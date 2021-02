Koronavirus koettelee yhä Ruotsia monin kerroin vakavammin kuin muita Pohjoismaita.

Ruotsissa koronavirustartuntaan liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut 12 028:aan, kertoi kansanterveysviranomainen. Torstaina raportoitiin 89 uudesta kuolemantapauksesta. Ne ovat kuitenkin edeltävää vuorokautta pidemmältä ajalta.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin Ruotsissa torstaina vajaat 3 800 kappaletta. Suomessa vastaavat luvut torstaina olivat 3 kuollutta ja 444 uutta tartuntaa.

Ruotsi sai viime keväänä laajalti huomiota kun maassa ei lähdetty samoille tiukoille koronarajoituslinjoille kuin pääosassa muuta maailmaa.

Ruotsissa oli torstaihin mennessä todettu 584 674 koronatartuntaa. Tartuntojen määrä oli huipussaan joulukuun lopulla, kun päivittäin ilmoitettiin enimmillään jopa yli 11 000 uutta tartuntaa.

Tällä hetkellä päivittäinen kuolleisuus on noin 80 tapausta. Selkeää kuvaa määrästä ei ole edes viranomaisilla. Ruotsin terveysviranomaiset kertovat koronatilanteesta vain neljänä arkipäivänä viikossa, kun Suomessa lukemat ilmoitetaan päivittäin.

Ruotsin koronakuolemien määrä on kuitenkin koko pandemian ajan ollut väkilukuun suhteutettuna korkeimpia Euroopan isoista maista, ilmenee muun muassa Aftonbladetin ylläpitämästä tilastosta.

Torstain tilastojen mukaan Ruotsissa on ollut 116,46 koronakuolemaa 100 000:ta asukasta kohden. Suomen lukema oli 12,41.

Koronakuolleisuuden perusteella tilanne Ruotsissa on nyt jopa pahempi kuin Ranskassa, jossa lukema on 115,26.

Koronavirustilanne jatkuu Ranskassa niin vakavana, että maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto ilta- ja yöaikaan. Hengityssuojaimen käyttö on pakollista.

Torstaina Ruotsin valtionepidemiologi Andres Tegnell totesi kolmannen vakavan korona-aallon uhkaavan Ruotsia. Tegnellin mukaan suurin vaara on, että koronaviruksen uudet mutaatiot saavat tartunnat hallitsemattomaan nousuun.

– Silloin todellisen kolmannen aallon riski kasvaa. Se voi alkaa suhteellisen pian, jopa lähiviikkoina, Tegnell varoitti.

Vaikka Ruotsi on virallisesti vakuuttanut pitävänsä kiinni valitsemastaan koronalinjasta, on tilanteen vakavuuteen talven mittaan havahduttu ja rajoituksia on osin tiukennettu jopa Suomea enemmän.

Viimeksi torstaina pääministeri Stefan Löfven ilmoitti, että valtion virastojen työntekijöiden etätyösuositusta jatketaan toukokuun loppuun saakka.

Ruotsissa on myös voimassa alkoholin myyntirajoitus eikä alkoholia saa myydä kello 20:n jälkeen. Torstaina hallitus ilmoitti, että alkoholikieltoa jatketaan ainakin viikolla, mutta mahdollisesti helmikuun loppuun saakka. Suomessa anniskelun on loputtava ravintoloissa kello 22.

Ruotsi ei keväällä suostunut sulkemaan rajojaan koronan vuoksi, mutta nyt linja on muuttunut. Ruotsi on jo tiukentanut maahansaapumissääntöjä ja sulkenut rajansa Britanniasta, Tanskasta ja Norjasta sekä EU:n ulkopuolelta saapuvilta.

Keskiviikkona pääministeri ilmoitti, että Ruotsi alkaa vaatia muiden maiden kansalaisilta negatiivista koronavirustestitulosta.

Ruotsi ilmoitti torstaina aloittaneensa digitaalisen rokotuspassin kehittämisen Tanskan tavoin. Koronarokotuksen saaneet voisivat sen avulla matkustajaa ulkomaille, ja käyttöä voidaan laajentaa esimerkiksi urheilu- tai kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.