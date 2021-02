Joe Biden on allekirjoittanut enemmän presidentillisiä asetuksia kuin edeltäjänsä vuosikymmeniin

Asiantuntijoiden mukaan numerot eivät kuitenkaan kerro kaikkea.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on allekirjoittanut ahkerasti presidentillisiä asetuksia.­

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on virkakautensa ensimmäisinä viikkoina allekirjoittanut enemmän presidentillisiä asetuksia ja muistioita kuin hänen edeltäjänsä, CNN uutisoi. Biden oli 5. helmikuuta mennessä allekirjoittanut 36 asetusta ja muistiota, kun Donald Trumpilla ja Barack Obamalla vastaava luku oli 17 ja George W. Bushilla 2.

NPR uutisoi 3. helmikuuta, että Bidenista oli tulossa virkakautensa alussa ahkerin presidentillisten asetusten antaja. Biden oli 2. helmikuuta mennessä allekirjoittanut 28 asetusta. Enemmän oli virkakautensa ensimmäisen kuukauden aikana allekirjoittanut Franklin D. Roosevelt vuonna 1933, joka allekirjoitti 30 presidentillistä asetusta.

Bidenin presidentilliset asetukset ja muistiot ovat koskeneet muun muassa tasa-arvoa, taloutta, maahanmuuttoa, ympäristöä ja koronavirusepidemiaa.

Presidentti ei voi yksin säätää lakeja. Hän voi kuitenkin ohjata toimeenpanovaltaa lain puitteissa juurikin presidentillisillä asetuksilla ja muilla määräyksillä.

– En tee uutta lakia. Poistan huonoa politiikkaa, Biden itse sanoi allekirjoittaessaan maahanmuuttoa koskeneita asetuksia.

Michiganin yliopiston professori Kenneth Lowande huomauttaa, ettei liikaa kannata tuijottaa numeroita.

– Se antaa yleisölle käsityksen, että presidentti on saavuttanut enemmän kuin hän oikeasti on. Ne ovat vain paperipaloja, kunnes niitä aletaan toteuttaa. Ja se toteutetaanko niitä, on avoinna – emmekä saa siihen vastausta ensimmäisen sadan päivän aikana.

Toisaalta täysin merkityksettömiä eivät presidentilliset asetukset ja muut presidentin määräykset ole. Ne antavat presidentille mahdollisuuden näyttää, että hän toteuttaa vaalilupauksiaan, vaikka kyse onkin vain ensimmäisestä askeleesta. Presidentilliset asetukset avaavat myös hänen hallintonsa linjauksia.

Usein presidentillisiä asetuksia on annettu paljon kriisien tai sotien aikana. Vanderbiltin yliopiston apulaisprofessori Sharece Throwerin mielestä ei olekaan ihme, että koronaepidemian runteleman maan johtoon noussut Biden haluaa antaa paljon asetuksia. Throwerin mukaan kansanterveydellinen kriisi yhdistettynä virkakauden ensimmäiseen vuoteen ja ”siihen tosiasiaan, että hän tulee sellaisen presidentin jälkeen, jota vastustaa. Kaikki se on luonut täydellisen myrskyn, jonka myötä annetaan presidentillisten asetusten puuska.”

Historian professori Thomas Balcerski puolestaan arvelee CNN:n mielipidekirjoituksessaan, että Bidenin tiimi on ottanut mallia presidentin strategiaan Franklin D. Rooseveltiltä. Balcerskin mukaan Rooseveltin tukena oli presidentillisten asetusten lisäksi kuitenkin myös kongressi.

– Rooseveltin esimerkin mukaan Biden on alkanut hyödyntää useita hänen käytössään olevia työkaluja, mukaan lukien presidentillisiä asetuksia, taistellakseen pandemiaa vastaan, joka on vaatinut enemmän ihmishenkiä kuin toisessa maailmansodassa kuolleiden amerikkalaissotilaiden määrä.

– Kriittinen kysymys on tämä: aikooko kongressi – kuten se on tehnyt aiemmin kriisin aikana – täyttää velvollisuutensa säätää lakeja?