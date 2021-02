Ruotsalaismies sai syytteen kerättyään salaisia tietoja puolustuksesta

Syyttäjän mukaan kyseessä on "möp" - sotilasasioista ylenpalttisen kiinnostunut henkilö.

Ruotsalaisen miehen epäillään keränneen ja levittäneen salaisia ja arkaluontoisia tietoja Ruotsin puolustuslaitoksista. Syyttäjä on nostanut häntä vastaan syytteen salaisten tietojen luvattomasta käsittelystä. Teosta voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistus.

Syyttäjän mukaan mies oli jakanut tietojaan salaiselle nettifoorumille, jolla tietoa koostettiin muiden asianharrastajien kanssa karttakuvaksi. Tiedossa ei syyttäjän mukaan ole, että näin kerätyt tiedot ja kartat olisivat levinneet ulkovalloille.

Syyttäjä Mats Ljungqvistin mukaan mies on Ruotsissa käytetyn termin mukaan niin sanottu "möp" (militärt överintresserad person) eli henkilö, joka on ylenpalttisen kiinnostunut sotilasasioista.

– Käsittääksemme näin on toimittu, koska kiinnostus tämänkaltaisiin asioihin on ollut erittäin suurta. Mutta tässä tämä kiinnostus on mennyt aivan yli laitojen, kun se on johtanut tällaisen dokumentin koostamiseen, Ljungqvist sanoi.

Karttakuvaa käsitelleistä henkilöistä vain yksi on saanut syytteen. Muiden osuutta sen kokoamiseen ei ole voitu vahvistaa.