Tällainen on mies, jota Vladimir Putin vihaa – Aleksei Navalnyista kohistaan nyt ympäri maailman

Aleksei Navalnyin ura ja elämä ovat olleet harvinaisen värikkäitä. – Naiset rakastavat Alekseita, lähipiirin lähde luonnehti New York Postille.

”Eristämiseen tai tappamiseen löytyy miljoonia keinoja, mutta tämä on kuin huonosta jännäristä. Tuntuu kuin olisin joutunut James Bond -elokuvaan.”

Aleksei Navalnyin, alushousuihin hermomyrkkyä saaneen, koomassa maanneen, kotimaassa pidätetyn ja ”yleisen kurin leirille” tuomitun aktivistin Twitter-päivitys osui kohdilleen: Venäjän opposition raamikas johtaja jäänsinisine silmineen paitsi muistuttaa kuuluisaa salaista agenttia – myös joutuu hengenvaaraan tämän tästä.

”Elokuvan” käsikirjoitus sen sijaan on enemmän Tähtien Sotaa: Jedi Navalnyi on noussut taisteluun pahaa keisaria – kotimaansa ylikansleria Pulputinia vastaan. Mutta kuka todella on mies, josta iso osa läntistä maailmaa nyt kohisee?

IS kertoo Aleksei Anatoljevits Navalnyin, 44, tarinan Moskovan esikaupungeista elokuiseen ”kalsari-iskuun”, joka oli vähällä viedä häneltä hengen.

Aleksei Navalnyi syntyi Neuvostoliitossa kesäkuun 4. päivänä 1976. Hänen isänsä oli ukrainalainen ja äiti venäläinen. Perhe asui Moskovan lähistöllä.

Navalnyin vanhemmat poikkesivat neuvostokansalaisen sapluunasta heti, kun yksityinen yrittäminen tuli mahdolliseksi: isä Anatoli perusti korinpunontatehtaan Kobyakovoon Moskovan lähistölle 1994. Vanhemmat ovat pyörittäneet bisnestä siitä lähtien.

Lapsena Aleksei vietti kesiä mummolassa Kiovan seudulla. Hänen pikkuveljensä Oleg syntyi seitsemän vuotta myöhemmin, 9. huhtikuuta 1983. Oleg on isänsä tavoin yrittäjä.

Aleksei Navalnyi oli 15-vuotias tapaninpäivänä 1991, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Hän aloitti koulun jälkeen opiskelut Kansojen ystävyyden yliopistossa Moskovassa ja valmistui oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1998.

Navalnyi lähti samana vuonna lomamatkalle Turkkiin ja tapasi siellä kauniin kauppatieteiden maisterin Julia Abrosimovan.

Julia Navalnyi on seissyt mielenosoituksissa sitkeästi miehensä rinnalla.­

Pari alkoi seurustella ja avioitui kaksi vuotta myöhemmin. Vaihtaessaan sormuksia elokuussa 2000 he tuskin aavistivat juhlivansa 20-vuotishääpäiväänsä saksalaisessa sairaalassa – Navalnyi vuoteenomana hermomyrkyn jäljiltä ja vaimo Julia sängyn vieressä – maailman ykkösuutisina.

Navalnyi kiitti Juliaa henkensä pelastamisesta myrkytyksen jälkeen. Kun vajaan kolmen vuoden tuomio työleirille julistettiin, hän piirsi lasin läpi ilmaan sydämen Julialle.

New York Post siteerasi Navalnyin ”lähipiiriin kuuluvaa” tammikuussa. Lähde kertoi, että vaikka oppositiojohtajan rakkaus Juliaa kohtaan on saanut paljon huomiota, Navalnyilla on myös ”joukoittain bändäreitä”.

– En ole varma, mitä suljettujen ovien takana tapahtuu, mutta naiset rakastavat Alekseita. Sanotaan vaikka, että mitä tapahtuu Tomskissa, jää Tomskiin.

Navalnyin tiimi oli elokuussa Tomskissa tapaamassa opposition aktivisteja ennen kohtalokasta lentoa.

Politiikkaan Aleksei Navalnyi lähti jo 1999. Venäjän silloinen presidentti Boris Jeltsin nosti samana vuonna pääministeriksi KGB:n entisen tiedustelu-upseerin Vladimir Putinin. Jeltsin kaavaili Putinista seuraajaansa. Hän tuskin arvasi, kuinka pitkäkestoinen suunnitelmasta tulikaan.

Navalnyit liittyivät liberaalipuolue Jablokoon 2000. Seuraavana vuonna he saivat esikoisensa, kun Daria-tytär syntyi.

