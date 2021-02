Toimittaja Ilja Kazakov otti Sputnik V -rokotteen ensimmäisten joukossa, jotta hänen omista kokemuksistaan voisi olla sen jälkeen apua hänen lukijoilleen rokotepäätöksen teossa.

Vaikka Sputnik V -rokotteen tehosta on nyt jo kansainvälisesti vertailtua ja todistettua hyvää näyttöä, koronaviruksen venäläisrokote herättää yhä monenlaisia epäilyjä niin tavallisissa venäläisissä kuin ulkomaalaisissakin.

Tämä tiedostettiin myös Pietarissa vuodenvaihteessa, kun Gam-Covid-Vac-nimelläkin tunnettua rokotetta alettiin tarjota laajemmin kaupunkilaisille.

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov esikuntineen keksi tuolloin, että turhien ennakkoluulojen hälventämiseksi rokotetta tarjottiin ryhmälle paikallisia toimittajia ensimmäisten joukossa.

Ajatuksena oli, että toimittajat testaisivat rokotetta vielä mahdollisesti epäröivien lukijoidensa puolesta ja voisivat kertoa sen jälkeen autenttisesti, miten kaikki sujui, miltä missäkin vaiheessa tuntui ja toimiiko rokote todella.

Ilja Kazakoville tehdään 15. helmikuuta testi vasta-aineista. Hän uskoo, että hänen saamansa voimakas reaktio toiseen rokotepiikkiin kertoo immuniteetin syntymisestä.­

Pietarilaisen Fontanka-uutissivuston toimittaja Ilja Kazakov tarjoutui heti vapaaehtoiseksi eikä ole päätöstään katunut, vaikka hänellä itsellään rokotteen kakkospiikki aiheuttikin tavallista voimakkaammat sivuvaikutukset.

Kazakov sai ensimmäisen piikin Sputnikia 4. tammikuuta yhdessä noin kolmenkymmenen muun pietarilaistoimittajan kanssa. Fontanka-sivuston työntekijöistä piikin otti tuolloin myös muutama muu Kazakovin kollega.

– Parin tunnin päästä tunsin väsymystä ja teki mieli mennä pitkälleen, aivan kuin rankan työpäivän jälkeen. Kuumetta ei noussut ja sain nukuttua hyvin, Kazakov muistelee IS:lle.

Seuraavana aamuna Kazakovin olo oli normaali lukuun ottamatta pientä kipua olkapään rokotuskohdassa.

Samantyyppisiä lieviä sivuvaikutuksia kokivat Kazakovin toimittajakollegat ensimmäisen piikin jälkeen. Jollakin kutitti hieman kättä, toisella tuntui aavistuksen jomotusta luissa, kolmannella punotti poskia ja neljäs tunsi muuten vain olonsa vähän sumuisaksi.

Toisen piikin aika koitti 25. tammikuuta. Monet Sputnikin ottaneet olivat tuolloin jo kertoneet, että kakkospiikki voi aiheuttaa vahvoja sivuvaikutuksia, joten myös Kazakov kollegoineen osasi varautua henkisesti.

Kazakov sai rokotteen aamuyhdeksältä. Iltayhdeksältä alkoivat oireet.

– Ensin tuli kylmä ja makasin puoleen yöhön asti kaikkien peittojen alla kotona. Sitten tuli kuuma ja yritin availla ikkunoita. Särki lihaksia, kaulaa ja jopa hampaita.

Nukkumisesta ei tullut mitään. Kazakov ei muista, koska hänellä olisi aiemmin ollut niin huono olo.

– Vietin harhaisen yön nähden painajaisia. Aamulla nousin ylös täysin uupuneena. Oli kuumetta ja heikko olo. Töiden teosta ei tullut mitään, en voinut keskittyä ja olin koko ajan nukahtamaisillani.

Kazakovin mukaan myös hänen kollegoillaan toinen piikki osoittautui ensimmäistä vaikeammaksi sivuvaikutuksiltaan. Joillakin tehostui hajuaisti, toisille tuli hengenahdistusta, kolmannet kokivat olonsa muuten vain sekavaksi. Kuumetta nousi monille.

