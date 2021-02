Tällaista on Trumpin perheen uusi arki Palm Beachilla – IS tutustui alueeseen, jolla miljardöörit viihtyvät

Donald Trump suunnittelee nyt seuraavia liikkeitään Etelä-Floridassa. Siellä hänellä riittää tukijoita.

Jos Mar-a-Lagon itäiseltä nurmikolta nakkaisi Yhdysvaltain perustuslain, kirjanen lentäisi helposti Atlantin valtamereen. Ei tarvittaisi edes kovin vahvaa heittokättä, ainakin jos tuuli puhaltaisi yhtä rajusti lännestä kuin nyt.

Donald Trumpin uuden tukikohdan ja meren välissä on vain ohut kaistale hiekkarantaa, uima-allas ja South Ocean Boulevard. Kaksikaistaista tietä pitkin ajaa harvakseltaan ohi autoja. Niistä useimpien hinta ylittää tavallisen amerikkalaisen vuosipalkan.

Jalkakäytävää ei ole, mutta tien reunaa pitkin kävelee kaksi hahmoa. Molemmin puolin tietä päivystävät salaisen palvelun agentit seuraavat heitä katseellaan ja kuiskuttelevat radiopuhelimiinsa.

Antonio Vargas on pukeutunut valkoisiin housuihin ja valkoiseen paitaan, jossa lukee ”Jeesus on herra”. Hän kantaa vasemmassa kädessään kaksimetristä puista sauvaa.

Kotipesä. Donald Trump muutti Floridan lämpöön nuolemaan haavojaan hävittyjen presidentinvaalien jälkeen. Hän asuu valtavassa Mar-a-Lagon kartanossa lähellä meren rantaa.­

Vargasin oikea käsi on hänen vaimonsa Glorian olkapäällä. Tauotta rukoilevan Glorian villatakin alla on samanlainen paita kuin hänen miehellään. Nainen pitää käsissään suurta vihreäkantista Raamattua, mutta vaikka se on auki, hänen sanansa vaikuttavat improvisoiduilta.

– Siunaa presidentti Trumpia. Häntä vainottiin neljä vuotta, Gloria Vargas paasaa karibialaisella aksentilla.

Donald Trump laskeutui 20. tammikuuta Palm Beachin kansainväliselle lentokentälle vajaata tuntia ennen kuin Joe Biden vannoi Washingtonissa virkavalansa. Trumpin autosaattue kaarsi Mar-a-Lagon porteista sisään puoli tuntia ennen kuin hänestä tuli entinen presidentti.

Trumpia oli ottamassa teiden varsilla vastaan satoja lippujaan heiluttavia tukijoita. Entisellä presidentillä on edelleen valtavasti vaikutusvaltaa, ja hän käyttää sitä nyt Etelä-Floridasta.

Vajaan tunnin ajomatkan päässä Fort Lauderdalessa asuvat Vargasit kertoivat kuulleensa edellisellä viikolla Jumalan äänen, joka kehotti heitä rukoilemaan Trumpin puolesta. Marraskuussa he osoittivat presidentille tukensa äänestämällä.

– Hän on Israelin puolella. Raamattu sanoo, että siunattuja ovat ne, jotka siunaavat Israelia, Antonio Vargas selittää.

Trump voitti Floridan osavaltion selvemmin kuin neljän vuoden takaisissa vaaleissa. Täällä hän on omiensa keskellä.

Trump saapuu Floridaan keskiviikkona 20.1.­

Floridan republikaaninen kuvernööri Ron DeSantis on vahva Trumpin tukija. Floridalainen edustajainhuoneen jäsen Matt Gaetz on yksi Trumpin äänekkäimmistä puolustajista. Vaikutusvaltainen konservatiivinen radiojuontaja Rush Limbaugh asuu ja tekee ohjelmaansa Palm Beachilla. Samalla seudulla on myös Trumpia tiukasti tukevan uutiskanava Newsmaxin päämaja.

Trumpin lapset ovat seuraamassa isäänsä Etelä-Floridaan. Ivanka Trump ja hänen aviomiehensä Jared Kushner ostivat 27 miljoonalla eurolla tontin rikkaiden suosimalta Indian Creekin saarelta. Myös Donald Trump junior ja Tiffany Trump etsivät asuntoa alueelta. Vain Eric Trump on jäämässä New Yorkiin.

Palm Beachin kaupunki sijaitsee kapealla valliriutalla Floridan itärannikolla. Siitä tuli 1900-luvun alussa rikkaiden suosima lomakohde.

Monet koillisen suurkaupungeista talvehtimaan tulleet miljonäärit toivat mukanaan palveluskuntansa, joihin kerrotaan kuuluneen paljon suomalaisia piikoja. Näistä moni asettui läheisiin Lake Worthin ja Lantanan kaupunkeihin, joihin syntyi suuri suomalainen yhteisö. Alueella asuu edelleen tuhansia suomalaisia.

