mutta sen levittäjälähteitä ei vielä on tunnistettu.

Huananin ruokatorin lisäksi virusta ilmeni muuallakin Wuhanissa samoihin aikoihin kun koronavirus havaittiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2019, lisäsi Liang. Hänen mukaansa koronavirus on saattanut levitä muilla alueilla ennen sen havaitsemista Wuhanissa.

WHO:n edustajan Peter Ben Embarekin mukaan Wuhanin tutkinnan yhteydessä on paljastunut uusia tietoja, mutta kokonaiskuva tilanteesta ei ole muuttunut dramaattisesti.