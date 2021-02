WHO vaatii Euroopan maita ja lääkeyhtiöitä nopeuttamaan rokotuksia yhdessä

Johnson & Johnson hakee rokotteelleen hyväksyntää Yhdysvalloissa - jääkaapissa säilyvää rokotetta tarvittaisiin vain yksi annos.

Euroopan maiden ja lääkeyhtiöiden täytyy tehdä yhteistyötä koronarokotusten nopeuttamiseksi, sanoi Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan-johtaja perjantaina. Hans Kluge kehotti kilpailevia lääkeyhtiöitä kiihdyttämään rokotteiden tuotantoa yhdessä.

EU-maissa vasta 2,5 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta.

Klugen mukaan on vielä epävarmaa, toimivatko nyt käyttöön saadut rokotteet koronaviruksen uusia muunnoksia vastaan. Hän sanoi, että ongelmallisten uusien muunnosten kehittymiseen on valmistauduttava.

WHO:n Euroopan alue kattaa 53 maata, ja joukossa on useita Keski-Aasian maita. Näistä 37 on ilmoittanut havainneensa koronaviruksen brittimuunnoksen aiheuttamia tartuntoja. 17 maata on löytänyt eteläafrikkalaista muunnosta.

Kluge toisti WHO:n vaatimuksen, että rikkaiden maiden on oltava solidaarisia köyhien maiden kanssa, joilla ei ole mahdollisuuksia ostaa rokotteita.

– Kun EU-maat saavat rokotettua 20 prosenttia väestöstään, ne voisivat alkaa jakaa rokotteita muiden kanssa, Kluge ehdotti.

Tähän mennessä maailmassa on jaettu yli 100 miljoonaa rokoteannosta, joista kaksi kolmasosaa on annettu rikkaissa maissa. Klugen mukaan rikkaiden maiden ei pidä jäädä odottamaan, että niiden omasta väestöstä on rokotettu laumasuojan tuottava 70 prosentin osuus. Köyhien maiden auttamisen on alettava aiemmin.

WHO kannattaa rokotustodistusten myöntämistä, mutta Kluge ei tukenut ajatusta rokotepasseista, sillä ne lisäisivät hänen mielestään epätasa-arvoa.

Uusi rokote tulossa tarjolle Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa lääkejätti Johnson & Johnson jätti torstaina maan terveysviranomaisille hakemuksen koronavirusrokotteensa hyväksymisestä hätätilakäyttöön.

Rokotteeseen kohdistuu suuria odotuksia, koska sitä riittää yksi annos. Lisäksi sitä voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa.

Hyväksymisprosessin arvioidaan kestävän viikkoja.

EU:ssa on toistaiseksi hyväksytty käyttöön kolme koronavirusrokotetta. Myyntiluvan ovat saaneet Modernan, AstraZenecan sekä Biontechin ja Pfizerin rokotteet.