Nämä ovat syyttäjien todisteet Trumpia vastaan: kylvi sekasorron ja latasi väkijoukon kohti Capitolia – ”Täytyy näyttää voimaa”

IS kävi läpi Trumpin ja hänen liittolaistensa puheet ja teot kongressin valtausta edeltävältä ajalta. Niitä voidaan käyttää todisteena kannattajien kiihdyttämisestä väkivallan käyttöön.

Presidentti Donald Trumpin historiallinen toinen virkasyyte käsitellään Yhdysvaltain senaatin järjestämässä valtakunnanoikeudessa tiistaista alkaen.

Kongressin edustajainhuoneen nimeämät syyttäjät aikovat vyöryttää todisteina senaattoreiden ja tv-yleisön eteen tukun Trumpin lausuntoja ja tekoja, joilla hänen syytetään lietsoneen kapinaa vaalitulosta ja koko demokraattista järjestelmää vastaan vallassa pysyäkseen.

Konkreettisena seurauksena oli mellakoitsijoiden tunkeutuminen kongressirakennukseen 6. tammikuuta Washingtonissa järjestetyn mielenosoituksen ja Trumpin puheen jälkeen.

– Hän kutsui väkijoukon Washingtoniin, maanitteli heidät kiihkoon ja suuntasi heidät kuin ladattu ase Pennsylvania Avenueta pitkin … Capitol Hillille, syyttäjien muistiossa maalaillaan.

Valtakunnanoikeuden pääsyyttäjä on demokraattien kongressiedustaja Jamie Raskin.­

IS koosti syyttäjien kirjelmästä ja Trumpin ja hänen liittolaistensa lausunnoista aikajanan tapahtumien taustalla.

Ennen vaaleja

Trump oli jo keväästä lähtien väittänyt, että koronaepidemian takia suosittu postiäänestys altistaa vaalit vilpille. Hänen syytetään pyrkineen murentamaan luottamusta järjestelmään.

9. heinäkuuta: Trumpilta kysyttiin haastattelussa, aikooko hän hyväksyä vaalituloksen.

– Ei, en sano kyllä, enkä sano ei, kuten en sanonut viime kerrallakaan, presidentti vastasi.

23. syyskuuta: Trumpilta kysyttiin Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa, sitoutuuko hän rauhanomaiseen vallanvaihtoon vaalien jälkeen.

– No, täytyy katsoa mitä tapahtuu, presidentti vastasi.

– Tiedätte, että olen valittanut voimakkaasti äänestyslipuista, ne ovat fiasko, hän sanoi tarkoittaen postiääniä.

– Hankkiutukaa eroon äänestyslipuista ja meillä on – meillä on erittäin rauhallinen – tosiasiassa ei tule vallanvaihtoa. Tulee vallan jatkumo.

Vaaliyö

Postiäänestyksen suosion ja äänestäjätutkimusten perusteella tiedettiin etukäteen, että ääntenlaskennasta tulee poukkoileva. Demokraatit äänestivät enemmän ennakkoon, republikaanit vaalipäivänä. Monissa vaa’ankieliosavaltioissa laskettiin ensin vaalipäivän äänet, joten oli ennustettavissa, että Trump olisi ensin johdossa, mutta sen jälkeen Joe Biden alkaisi kiriä. Pelättiin, että tilanne voisi altistaa virhetulkinnoille.

3. marraskuuta: Vaaliyönä noin kello 2.30 Trump tuli kameroiden eteen:

– Tämä on petos amerikkalaista yleisöä kohtaan. Tämä on noloa maallemme. Olimme valmistautuneet voittamaan nämä vaalit – tosiasiassa me voitimme nämä vaalit, presidentti väitti.

– Haluamme kaiken äänestyksen loppuvan. Emme halua heidän löytävän enää ääniä kello 04 aamulla ja lisäävän niitä listaan.

Trump poistui tiedotustilaisuudestaan Valkoisessa talossa 5. marraskuuta.­

Vaalien jälkeen

4. marraskuuta: Trump Twitterissä:

– Olemme nousussa ISOSTI, mutta he yrittävät VARASTAA vaalit. Emme ikinä anna heidän tehdä sitä.

7. marraskuuta: Biden julistettiin voittajaksi, kun äänet saatiin lopulta laskettua.

Tästä alkoi vimmattu yritys vaalituloksen kääntämiseksi, kun Trumpin vaalikampanja nosti oikeuskanteita viidessä tiukimmassa vaa’ankieliosavaltiossa. Kaikkiaan 61 kannetta päättyi kampanjan häviöön, vain yksi meni läpi Pennsylvaniassa, mutta sillä ei ollut vaikutusta tulokseen.

Ääniä uudelleenlaskettiin osavaltioissa. Georgiassa äänet laskettiin lopulta kolmesti, mutta vaalitulos ei muuttunut merkittävästi missään.

Trumpin kannattajat alkoivat järjestäytyä, kun sosiaalisen median avulla perustettiin Stop the Steal (suom. pysäyttäkää varkaus) -liikkeitä.

