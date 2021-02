Kansainvälinen rikostuomioistuin ei niellyt selitystä, että mies oli itsekin uhri

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) on tuominnut lapsisotilaasta komentaja-asemaan kohonneen ugandalaismiehen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Rangaistuksesta kerrotaan myöhemmin.

Dominic Ongwen, 45 kiisti kaikki syytteet. Tuomarit eivät kuitenkaan nielleet puolustuksen perustelua, jonka mukaan mies oli itsekin uhri ja henkisesti vaurioitunut, koska LRA-kapinallisryhmä oli siepannut hänet riveihinsä, kun hän oli noin yhdeksänvuotias.

Ongwenin syytteet juontavat vuosituhannen alkuun, jolloin hän taisteli ugandalaisessa LRA:ssa eli Herran vastarinta -kapinallisryhmässä. Muiden julmuuksien ohessa ryhmä tuli tunnetuksi siitä, että se sieppasi kymmeniätuhansia lapsia.

Tuomari Bertram Schmittin mukaan oikeus myöntää Ongwenin kärsineen paljon.

– Kuitenkin tässä on kyse rikoksista, jotka Ongwen teki ollessaan vastuullinen aikuinen ja komentaja Herran vastarinta -armeijassa, Schmitt sanoi.

– Oikeus ei löytänyt todisteita puolustuksen väitteelle, että hän olisi kärsinyt mielen sairaudesta tai tehnyt rikokset pakotettuna.

Schmitt luetteli uhrien nimet.

– Siviileitä ammuttiin, poltettiin ja hakattiin kuoliaaksi. Lapsia heitettiin palaviin taloihin, jotkut pantiin muovipussiin ja hakattiin kuoliaaksi, Schmitt kertoi.

Tuomio myös raskauteen pakottamisesta

Oikeus katsoi Ongwenin syylliseksi 61 syytekohtaan, jotka koskivat muun muassa murhia, raiskauksia, seksuaaliseen orjuuteen pakottamista ja lapsien ottamista sotilaiksi.

Hänet tuomittiin myös raskauteen pakottamisesta, mikä on ensimmäinen kerta ICC:n historiassa. Tuomio perustuu siihen, että seitsemän siepattua tyttöä tai naista pakotettiin Ongwenin niin kutsutuiksi vaimoiksi ja kaksi heistä synnytti lapsen tai lapsia.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön edustaja luonnehtii ICC:n tuomiota LRA:n uhrien kannalta historialliseksi

– Tämä on merkkipaalu, koska tämä on ensimmäinen ja ainoa LRA-tapaus, joka on päätynyt tuomioon asti.

Ongwen antautui vuonna 2015 Yhdysvaltain joukoille, jotka jahtasivat LRA:n perustajaa ja johtajaa Joseph Konya. Ongwen siirrettiin ICC:n hoteisiin odottamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti Haagissa kesti yli kolme vuotta.

Lähteenä myös BBC