Aleksei Navalnyista tuli Jablokon nouseva tähti. 2005 hän yritti järjestää pääkaupungissa äärikansallismielisten marssin ja esitti julkisuudessa kärkeviä näkemyksiä siirtotyöläisistä. Kaksi vuotta myöhemmin Navalnyi erosi – tai erotettiin – puolueesta.

Barrikadeilla. Putinin-vastaisuus henkilöityy Venäjällä Aleksei Navalnyihin. Tässä Navalnyi johtaa mielenosoitusta Moskovassa toukokuussa 2018, pari päivää ennen Putinin neljännen presidenttikauden virkaanastujaisia.­

Marssiminen onnistui ilman puoluettakin. Navalnyin tilaisuuksissa nähtiin skinheadejä, ja jotkut kasvonsa peittäneet osallistujat tekivät natsitervehdyksiä. Navalnyi myönsi 2018, että marssit saattoivat näyttää ”pelottavilta”. Kaikki tähtäsi kuitenkin Putinin kaatamiseen – ja siihen tarvitaan Navalnyin mukaan sekä liberaaleja että kansallismielisiä.

Georgian sodan aikaan 2008 Navalnyi kutsui georgialaisia ”jyrsijöiksi” ja kertoi, kuinka halusi iskeä heitä vastaan risteilyohjuksilla. Hän pahoitteli jyrsijä-ilmausta 2013, mutta sanoi muuten seisovansa puheidensa takana.

Vuonna 2008 Aleksei ja Julia saivat jälleen perheenlisäystä, nyt Zakhar-pojan. Isä-Aleksei sai pian tämän jälkeen stipendin Yhdysvaltain eliittiyliopistoon Yaleen.

Hän lähti Connecticutin New Haveniin 2010 ja vietti puoli vuotta opiskellen ”globaaleja ongelmia yhteiskunnassa”. Opiskelutoveri muisteli myöhemmin New York Postille poimineensa Navalnyin kanssa omenoita kampuksella silloin, kun he eivät olleet luennoilla.

Navalnyilla on kaksi lasta, tytär Darja (vas.) ja poika Zakhar. Hän on ollut vaimonsa Julian (oik.) kanssa naimisissa yli 20 vuotta.­

Yhdysvalloista Venäjälle palasi Navalnyi, joka vaikutti heränneen uuteen haasteeseen: korruption vastaiseen taisteluun.

Hän oli kaksi vuotta aikaisemmin ostanut venäläisten suuryhtiöiden osakkeita ja päässyt vähemmistöosakkaana käsiksi niitä koskeviin tietoihin. Ensimmäinen paljastus tapahtui 2010: Navalnyin mukaan venäläisen Transneftin öljyputkiurakasta Siperiassa oli valunut hämärämiesten taskuihin yli miljardin euron suuruinen summa.

Navalnyista tuli tunnetumpi kuin hän koskaan oli Jablokon nuorena tähtenä ollut. Hän avasi blogin ja haukkui Putinin Yhtenäisen Venäjän roistojen ja varkaiden puolueeksi. Lause jäi elämään.

Navalnyi alkoi saada mielenosoituksiinsa yhä suurempia ihmisjoukkoja – erityisesti nuoria – mutta keräsi samalla myös vaikutusvaltaisia vihollisia.

Keväällä 2017 Navalnyin kasvoille heitettiin kahdesti painotuotteiden värjäämiseen käytettävää briljanttivihreää. Jälkimmäisellä kerralla aineessa oli mukana happoa, ja Navalnyi menetti oikean silmänsä näkökykyä.

Elokuussa 2020 Navalnyin alushousuihin siveltiin Novitshok-hermomyrkkyä. Hän sai myrkytysoireet lennolla Tomskista Moskovaan, ja kone teki hätälaskun Omskiin, jossa Navalnyi kiidätettiin sairaalaan.

Häntä pidettiin koomassa, ja siirrettiin muutaman päivän kuluttua hoitoon Berliiniin. Tapauksesta tuli maailman ykkösuutinen. Vyyhti alkoi purkautua nopeasti, ja syyttävä sormi osoitti Venäjän tiedustelupalvelun FSB:n suuntaan.

Navalnyin alushousuihin siveltiin hermomyrkkyä. Hän sai myrkytysoireet lennolla Moskovaan, ja kone teki hätälaskun Omskiin, jossa Navalnyi kiidätettiin sairaalaan.­

Tutkivan journalismin Bellingcat-sivusto kertoi joulukuussa, että Navalnyi huiputti tunnustuksen FSB:ltä soittamalla salausohjelmalla myrkkyryhmän agentille. Puhelu näytti tulevan toisen FSB:n työntekijän numerosta.

Navalnyin ei olisi pitänyt jäädä henkiin. Associated Pressin mukaan linjalta lipsahti puhelun aikana totuus:

– Tätä ei osattu odottaa. Olen varma, että kaikki meni pieleen.