Itse Palm Beachissa ei palveluskunnalla tai muilla työläisillä ole varaa asua. Vajaan 9 000 asukkaan kaupunki on yksi Yhdysvaltain rikkaimmista. Palm Beach Daily News laski viime vuonna, että kaupungissa vähintään osa-aikaisesti elävistä ainakin 43 mahtui Forbes-lehden miljardöörien listalle.

Mar-a-Lagon rakennutti 1920-luvulla muroperijä Marjorie Merriweather Post. Hulppean kartanon espanjankielinen nimi on suomeksi ”Meri ja järvi”, joka viittaa sen sijaintiin Atlantin valtameren ja Lake Worthin laguunin välissä.

Post testamenttasi Mar-a-Lagon valtiolle ja toivoi, että siitä tulisi Yhdysvaltojen presidenttien loma-asunto. Kartanon ylläpitokustannukset olivat kuitenkin liikaa, ja valtio lahjoitti kiinteistön Postin perikunnalle, joka laittoi sen myyntiin 1980-luvun alussa.

New Yorkissa kiinteistösijoittajana maineeseen noussut Trump osti Mar-a-Lagon noin kymmenellä miljoonalla dollarilla 1985. Nykyisin sen arvioidaan olevan satojen miljoonien arvoinen.

Vuonna 1995 Trump muutti Mar-a-Lagon yksityiskerhoksi. Hän teki Palm Beachin kaupungin kanssa sopimuksen, jossa hän lupasi ettei asuisi kiinteistössä pysyvästi. Trump kuitenkin siirsi kirjansa Mar-a-Lagoon syyskuussa 2019. Hän on asunut kartanossa yhtäjaksoisesti jätettyään Valkoisen talon.

Trumpin kannattajat toivottivat ex-presidentin tervetulleeksi.­

Jotkut Trumpin naapureista ovat valittaneet Trumpin rikkovan sopimusta. Kaupunki käsittelee asiaa parhaillaan. Trumpin asianajajat ovat vedonneet sopimuksessa olevaan porsaanreikään, joka sallii kerhon työntekijöiden asuvan Mar-a-Lagossa. Heidän mukaansa Trump lasketaan sellaiseksi.

Trump saattaa ratkaista ongelman myös ostamalla kiinteistön pelkästään asumiskäyttöönsä. Mar-a-Lagosta etelään kulkevaa tienpätkää kutsutaan nimellä ”Billionaires’ Row”. Sen varrella olevien asuntojen hinta lasketaan kymmenissä miljoonissa euroissa. Hulppeat kartanot täyttävät luultavasti myös Trumpin vaatimustason.

Siinähän yksi Trumpin naapureista tuleekin. Keski-iän ylittänyt mies kävelee kohti merenrantaa shortseissa ja kauluspaidassa.

Mies osoittautuu tanskalaiseksi sijoittajaksi, joka muutti marraskuussa New Yorkin lähistöltä Palm Beachille havaittuaan, että etätöitä voi tehdä myös lämpimässä. Verkosta voi nähdä, että hän maksoi 330 neliömetrin asunnostaan neljä miljoonaa euroa. Nimeään mies ei halua paljastaa.

– Kaikki vihaavat toisiaan tässä maassa, hän perustelee.

Trump täyttää päivänsä pelaamalla golfia omistamallaan Trump International Golf Clubilla Palm Beachilla.­

Ystävällinen mies avaa avaimellaan rannalle johtavan portin. Yksityisrannalle on pääsy vain naapuruston asukkailla tai heidän vieraillaan. Kävelemme paljain jaloin hiekkarannalla ja keskustelemme amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Mar-a-Lagon pihassa oleva valtava Yhdysvaltain lippu paukkuu tuulessa.

Mies sanoo, että hän ei äänestänyt Trumpia – koska ei ole Yhdysvaltain kansalainen. Kuulostaa kuitenkin siltä, että hänellä on ymmärrystä entisen presidentin politiikalle. Vaikka Biden sai Palm Beachin piirikunnassa enemmän ääniä kuin Trump, Mar-a-Lagoa ympäröivien äänestyspaikkojen äänistä Trump keräsi yli 60 prosenttia.

Käy ilmi, että tanskalaismies on Mar-a-Lagon jäsen. Jäseneksi pääsee maksamalla noin 170 000 euron aloitusmaksun ja sen jälkeen 12 000 euroa vuodessa. Miehen mukaan kerhoon kuuluvat myös lähes kaikki hänen naapurinsa. Yksityiskerhot ovat tärkeä osa rikkaiden amerikkalaisten sosiaalista elämää.

– Voimme esimerkiksi sopia tapaavamme siellä illallisella.

Mies kehuu Mar-a-Lagon palvelun olevan erinomaista. Trumpia hän ei ole kerhossa vielä kertaakaan nähnyt.

Mar-a-Lago ilmasta.­

Trumpin kerrotaan toisinaan ilmestyvän illallispöytään nauttimaan kerhonsa jäsenten kehuista ja huomiosta, mutta muuten hän pysyy Palm Beachilla omissa oloissaan. Tavallisesti Trump poistuu Mar-a-Lagosta vain käydäkseen golfaamassa seitsemän kilometrin päässä mantereen puolella sijaitsevalla golfkerhollaan.

