Jäätikön lohkeaminen jokeen aiheutti valtavan äkkitulvan: ”Maa tärisi kuin maanjäristyksessä”

Yli sadan ihmisen pelätään kuolleen äkkitulvassa.

Yli sata ihmistä oli sunnuntai-iltana yhä kateissa kateissa sen jälkeen, kun ilmeisesti osa Nanda Devin kansallispuistossa sijaitsevasta jäätiköstä romahti jokeen ja aiheutti valtavan lumen, jään ja veden vyöryn Uttarakhandin osavaltiossa, Intiassa.

Kun tulvavesi mursi Rishiganga-padon ja tuhosi vesivoimalan, vesi nousi myös Dhauliganga- ja Alaknanda-joissa.

Tulvavesi tuhosi kaksi vesivoimalaa.­

Paikallisten kuvaamilla videoilla näkyy, kuinka vesimassa tuhosi padon ja voimalan lisäksi toisen rakenteilla olleen voimalan sekä siltoja ja teitä.

– Oli vain pölypilvi, kun vesi meni ohi. Maa tärisi kuin maanjäristyksessä, Om Agarwal kertoi paikalliselle tv-kanavalle AFP:n mukaan.

– Se tuli hyvin nopeasti, ei ollut aikaa varoittaa ketään, Rainin kylässä asuva Sanjay Singh Rana kertoi Reutersille.

– Minusta tuntui, että voisimme pyyhkiytyä pois.

Erään silminnäkijän mukaan äkkitulva oli kuin ”kohtaus Bollywood-elokuvasta,” BBC kertoo.

Äkkitulva oli ohi noin vartissa. Viranomaiset onnistuivat hillitsemään vedenpinnan nousua joissa sulkemalla muita patoja.

Alueelle julistettiin hätätila ja mittaviin pelastus- ja evakuointioperaatioon osallistui satoja sotilaita, poliiseja ja katastrofitilanteisiin koulutettuja joukkoja. Operaatio piti kuitenkin keskeyttää pimeän tultua.

Satoja ihmisiä osallistui sunnuntaina pelastusoperaatioon.­

Sunnuntai-iltaan mennessä Suomen aikaa oli vahvistettu seitsemän ihmisen kuolleen. Lisäksi 180 lammasta oli huuhtoutunut vesimassan mukana.

Pelastustyöntekijät onnistuivat kuitenkin pelastamaan yli 10 tunneliin jumiin jäänyttä Rishigangan rakenteilla olleen vesivoimalan luota.

Pelastajat löysivät tunnelista tulvasta selvinneen.­

Joidenkin mielestä äkkitulva on osoitus siitä, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut jäätiköihin Himalajalla, The Guardian kertoo. Vuonna 2019 julkaistu selvitys totesi, että Himalajan jäätiköt sulavat ”hälyttävää vauhtia”.

Paikalliset aktivistit ovat kuitenkin syyttäneet tulvasta myös patojen ja vesivoimaloiden intensiivistä rakentamista Uttarakhandin jokien varrella. Tämän katsotaan epävakauttaneen ekologisesti herkkää aluetta ja johtaneen sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen.

Äkkitulva tallentui videolle ja valokuviin.­

Yksi alueen rakentamista kritisoineista on pääministerin Narendra Modin puolueen johtohahmoista, entinen vesivarojen ministeri Uma Bharti.

– Kun olin ministerinä, pyysin huomioimaan Himalajan hyvin haavoittuvana paikkana, eikä voimalahankkeita saisi rakentaa Ganges-joen tai merkittävimpien sivujokien varrelle.

Uttarakhandissa on 550 patoa ja vesivoimalahanketta. Näistä 152 on suuria patoprojekteja. Sunnuntain äkkitulvan alueella on 58 patohanketta vesistön alueella.

Äkkitulva toi monen mieleen vuoden 2013, jolloin rankkasateet aiheuttivat Uttarkhandissa tulvia, jotka vaativat jopa 6000 tuhannen ihmisen hengen. Katastrofia on kutsuttu ”Himalajan tsunamiksi,” sillä rankkasateet aiheuttivat tulvien lisäksi myös muta- ja kivivyöryjä, jotka hautasivat koteja ja tuhosivat rakennuksia, teitä ja siltoja.