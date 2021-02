Harvinaiseen oireyhtymään voi sairastua useampi viikko oireellisen tai oireettoman koronavirustartunnan jälkeen.

Lapsilla on havaittu harvinaista oireyhtymää, joka on yhdistetty koronavirusinfektioon.­

Jopa sata lasta viikossa joutuu sairaalaan koronavirukseen yhdistetyn oireyhtymän takia Britanniassa, The Guardian uutisoi. Selkeästi suurin osa uuteen hyperinflammatoriseen oireyhtymään sairastuneista kuuluu etniseen vähemmistöön. Lähes neljä viidestä oli aiemmin terveitä.

Se muistuttaa oireiltaan Kawasakin tautia ja toksista shokkioireyhtymää. Oireisiin kuuluu muun muassa ihottuma, jopa 40 asteen kuume, vaarallisen matala verensokeri ja mahavaivat. Oireet voivat ilmaantua viikkoja koronavirustartunnan, oireellisen tai oireettoman, jälkeen. Pahimmillaan se voi johtaa kuolemaan.

Harvinainen oireyhtymä oli ennen koronaviruspandemiaa tuntematon. Siitä varoitettiin ensimmäistä kertaa Britanniassa huhtikuussa. Samoihin aikoihin vastaavanlaisia tapauksia ilmeni myös esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Nyt Britanniassa on otettu jopa 100 lastaa ja nuorta viikossa sairaalaan oireyhtymän takia, kun taas keväällä vastaava luku oli noin 30. Sairastapauksia havaitaan päivittäin noin 12–15. Eniten tapauksia on havaittu Lontoossa ja Kaakkois-Englannissa, joissa virusmuunnos on kiihdyttänyt tartuntoja.

Lasten tartuntatautien asiantuntija Hermione Lyallin keräämien tietojen mukaan 78 oireyhtymään sairastuneesta ja tehohoitoon päätyneestä 47 prosenttia oli etniseltä taustaltaan afrokaribialaisia ja 28 prosenttia aasialaisia. Britannian väestöstä vain 14 prosenttia on etniseltä taustaltaan mustia, aasialaisia tai muuhun vähemmistöön kuuluvia.

– Teemme paljon tutkimusta ymmärtääksemme, miksi tämä koskee tätä väestöä. Genetiikka voi olla yksi tekijä. Mutta olemme huolissamme siitä, että tämä heijastaa sitä, kuinka tämä on köyhyyden sairaus, joka suhteettomasti vaikuttaa niihin, jotka eivät voi välttyä altistumiselta työnsä, monisukupolvisten kotitalouksien ja ahtaan asumisen takia, kertoi oireyhtymään erikoistunut Liz Whittaker Royal College of Paediatrics and Child Health -järjestöstä.