Siellä Trump antoi myös tähän mennessä ainoan lausuntonsa toimittajille presidenttikautensa jälkeen. Washington Examinerin toimittaja kysyi 22. tammikuuta lounaalla istuneelta Trumpilta, mitä hän aikoo tehdä seuraavaksi.

– Teemme jotain, mutta emme vielä, Trump lausahti.

Yritän piipahtaa golfkerholla katso­massa, olisiko Trump paikalla ja haluaisiko hän viestittää jotain Ilta-Sanomien lukijoille. Tie pysähtyy kuitenkin portille. Kerholle on asiaa vain jäsenillä ja heidän vieraillaan.

Ei auta kuin kääntää vuokra-auton nokka kohti Palm Beachin kuuluisaa ostoskatua Worth Avenueta. Sitä reunustavissa liikkeissä myydään taidetta, jalokiviä ja nimekkäiden suunnittelijoiden vaatteita. Tuotteissa ei ole hintalappuja.

Palm Beachin loisteliaan Worth Avenue -ostoskadun liikkeissä kaivataan Melania Trumpia ostoksille.­

Kysyn taidekaupan edessä päivystävältä myyjältä, näkyykö Trumpeja koskaan ostoksilla. Kadun liikkeiden luulisi kelpaavan jopa kalliista maustaan tunnetulle Melania Trumpille.

– Don junior ja hänen tyttöystävänsä olivat täällä juuri viikko sitten. Tiffany Trump kävi täällä myös muutama päivä sitten, mies kertoo.

– Melaniaa ei näy koskaan. Hänellä mahtaa olla tylsää pysytellä kaiket päivät siellä sisällä.

” Melaniaa ei näy koskaan. Hänellä mahtaa olla tylsää pysytellä kaiket päivät siellä sisällä.

Mar-a-Lagoon muuttaa myös Donald Trumpin nuorin poika Barron, 14. Melania on jo etsinyt hänelle alueelta sopivaa yksityiskoulua.

Huhujen mukaan valinta näyttäisi kallistuvan Fort Lauderdalessa sijaitsevaan Pine Crestin kouluun, jota ovat käyneet muiden muassa tv-sarja Frasierista tuttu näyttelijä Kelsey Grammer ja laulaja Ariana Grande. Koulun vuosimaksu on 30 000 euroa.

Pitkien koulumatkojen aikana Barron saattaa saada hupia isänsä kannattajista. Eräällä Etelä-Floridan valtaväylän I-95:n ylittävistä silloista näkyi tällä viikolla ryhmä Trump-lippuja heiluttavia ihmisiä.

– Media on vihollinen, heidän kyltissään luki.

En pysähtynyt haastattelemaan heitä.

Mitä itse Mar-a-Lagon isäntä sitten aikoo tehdä?

Mikään ei viittaa siihen, että Trump tyytyisi viettämään rauhallisia eläkepäiviä. Hänen esikuntansa tiedotti jo, että Trump perustaa Palm Beachin piirikuntaan toimiston hoitamaan asioitaan. Ensimmäisenä asialistalla on vastaaminen virkasyytteeseen, jonka Trump sai presidenttikautensa viimeisinä päivinä.

Mar-a-Lagoa vahtivat raskaasti aseistautuneet vartijat kellon ympäri.­

Trump selviää luultavasti myös toisesta virkasyytteestään, sillä republikaaninen puolue näyttää ryhmittyvän pienen epäröinnin jälkeen edelleen hänen taakseen. Edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Kevin McCarthy vieraili Mar-a-Lagossa vannomassa uskollisuuttaan Trumpille sen jälkeen, kun hän oli arvostellut tätä Capitol-kukkulan mellakoitsijoiden yllyttämisestä.

Trumpilla on mukava rahakirstu tulevien poliittisten pyrkimystensä tueksi. Hänen perustamansa poliittinen rahasto kokosi marraskuun vaalien jälkeen lyhyessä ajassa yli 25 miljoonaa euroa esittämällä perättömiä väitteitä vaalivilpistä.

Rahasta senttiäkään ei lopulta käytetty vaaleihin liittyviin oikeudenkäynteihin. Trump voi nyt tukea rahoilla suosimiaan poliitikkoja tai vaikka järjestää tilaisuuksia Mar-a-Lagossa.

Jotkut ovat arvelleet Trumpin perustavan oman konservatiivisen mediansa. Monet odottavat hänen asettuvan jälleen ehdolle presidentinvaaleissa 2024.

Useimpia floridansuomalaisia viimeksi mainittu vaihtoehto miellyttää. Heitä Trumpin muuttaminen naapurikaupunkiin ei haittaa.

– Trumppi on varmaan aika rauhallinen naapuri täällä. Eihän se muuta meidän elämää yhtään mihinkään, Trumpia äänestänyt eläkeläinen Sirpa Aho sanoo.

– Toivottavasti alueen maine nousee, kun kuuluisa henkilö on täällä paikalla.