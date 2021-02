Pääministeri Stefan Löfven puolustaa Ruotsin koronalinjaa: ”Se oli oikea silloin ja se on oikea nyt”

Ruotsin toimia on kritisoitu keväästä lähtien.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven puolusti Ruotsin valitsemaan koronastrategiaa lauantaiaamuna Sverige Radion Ekot-ohjelmassa. Ruotsia on kritisoitu keväästä lähtien siitä, että maa ei ottanut käyttöön tiukkoja rajoituksia, kuten suuri osa maailman valtioista.

– Se oli oikea silloin ja se on oikea nyt, hän sanoi haastattelussa viitaten Ruotsin valitsemaan koronastrategiaan.

Hänen mukaansa hallituksen toimilla on ollut merkitystä epidemian hidastamiseksi, vaikka päätökset ovat olleet vaikeita ja ihmisten vapauksia on jouduttu rajoittamaan.

– Hallitus on ryhtynyt toimiin, jollaisia ei ole nähty moneen, moneen vuoteen ja rajoittanut ihmisten vapauksia. Olemme ottaneet käyttöön merkittäviä rajoituksia ja hidastaneet tartuntojen leviämistä.

Rajoituksia asetettiin hitaasti

Ruotsissa on kuollut tähän mennessä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yli 12 000 ihmistä, ja maan koronakuolleisuus on ollut keväästä lähtien väkilukuun suhteutettuna korkeimpia Euroopassa. Tautiin on kuollut erityisesti iäkkäitä ihmisiä.

Koronavirustartuntoja Ruotsissa on todettu yhteensä melkein 600 000.

Vaikka Ruotsi ei keväällä asettanut tiukkoja rajoituksia, se on jälkikäteen päättänyt mittavista rajoitustoimista. Esimerkiksi alkoholia ei Ruotsissa saa myydä kello 20:n jälkeen.

Aiemmin tällä viikolla Ruotsi alkoi myös vaatia maahan saapuvilta ulkomaalaisilta negatiivista koronatestitulosta.

Ruotsissa tehtiin virheitä vanhusten suojelemisessa

Ruotsissa koronakomissio totesi joulukuussa julkaistussa väliraportissaan, että maan hallitus on epäonnistunut suojelemaan iäkkäitä virukselta. Komission mukaan rajoituksia asetettiin liian myöhään.

Löfven myönsi lauantaiaamun haastattelussa, että pandemian hoitamisessa joitain asioita olisi voinut tehdä paremmin. Hänen mukaansa esimerkiksi koronavirustestit olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin.

Hän kuitenkin korosti, että testien aloittamisen hitaus ei johtunut koronavirusstrategian huonoudesta, vaan siitä, että maan testauskapasiteetissa oli puutteita.

Hän myönsi myös, että maassa ei tehty riittävästi iäkkäiden suojelemiseksi.