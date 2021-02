Poliisi saa myös murtautua ihmisten kohteihin, jos nämä eivät suostu muuten testattavaksi.

Hongkongissa koronaviruksen leviämistä pyritään ehkäisemään kohdennetuilla asuinrakennusten suluilla ilman, että sulusta ilmoitetaan asukkaille etukäteen. Viimeisen kymmenen päivän ajan poliisi on ”väijytystyyliin” sulkenut asuinrakennuksia. Asukkaat on pakotettu antamaan näyte koronavirustestiä varten sakkojen uhalla, The Guardian kertoo.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa poliisit juosten eristävät erään rakennuksen poliisinauhalla.

Tiistaina Hongkongin aluehallinto sanoi, että viranomaiset saivat murtautua ihmisten koteihin ja väkisin siirtää heidät, jos he eivät suostuneet koronavirustestiin. Paikallismediassa on julkaistu ohjeita siitä, miten arvioida, voiko oma koti olla seuraavan sulun kohteena.

Hongkongissa ei ole lähdetty laajaan yhteiskunnan sulkuun vaan koronavirusepidemiaa on pyritty pitämään hallinnassa eriasteisilla rajoituksilla.

Asuinrakennusten sulkemiset kestävät päivän tai kaksi. Sinä aikana asukkaat lähetetään alakertaan testattavaksi. Hongkongissa testikapasiteetti on noussut alle 10 000 testistä päivässä 100 000 testiin.

Viranomaisten ”väijytystaktiikka” on jakanut ihmisten mielipiteitä. Jotkut sulkemisen kohteeksi joutuneista asukkaista ovat pitäneet ”väijytystä” tarpeettomana, kun taas osa on kokenut pakollisten testien tuovan mielenrauhaa.

Toistaiseksi taktiikka ei ole kuitenkaan paljastanut suurempia tautiryppäitä. Esimerkiksi viime viikonloppuna Kowloonin naapurustossa tehtiin 7 000 testiä, joista vain 13 oli positiivisia. Tuoreimmassa väijytyksessä testattiin 2 000 ihmistä, joista yhdelläkään ei todettu tartuntaa.

Hongkongin viranomaiset ja johto ovat puolustaneet ”testiväijytyksiä”. Hongkongin aluehallinnon johtaja Carrie Lam kiisti tiistaina, että ”väijytyssulut” olisivat ”työvoiman ja rahan tuhlaamista ja ovat sen sijaan arvokkaita,” Channel News Asia kertoo.

– Tehokkuus ei koske pelkästään toipumistahtia vaan myös taudin ehkäisyä, Lam sanoi.

Asiantuntijat eivät ole kuitenkaan vakuuttuneita ”väijytyssulkujen” tehokkuudesta.

– Viime aikoina tehdyt yön yli kestäneet sulut eivät olleet kovin menestyksekkäitä tautitapausten tunnistamisessa, Hongkongin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan johtaja Benjamin Cowling sanoi Quartz-julkaisulle.

Cowlingin mukaan Hongkongin tartunnat eivät ole juuri muodostaneet ryppäitä asuinrakennuksissa vaan pikemminkin pitkään samoissa tiloissa olleiden yksilöiden kesken. Tartuntaryppäitä on yhdistetty muun muassa rakennustyömaille, tansseihin, baareihin, ravintoloihin ja kuntosaleille. Cowlingin mukaan ”väijytyssulut” ovat tuoneet esille lähinnä kotitalouksien sisäisiä tartuntoja, mutta nämä löytyisivät myös tartunnanjäljityksessä.

– En pidä todennäköisenä, että kokonaisten asuinkorttelien testaaminen auttaisi tunnistamaan suuria tartuntamääriä.

Epidemiologisen mallintamisen yksikön johtaja Monashin yliopistossa, apulaisprofessori James Trauer huomauttaa myös, että testit kertovat vain sen hetkisestä tilanteesta.

– Oletettavasti he sulkevat korttelin ja odottavat tuloksia ja saavat kuvan siitä, kenellä on tartunta sillä hetkellä, mutta on otettava huomioon myös itämisaika, Trauer sanoi The Guardianille.

– Se on tyypillisesti vain kolme tai neljä päivää, mutta voi olla jopa 14 päivää.