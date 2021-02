Suora lähetys kello 18: WHO kertoo uusimmat tiedot virusmuunnoksista ja koronarokotteista

Koronavirukseen on kuollut maailmanlaajuisesti yli 2,3 miljoonaa ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään koronavirusta koskevan tiedotustilaisuuden noin kello 18.00 Suomen aikaa.

ISTV näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä. Voit seurata tiedotustilaisuutta otsikon alla olevasta ruudusta.

WHO:n 15-jäseninen strateginen rokotusasiantuntijaryhmä (SAGE) on tänään maanantaina pitänyt virtuaalisen kokouksen, jossa se on päättänyt muun muassa AstraZeneca-rokotteen käyttöä koskevista suosituksista. Uutistoimisto AFP kertoo, että WHO on luvannut kertoa myöhemmin tällä viikolla tiedot siitä, kenelle rokotetta suositellaan ja kenelle ei.

Useiden Euroopan maiden viranomaiset eivät ole hyväksyneet AstraZenecan rokotteen käyttöä yli 65-vuotiaille.

Suomeen ensimmäinen erä AstraZenecan koronavirusrokotetta saapui sunnuntaina.

SAGE:n kokouksessa on käsitelty myös uusimpia tietoja koronavirusmuunnoksista.