Tosiasioiden kieltäminen

Trumpin johdolla kukaan merkittävä republikaanipoliitikko ei tunnustanut vaalitappiota eikä onnitellut Bidenia, vaikka oikeusjutut alkoivat kaatua. Tätä perusteltiin sillä, että ne pitäisi ensin katsoa loppuun.

1. joulukuuta: Trumpin oikeusministeri William Barr kertoi uutistoimisto AP:n haastattelussa, että merkkejä vaalien lopputulokseen vaikuttavasta vilpistä ei ole löytynyt. Barr erosi myöhemmin tehtävästään.

Georgian äänestysjärjestelmistä vastannut Gabriel Sterling esitteli infotaulun avulla perättömiä vaalivilppiväitteitä ja niiden kumoamista.­

Georgian ääntenlaskennasta vastaava viranomainen, republikaani Gabriel Sterling kävi samana päivänä tiedotustilaisuudessa yksityiskohtaisesti läpi, kuinka vilppiväitteet ovat perättömiä. Hän aneli, että Trump ja hänen liittolaisensa lopettaisivat vaalivalheensa, koska virkailijoita oli uhkailtu ja häiritty.

– Älkää yllyttäkö väkivaltaan. Joku loukkaantuu, heitä ammutaan, he kuolevat. Pyydän, lopettakaa!

Trump ja hänen tukijansa vetosivat osavaltioiden republikaanipäättäjiin, että nämä ohittaisivat vaalituloksen ja kieltäytyisivät vahvistamasta Bidenin valitsijamiehiä. Näin ei tapahtunut missään.

Trumpin kannattaja piteli Raamattua Stop the Steal -mielenosoituksessa korkeimman oikeuden edessä Washingtonissa 8. joulukuuta 2020.­

9. joulukuuta: Jo tässä vaiheessa Trumpin kiihkeimpien tukijoiden sanat olivat kovia. Äänekkäimpiä olivat asianajajat Rudy Giuliani ja Lin Wood sekä ex-kenraali Michael Flynn, jotka esiintyivät konservatiivien suosimilla tv-kanavilla ja keskusteluareenoilla ja sanailivat ”sisällissodasta”.

– Kaduilla nähdään pian väkivaltaa, Wood sanoi yhdessä haastattelussaan.

12. joulukuuta: Eri puolilla maata järjestettiin Stop the Steal -mielenilmauksia, joissa jopa nahisteltiin vastamielenosoittajien kanssa.

– Vau! Tuhannet kokoontuvat Washingtonin Pysäyttämään Varkauden. En tiennyt tästä, mutta menen katsomaan, Trump twiittasi.

Katseet kohti tammikuuta

14. joulukuuta: Osavaltioiden valitsijamiehet äänestivät Bidenin voittajaksi äänin 306–232. Trumpin tukijat yrittivät edelleen haastaa osavaltioiden tuloksia, mutta edes korkein oikeus ei ottanut kanteita käsittelyyn.

Mielenosoittajat olivat paikalla Michiganin osavaltioparlamentin edessä Lansingissa, kun valitsijamiehet kokoontuivat antamaan äänensä Joe Bidenille 14. joulukuuta.­

19. joulukuuta: Trump otti tähtäimekseen vaalituloksen vahvistamisen kongressissa ja twiittasi:

– Tilastollisesti mahdotonta hävitä 2020 vaalit. Iso mielenosoitus Washingtonissa 6. tammikuuta. Ole paikalla, siitä tulee villiä!

Trumpin poistetun Twitteri-tilin viesti 19. joulukuuta 2020.­

Tästä käynnistyi tapahtumasarja, jonka aikana Trumpin kannattajien retoriikka nousi uudelle tasolle.

Trump esimerkiksi uudelleentwiittasi Stop the Stealin perustajan Kylie Jane Kremerin viestin, jossa tämä kertoi Marssikaa Trumpin puolesta -tapahtumasta 6.1. ja kirjoitti:

– Ratsuväki on tulossa, herra presidentti!

26. joulukuuta: Trump Twitterissä:

– Jos demokraattien presidenttiehdokkaalta vietäisiin vaalit peukaloimalla ja varkaudella, ennennäkemättömän laajoilla todisteilla, demokraattisenaattorit pitäisivät sitä sotatoimena ja taistelisivat kuolemaan asti.

– Koskaan ei pidä luovuttaa. Näemme Washingtonissa 6. tammikuuta.

”Taistelemme vimmatusti”

Trumpia tukevat republikaanien kongressiedustajat ja senaattorit vahvistivat aikovansa pakottaa kongressin äänestämään osavaltioiden vaalituloksen hyväksymisestä 6. tammikuuta. Tämä nostatti taas Trumpin kannattajien toivoa. Varapresidentti Mike Penceä vaadittiin olemaan vahvistamatta tulosta, mutta tämä ilmoitti, ettei hänellä ole sellaiseen valtuuksia.

Trump ryhtyi lopulta arvostelemaan myös varapresidentti Mike Penceä siitä, että tämä kieltäytyi puuttumasta vaalituloksen vahvistamiseen. Pence vahvisti tuloksen aamuyöllä 7. tammikuuta.­

1. tammikuuta: Trump Twitterissä:

– ISO protesti Washingtonissa alkaa kello 11 aamupäivällä 6. tammikuuta... Pysäyttäkää varkaus!

