Venäjän koronatilastointia on kritisoitu jo pitkään.

Venäjällä kuolemantapausten määrä kasvoi viime vuonna 17,9 prosentilla edellisvuodesta, kertoi valtion tilastoviranomainen Rosstat maanantaina.

Kuolemia tilastoitiin viime vuonna yhteensä 2,12 miljoonaa, mikä on yli 300 000 enemmän kuin vuonna 2019. Pääsyyllinen kuolleisuuden kasvuun on koronaviruspandemia.

Kuolemantapausten määrän kasvu vahvistaa sen, että koronavirus on tappanut Venäjällä enemmän ihmisiä kuin viralliset tilastot kertovat.

Terveysviranomaiset ovat tilastoineet vain 77 000 koronakuolemaa. Venäjän viranomaisia on kritisoitu siitä, että maassa on luettu koronakuolemiksi vain ne, joiden kohdalla koronavirus on ruumiinavauksessa todettu pääasialliseksi syyksi. Rosstat kertoi jo joulukuussa, että koronakuolemia on paljon raportoitua enemmän.

Rosstatin tilastojen mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia oli huhti-joulukuussa noin 162 000. Pahin kuukausi oli joulukuu, jolloin virukseen liittyviä kuolemia oli Rosstatin mukaan noin 44 000.

Venäjä ei asettanut loppuvuonna toisen aallon iskiessä samanlaisia tiukkoja rajoitustoimia kuin keväällä. Sen sijaan toiveet on asetettu maassa kehitettyyn Sputnik V -rokotteeseen, jonka jakelu aloitettiin joulukuussa. Rokottaminen on kuitenkin lähtenyt käyntiin verkkaisesti.

Kuolinluvuista kertonut varapääministeri Tatjana Galikova sanoi pandemian olevan hiipumassa, sillä tammikuussa koronakuolemia tilastoitiin 11 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa.

Venäjän väkiluku laski viime vuonna yli 510 000 hengellä, mikä on suurin pudotus sitten 2000-luvun puolivälin. Venäjän väkiluku on ollut lähes jatkuvassa laskussa Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien.