Reutersin lähteet: Venäjän johto on valmis vielä kovempiin otteisiin mielen­osoittajia vastaan – ”Tämä on vain lämmittelyä”

Venäjän hallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml on päätellyt Valko-Venäjän ja Venezuelan tilanteiden perusteella, että presidentti Vladimir Putinin ei tarvitse pelätä oman asemansa puolesta.

Maailmalla on kritisoitu voimakkaasti venäläisviranomaisten voimankäyttöä oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia tukevissa mielenosoituksissa. Presidentti Vladimir Putinin näkyvimpänä vastustajana pidetyn Navalnyin tiistaina saama vankeustuomio on kiihdyttänyt entisestään eri puolilla Venäjää järjestettyjä protesteja sekä voimistanut myös kansainvälistä kritiikkiä.

Esimerkkejä poliisin otteista Pietarissa uudenvuodenaattona järjestetyssä mielenosoituksessa on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Kahden Reutersille puhuneen, Venäjän hallintoa lähellä olevan lähteen mukaan Kreml uskoo kuitenkin selviävänsä mielenosoituksista helposti ja on myös valmis antamaan valtuudet entistä laajemmalle voimankäytölle, mikäli se on tarpeen.

Poliisit pidättivät Navalnyia tukevaan mielenosoitukseen osallistuneen naisen Pietarissa tiistaina.­

Sosiaalisessa mediassa levinneiden videoiden perusteella turvallisuusviranomaiset ovat muun muassa hakanneet mielenosoittajia pampuilla sekä kohdistaneet väkivaltaa myös työtehtävissä oleviin toimittajiin. Pidätyksiä on tehty tuhansia.

– Tämä on vain lämmittelyä. Myöhemmin on ehdottomasti luvassa todellisia seikkailuja. Skenaario yhä voimakkaammasta reaktiosta kautta maan on täysin realistinen, toinen uutistoimiston lähteistä kommentoi poliisin vastausta mielenosoituksiin.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov myönsi torstaina poliisin käyttäneen kovia toimia, mutta hänen mukaansa ne olivat lainmukainen vastaus ”lukuisiin hyökkäyksiin”, joita laittomiin protesteihin osallistuneet olivat poliisiin kohdistaneet. Peskov kertoi viranomaisten tutkivan myös yksittäisiä syytöksiä poliisin mielenosoittajiin kohdistamasta väkivallasta.

Venäjän protesteissa on pidätetty tuhansia mielenosoittajia. Kuva Pietarista tiistailta.­

Reutersin lähteet viittasivat haastattelussa Valko-Venäjään, jossa presidentti Aljaksandr Lukashenka on onnistunut roikkumaan Moskovan tuella vallankahvassa kuukausia jatkuneista mielenosoituksista huolimatta. Toinen lähteiden esille nostama esimerkki oli Venezuela, jossa puolestaan presidentti Nicolas Maduroa ei ole onnistuttu kansan voimakkaasta liikehdinnästä huolimatta kampeamaan vallasta.

Lähteiden mukaan Kreml on tehnyt Valko-Venäjän ja Venezuelan tapausten perusteella johtopäätöksen, jonka mukaan Lukashenkaa ja Maduroa vankemmassa asemassa olevalla Putinilla ei ole syytä huoleen oman asemansa puolesta.

– Valko-Venäjällä testattu käsikirjoitus osoittautui tehokkaaksi. Kreml ei todellakaan ole polvistumassa. Lukashenka piti pintansa. Maduro pärjää. Ja se, mitä meidän kaduillamme tapahtuu, on kaukana siitä, mitä heillä oli, toinen lähteistä totesi.

Reutersin lähteiden mukaan Kreml on päätellyt, ettei Putinilla ole syytä huoleen asemansa puolesta.­

Lähteet huomauttivat myös, että Venäjän sosioekonominen tilanne on kaukana Venezuelan tilanteesta, vaikka onkin heikentynyt koronapandemian kuluessa. Lisäksi kansan konservatiivinen enemmistö ei heidän mukaansa haikaile muutoksen perään siinä määrin, kuin oppositiolle olisi tarpeen.

– Kreml on tuskin peloissaan, toinen lähteistä sanoi.

Reuters kuuli myös asiantuntijoita lähteidensä esittämiin väitteisiin liittyen.

Lontoolaisen RUSI-ajatushautomon vanhempi tutkija, professori Mark Galeotti uskoi Kremlin itseluottamuksen kätkevän alleen hermostuneisuutta.

– Mitä enemmän Kreml osoittaa itseluottamusta siitä, että se selviää mistä tahansa protesteista, sitä enemmän huolissaan se todennäköisesti on. Aivan kuten kaduille lähetetyn massiivisen voiman kohdalla, kyse on siitä, että yritetään vakuuttaa ihmiset vastarinnan hyödyttömyydestä, Galeotti arvioi.

Mellakkapoliisit piirittivät mielenosoittajia tammikuun lopulla Moskovassa.­

Itsenäisen moskovalaisen ajatushautomon politiikan tutkija Dmitri Oreshkin oli kuitenkin sitä mieltä, että Kremlillä on syytäkin itseluottamukseen. Oreshkinin mukaan protestit eivät ole uhka Venäjän johdolle niin kauan, kuin maasta ei löydy vastakkaista eliittiä tai varteenotettavaa poliittista vaihtoehtoa Putinille, joka voittaa Navalnyin edelleen roimasti suosiomittauksissa.

– Kremlissä istuvat ovat pragmatisteja, ja he ovat opiskelleet alueen lähihistoriaa. He ovat nähneet, kuinka protestit hiipuvat pois ennemmin tai myöhemmin, Oreshkin sanoi.

Hänen mukaansa myös voimatoimista päättävät kenraalit ymmärtävät hyvin, että kukaan ei ole rankaisemassa heitä liiallisesta väkivallasta. Liiallisesta pehmeydestä rangaistuksia saattaisi kuitenkin olla luvassa.