2. tammikuuta: Trump soitti Georgian vaaleista vastaavalle viranomaiselle Brad Raffensbergerille. Julkaistun puhelunauhoituksen ansiosta tiedetään, että hän sanoi:

– Haluan vain löytää 11 780 ääntä.

Tämä oli viittaus siihen, että Biden voitti osavaltion 11 779 äänellä, eli Trumpin on syytetty halunneen löytää voitosta puuttuvat äänet itselleen.

4. tammikuuta: Trump piti presidenttikautensa viimeisen kampanjatilaisuuden senaattorinvaalien alla Georgiassa:

– He eivät vie Valkoista taloa. Me aiomme taistella vimmatusti (fight like hell).

Fight like hell -ilmaus on valtakunnanoikeudessa yksi keskeisimmistä. Trumpin puolustus väittää, että sillä tarkoitettiin kamppailua vaaliturvallisuuden parantamiseksi, syyttäjien mukaan se oli väkijoukoille kutsu kaduille.

Valtauksen alla

6. tammikuuta: Trumpin kannattajien keskuudessa oli ennen protestia kiertänyt useita viestejä, joilla oli pahaenteinen merkitys. ”Ylittäkää Rubicon” viittasi Julius Ceasarin joukkojen marssimiseen yli Rubicon-joen ja Rooman verisen sisällissodan alkuun.

Protestipäivän aamuna tuore kongressin republikaaniedustaja, äärioikeistoyhteyksistä tunnettu Lauren Boebert twiittasi viestin ”Tänään on 1776” viittauksena Yhdysvaltain itsenäistymiseen.

Valtakunnanoikeuden syyttäjien mukaan Trump ei tehnyt mitään hillitäkseen tunteita ja kommentteja.

Washingtoniin vaalituloksen vahvistuspäivänä kokoontuneille kymmenilletuhansille Trumpin kannattajille pidettiin useita puheita Valkoisen talon lähellä. Väkeä oli saapunut paikalle järjestetyillä bussikyydeillä ja omatoimisesti. Myös äärioikeistolainen Proud Boys -järjestö oli etukäteen ilmoittanut olevansa paikalla ”tunnistamattomana”, minkä vuoksi huoli järjestyksenpidosta oli kasvanut.

Viimeisenä puhujalavalle astui myös itse presidentti.

Kohti Capitolia

Trumpin puhetta kannattajilleen on analysoitu tarkkaan, koska pian sen jälkeen Capitolilla alkoivat aidat kaatua. Trump ei tarkkaan ottaen kehottanut ketään tunkeutumaan kongressiin ja puhui ”rauhanomaisuudesta”, mutta syyttäjien mukaan puhetta pitää lukea kontekstissaan ja edeltävien tapahtumien valossa. Trump toisti useita kertoja kuinka mielenosoittajien pitää suunnata paikalta Pennsylvania Avenueta pitkin kohti Capitolia.

Presidentti Trump poistui Valkoisesta talosta 4. tammikuuta matkustaakseen Georgiaan republikaanien vaalitilaisuuteen.­

Seuraavassa Trumpin puheesta poimittuja sitaatteja:

– Tämän jälkeen me kävelemme (kongressille) ja minä tulen kanssanne … me kävelemme Capitolille.

– Emme koskaan saa maatamme takaisin heikkoudella. Täytyy näyttää voimaa ja olla vahva.

– Tiedän että kaikki täällä marssivat pian Capitolin rakennukselle ja tuovat äänensä kuuluviin rauhanomaisesti ja isänmaallisesti.

Trump toisti myös pitkällisesti väitteitään vaalivilpistä ja vaati tuloksen vahvistamisen lopettamista ja valitsijamiesten uudelleenvalintaa.

– Muuten teillä on pian laiton presidentti. Emme voi antaa sen tapahtua.

– Nämä vaalit varastettiin teiltä, minulta ja maaltamme.

– Sanoin, että jotain on pielessä täällä, todella pielessä, ei voinut tapahtua, ja me taistelemme. Me taistelemme vimmatusti (fight like hell) ja jos ette taistele vimmatusti, teillä ei ole omaa maata enää.

Trumpin puhe päättyi seuraaviin sanoihin:

– Joten me kävelemme Pennsylvania Avenueta pitkin – pidän Pennsylvania Avenuesta – ja me menemme Capitolille. Ja yritämme antaa – demokraatit ovat toivottomia, he eivät koskaan äänestä mistään – mutta me annamme republikaaneillemme – niille heikoille, sillä vahvat eivät tarvitse apuamme – yritämme antaa heille ylpeyttä ja rohkeutta, jota he tarvitsevat ottaakseen maamme takaisin. Joten kävelkäämme Pennsylvania Avenueta pitkin.

Trump kohotti nyrkkinsä Washingtonin mielenosoituksessa 6. tammikuuta.­

Lähteet: Syyttäjien oikeudenkäyntimuistio, Washington Post, Wall Street Journal, Guardian, New York Times, thetrumparchive.com (Trumpin kaikki twiitit)