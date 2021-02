Meteorologi unohti lompakkonsa Etelämantereelle – 53 vuotta myöhemmin tuli yhteydenotto, joka löi miehen ällikällä

Meteorologi sai takaisin 53 vuotta sitten kadottamansa lompakon.

Lokakuussa 1967 laivaston meteorologi Paul Grisham lähetettiin Etelämantereelle työskentelemään tutkimusasemalle ja sen lentokentälle. Kolmetoista kuukautta myöhemmin Grisham palasi perheensä luo aurinkoiseen Kaliforniaan, mutta ilman lompakkoaan.

Lompakko löysi takaisin omistajalleen vasta viikko sitten, 53 vuotta sen katoamisen jälkeen, San Digo Union-Tribune uutisoi.

– Olin ällikällä lyöty, nykyisin 91-vuotias Grisham kuvailee tuntemuksiaan.

– Oli paljon ihmisiä, jotka jäljittivät minut ja paikallistivat minut.

Grishamin löysivät New Hampshiressä asuvat Stephen Decato, tämän tytär Sarah Lindbergh ja Indiana Spirit of ’45 -säätiön jäsen Bruce McKee. Decato työskenteli aiemmin virastolle, joka teki lumipeitetutkimusta Etelämantereella.

Kolmikko alkoi etsiä Grishamia sen jälkeen, kun Decato sai entiseltä pomoltaan pari lompakkoa, jotka olivat löytyneet rakennuksen purkutöiden yhteydessä McMurdon tutkimusasemalla vuonna 2014. Toinen lompakoista kuului vuonna 2016 kuolleelle miehelle ja toinen Grishamille.

Grisham ei muista jättäneensä lompakkoaan Etelämantereelle. Sen sijaan hän muistaa eteläisimmän mantereen kylmyyden, laajuuden ja sen, kuinka kaukana se on kaikesta.

– Jos otin limutölkin ja laitoin sen ulkona portaalle, jos en hakenut sitä 14 minuutissa, se räjähti auki, koska se oli jäätynyt, Grisham sanoo.

Koska tutkimusasemalla ei silloin ollut mitään ostettavaa, ei Etelämantereella tarvinnut rahaa. Grishamin lompakon sisältä löytyivät muun muassa hänen laivaston henkilöllisyystodistuksensa, ajokorttinsa, kotitekoisen Kahluan ohje ja ohjeet, kuinka toimia atomipommin, biologisen tai kemiallisen hyökkäyksen aikana.

Jäätikkö McMurdon tutkimusaseman lähellä.­

Grishamin asemapaikka McMurdon tutkimusasema perustettiin vuonna 1955, Yhdysvaltojen kansallisen tiedesäätiön sivuilla kerrotaan.

Tutkimusasemaan kuuluu oma satama, kiitotiet lentokoneita varten ja helikopterin laskeutumisalusta. Tutkimusasemaan kuuluu noin 85 rakennusta, joissa on nukkumatiloja, hallinnollisia rakennuksia, pelastuslaitos, kauppa, varastoja ja voimalaitos.

Lämpötila on alimmillaan pudonnut jopa 50 pakkasasteeseen ja enimmillään se on ollut noin kahdeksassa lämpöasteessa. Vuosittainen keskilämpötila on -18 astetta. Kuukausittaiset keskilämpötilat vaihtelevat tammikuun 3 pakkasasteesta elokuun 28 pakkasasteeseen.

Tutkimusasemalla ei ole lunta kesäisin eli Suomen talvella.