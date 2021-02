Norja ei aio tarjota AstraZenecan koronarokotetta yli 65-vuotiaille

Suomessa rokotetta suositellaan toistaiseksi vain alle 70-vuotiaille.

Norjan terveysviranomainen FHI (Folkehelseinstituttet) tiedotti torstaina, ettei AstraZenecan koronarokotetta aiota antaa yli 65-vuotiaille norjalaisille.

FHI perustaa päätöksensä siihen, että AstraZenecan rokotetta on testattu vain harvoilla yli 65-vuotiailla. Tämän vuoksi rokotteen tehosta iäkkäillä katsotaan olevan vain vähän tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Suomessa kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on linjannut, että AstraZenecan rokotetta suositellaan toistaiseksi vain alle 70-vuotiaiden rokottamiseen. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen ryhmä suosittelee jo käytössä olevia mrna-rokotteita.

Rokotussuositusta voidaan muuttaa tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen tehosta ja vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää.

FHI:n mukaan väkiluvultaan suurin piirtein Suomen kokoisessa Norjassa on toistaiseksi rokotettu noin 135 000 ihmistä koronavirusta vastaan. Näistä noin 35 000 on saanut myös tehosterokotteen. Rokotuksissa on käytetty Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittämiä rokotteita.