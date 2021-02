Mediat: Kanada määritteli äärioikeistoryhmä Proud Boysin terroristijärjestöksi

"Kanada ei suvaitse ideologisesti, uskonnollisesti tai poliittisesti motivoituneita väkivallantekoja," julisti kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Bill Blair.

Kanada on määritellyt äärioikeistoryhmä Proud Boysin terroristijärjestöksi, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja yhdysvaltalainen Washington Post. Samaisella terroristijärjestöjen listalla ovat myös muiden muassa al-Qaida ja Isis.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Bill Blair kertoi liittovaltion hallinnon määrittelevän terroristisiksi muitakin ryhmiä. Näihin kuuluu Guardianin mukaan muun muassa al-Qaidasta ja Isisistä irtaantuneita ryhmiä sekä valkoista nationalismia ja uusnatsismia edustavia ryhmiä.

Asiasta ilmoitettiin noin kuukausi sen jälkeen, kun Proud Boysin jäseniä osallistui loppiaisena Yhdysvalloissa entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien tekemään kongressitalon valtausyritykseen.

Washington Postin mukaan Blair kuvaili ideologiaan perustuvan väkivaltaisen ääriajattelun olevan merkittävin uhka kotimaan turvallisuudelle.

– Kanada ei suvaitse ideologisesti, uskonnollisesti tai poliittisesti motivoituneita väkivallantekoja, Blair sanoi keskiviikkona Guardianin mukaan.

Ministeri kuvaili brittilehden mukaan ryhmää uusfasistiseksi organisaatioksi, joka osallistuu poliittiseen väkivaltaan. Blairin mukaan ryhmän jäsenet ovat omaksuneet naisvihamielisiä, islamofobisia, juutalais- ja maahanmuuttajavastaisia sekä valkoista ylivaltaa kannattavia ideologioita.

Blair sanoi Proud Boysilla olleen keskeinen rooli tammikuisessa kongressitalon hyökkäyksessä, jonka yhteydessä kuoli viisi ihmistä. Yhdysvalloissa edustajainhuone on asettanut Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta kongressitalon tapahtumien vuoksi.

Määritelmä ei välttämättä tee jäsenyydestä laitonta

Tammikuun lopulla Kanadan parlamentti äänesti yksimielisesti lakialoitteen puolesta, joka vaati liittovaltion hallintoa määrittelemään Proud Boysin terroristiryhmäksi. Aloitteella ei ollut lain suhteen käytännön merkitystä, mutta se kertoi Guardianin mukaan siitä, että Kanadassa on kasvava huoli äärioikeistotoiminnasta.

Guardianin mukaan määritelmä ei välttämä tee ryhmän jäsenyyttä laittomaksi. Se merkitsee kuitenkin, että kanadalaisviranomaiset voivat jäädyttää tai takavarikoida ryhmän varoja.

Yksi Proud Boysin ohella terroristimääritelmän saaneista on uusnatsiryhmä Atomwaffen Division. Washington Postin mukaan ryhmän jäseniä osallistui väkivaltaiseen Unite the Right -mielenilmaukseen, joka järjestettiin Charlottesvillessä vuonna 2017.

Charlottesvillen väkivaltaisuuksissa kuoli 32-vuotias nainen. Lisäksi parisenkymmentä ihmistä loukkaantui.