Kaikkien Kazakovin kollegojen sivuvaikutusoireet kestivät kuitenkin vain päivän, maksimissaan kaksi. Sen jälkeen olo oli aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

– Lohduttauduimme sillä, että tämä oli paljon parempi vaihtoehto kuin oikean koronavirustaudin sairastaminen sen ennalta arvaamattomine seurauksineen. Tämä oli meille vain kuin demoversio covid-19-taudista.

Kazakov kertoo suhtautuvansa kokemaansa myös niin, että sivuvaikutukset ovat itse asiassa vain yksi todiste rokotteen toimivuudesta. Tarkan varmuuden asiasta hän saa viikon kuluttua, sillä 15. helmikuuta hänelle tehdään vasta-ainetesti.

– Elimistön voimakkaasta reaktiosta päätellen immuniteetti muodostui. Toivottavasti myös vasta-ainetaso osoittautuu testissä korkeaksi.

Kuva moskovalaisesta rokotuskeskuksesta. Moskovassa ja Moskovan alueella on tähän mennessä rokotettu Sputnikilla reilut puoli miljoonaa ihmistä.­

Sputnik-rokotteen ykkös- ja kakkospiikki ovat koostumukseltaan erilaisia, sillä niissä on käytetty kahta erilaista kantajavirusta eli viruskuljetinta, joilla solujen sisälle viedään ohje koronaviruksen piikkiproteiinin tuottamisesta.

Ensimmäisessä rokotteessa on yhdenlainen adenovirus ja tehosterokotteessa toisenlainen adenovirus.

Suomen rokotetutkimuskeskuksen johtajan Mika Rämetin mukaan venäläistutkijoiden ratkaisu on onnistunut siinä mielessä, että näin elimistössä ei synny immuunivastetta apuna käytettävälle viruskuljettimelle ja rokotteen tehosta saadaan näin parempi.

Venäjällä Sputnik-rokotetta saaneilla on oma Telegram-ryhmänsä nimeltä Sputnik Results. Rokotteen saaneet kertovat siellä omista kokemuksistaan ja rokotetta harkitsevat käyvät siellä lukemassa kertomuksia miettiessään, kannattaako sivuvaikutukset kestää immuniteetin saamiseksi.

800 henkilön tuoreimmista kokemuksista on tehty ryhmän viestien perusteella myös tilastollinen vertailu. Siitä selviää, että peräti 55 prosenttia Sputnik V -rokotteen saaneista ei ole kokenut edes lämmönnousua eikä muita sivuvaikutuksia. Liki kolmasosa oli kokenut kipua kädessä ja uneliaisuutta, vajaalla parillakymmenellä prosentilla oli ollut puolestaan päänsärkyä ja vilunväristyksiä.

– Jos sivuston infografiikkaan on luottamista, niin kaikkein helpoimmin rokotteen näyttävät kestävän yli 60-vuotiaat, Kazakov kertoo.

Kazakovin mukaan venäläislääkärit selittävät vanhempien ihmisten lievemmät sivuvaikutukset sillä, että iän myötä ihmisten immuunijärjestelmä heikkenee. Näin rokote aiheuttaa iäkkäämpien ihmisten elimistössä myös lievemmän puolustusreaktion ja lievemmät sivuvaikutukset.

Moskovassa ja Moskovan alueella on tähän mennessä rokotettu Venäjällä saatavissa olevien julkisten tietojen mukaan reilut 500 000 ihmistä ja Pietarissa reilut 100 000 ihmistä. Muualla Venäjällä rokotettujen määrä on paljon pienempi eikä luotettavia tietoja määristä ole saatavilla. Sivustolla Gogov.ru on nähtävillä joitakin maanlaajuisia tilastoja, jotka on hankittu venäläisten rokoteaktivistien omin voimin julkisista lähteistä keräämällä.

Kazakovin mukaan tässä vaiheessa häntä itseään ihmetyttää ainoastaan se, miksi Venäjä vie rokotetta niin paljon ulkomaille, kun taas omassa kotimaassa rokotteen saatavuus on vielä alhainen.

– Kysymys on varmasti sekä Venäjän maineenhankinnasta että rokotteen tuomista potentiaalisista suurista tuloista ulkomailta. Venäjän sisällähän rokote annetaan kansalaisille ilmaiseksi, Kazakov muistuttaa.