Näin Ruotsin johtavat asiantuntijat viestittelivät koronasta vuosi sitten – 10 000 kuollutta ”ikävää, muttei mikään täyskatastrofi”

Epidemian alussa lähetetyistä viesteissä asiantuntijat olivat vielä optimistisia sen suhteen, että Ruotsi voisi välttyä tartuntojen laajemmalta leviämiseltä.

Vuosi sitten keväällä koronaviruksen vasta levitessä Euroopassa, Ruotsin viranomaiset ja tartuntatautiasiantuntijat kävivät kiivaasti viestinvaihtoa uudesta viruksesta. Aftonbladetin haltuunsa saamista ja nyt julkaistuista viesteistä käy ilmi muun muassa sittemmin vääriksi osoittautuneet käsitykset siitä, että virus väistämättä leviää suureen osaan väestöstä johtaen siten laumaimmuniteettiin.

Ensimmäinen koronavirustapaus todettiin Ruotsissa 31. tammikuuta 2020. Kyseessä oli Kiinan Wuhanissa vieraillut nainen.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell sai tuolloin viestejä huolestuneilta ruotsalaisilta, jotka kysyivät, eikö Kiinasta palaavat pitäisi asettaa karanteeniin viruksen pitkän itämisajan ja mahdollisten oireettomien tartuttajien takia. Kansanterveysviranomaiset eivät karanteenia suositelleet. Kuitenkin Karoliinisessa instituutissa alettiin suositella omaehtoista karanteenia.

10. helmikuuta Tegnell viestitti Norjan kansanterveysviranomaisille arvionsa koronatilanteesta Ruotsissa:

– Meidän arviomme mukaan tartuntojen leviämisen riski Ruotsissa on edelleen matala.

Toisin kuin monet muut maat, Ruotsi ei sulkenut rajojaan viime keväänä.­

Helmikuun lopussa uutisoitiin ensimmäisistä kuolemista Italiassa. 11. maaliskuuta Ruotsissa todettiin ensimmäinen koronavirukseen liittynyt kuolema. Samoihin aikoihin Italiasta levisi kuvia täysistä ruumishuoneista ja yötä päivää kaduilla ajavista hälytysajoneuvoista.

Maaliskuun puolivälissä muun muassa Karoliinisen instituutin tartuntatautikontrollin professori Jan Albert ja Tegnell näkivät Italiassa tartuntakäyrän jo taittuneen. Molemmat suhtautuivat skeptisesti yhteiskuntien sulkemiseen.

– Uskon enemmän laumaimmuniteettiin, Tegnell kirjoitti.

Anders Tegnell vastasi pitkälti Ruotsin koronastrategiasta viime keväänä.­

Tegnell on kuitenkin myöhemmin kiistänyt, että laumaimmuniteetti sairastamisen kautta olisi ollut Ruotsin tarkoituksena.

Maaliskuun lopussa koronakuolemat olivat nousseet myös Ruotsissa. Esimerkiksi Albert kertoo nyt uskoneensa tuolloin, että virus olisi levinnyt Ruotsissa laajemmin ja siten jo tuonut laumaimmuniteettia. Hän myöntää, että on sittemmin korjannut käsitystään.

– Yksi asia, joka yhä mietityttää minua on, että Norja ja Suomi on onnistunut pitämään sen hallinnassa niin hyvin. Joten tällä, että jarrutetaan etenkin varhaista kiihtymistä ja tartuntojen leviämistä, voi olla suurempi vaikutus kuin luulin, kun infektioiden pitäminen poissa on todella mahdollista. Ja rokotteet ovat valmistuneet nopeammin kuin uskoin.

Myös matematiikan professori ja koronavirustartuntoja mallintanut Tom Britton uskoi vielä keväällä, että virus leviäisi Ruotsissa siten, että laumaimmuniteetti olisi mahdollinen. Britton kirjoitti Albertille ja Tegnellille, ettei uskonut, että epidemiaa voisi pysäyttää.

– Sanotaan, että kuolleisuus on influenssaan verrattuna kaksinkertainen eli 0,2 prosenttia. Se tarkoittaisi 10 000 kuollutta. Ikävää, muttei mikään täyskatastrofi.

Myös Britton on sittemmin myöntänyt yliarvioineensa viruksen levinneisyyden ja sitä kautta immuniteetin tason. Toukokuussa valmistuivat ensimmäiset tulokset siitä, kuinka suurella osalla ruotsalaisista oli vasta-aineita. Tukholmassa tulos oli vain 7,3 prosenttia.

– Minusta tämä on synkkä uutinen, Britton kommentoi tuolloin.

Ihmisiä puistossa Tukholmassa 18. huhtikuuta. Tuolloin monessa Euroopan maassa oli otettu käyttöön tiukkoja liikkumisrajoituksia, mutta Ruotsissa annettiin pikemminkin suosituksia, joiden noudattaminen oli vapaaehtoista.­

Huhtikuussa kritiikkiä asiantuntijoiden keskuudessa herätti testaamisen taso ja se, että kansanterveysviranomaiset tuntuivat vähättelevän oireettomien tartunnankantajien merkitystä epidemian kehityksessä.

Kesään mennessä oli selvää, että koronatartuntojen ja -kuolemien määrä väkilukuunkin suhteutettuna erosi huomattavasti naapurimaista. Ero on selvä edelleen: Ruotsissa on todettu yli 588 000 tartuntaa ja yli 12 000 kuolemaa, kun taas esimerkiksi Suomessa tartuntoja on todettu reilu 47 000 ja kuolemia 688. Tanskassa, jonka asukasluku on noin puolet Ruotsin asukasluvusta, koronavirustartuntoja on todettu 201 621, mutta kuolemia huomattavasti vähemmän kuin Ruotsissa, 2 216.