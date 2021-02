Navalnyi lähetetään syrjäiselle leirille kauas kannattajista – tällaisia ovat Venäjän ”yleisen kurin leirit”

”On viitteitä siihen, että poliittiset vangit eivät ole niin suuressa uhassa kuin muut vangit.”

Vankeusrangaistukseen tuomitun Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin seuraava sijoituspaikka on vielä kysymysmerkki.

Venäläinen oikeusistuin tuomitsi hänet tiistaina yli kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen. Navalnyi joutuu suorittamaan tuomiotaan niin kutsutulla ”yleisen kurin leirillä”.

– Vielä ei tiedetä, minne hänet lähetetään. Yleensä se tiedetään vasta viime hetkellä, kun ihmistä lähdetään viemään sinne, tutkijatohtori Olga Zeveleva Aleksanteri Instituutista kertoo.

Yleisen kurin leirit sijaitsevat yleensä syrjäisillä alueilla. Mielipidevankien kannattajien on hankala matkustaa sinne ilmaisemaan tukeaan.

Navalnyin siirto ei ole vielä ajankohtainen. Hän pysyy toistaiseksi vangittuna Moskovassa.

Navalnyi on ilmoittanut valittavansa oikeuden päätöksestä. Asiakirjojen valmistuminen ja valituksen käsittely kestävät oman aikansa.

Häntä pidetään Moskovassa samassa vankilassa, jossa hän on ollut tähänkin asti.

Kyseisessä Matrosskaja Tishinan vankilassa istui aikoinaan neljä vuotta Venäjän rikkain mies, öljy-yhtiön johtaja Mihail Hodorkovski. Hänet pidätettiin vuonna 2003.

– Se on kova paikka aluksi, eikä paljon helpommaksi muutu, Hodorkovski kirjoitti Navalnyille Twitterissä.

Navalnyin selli on vankilan ylimmässä kerroksessa.

Politico-lehden mukaan 12-neliön sellissä on yleensä pari pidätettyä. Navalnyi on alussa koronakaranteenissa ja yksin omassa sellissään.

Vankilaoloja valvoja järjestö on käynyt tarkastamassa Navalnyin sellin. Järjestön edustajat kertovat Politico-lehdelle, että sellissä on jääkaappi, televisio ja kattila. Selli on maalattu vaaleanvihreällä.

Pidätetyt pääsevät päivittäin tunniksi jaloittelemaan vankilan katolle.

Navalnyi on valittanut, ettei hän pysty tapaamaan kunnolla lakimiestään. He eivät voi neuvotella kasvotusten.

– Kestää ehkä viikkoja tai kuukausia ennen kuin hänet lähetetään leirille, tutkijatohtori Olga Zeveleva arvioi.

Zeveleva sanoo leireistä, että suurin osa niistä sijaitsee kaukana kaupungeista. Ne ovat syrjäisillä alueilla, jonne on hyvin vaikea päästä.

– En usko, että Navalnyin on helppo saada sinne tulemaan ihmisvirtoja päivittäin.

Venäläiset leirit vaihtelevat Zevelevan mukaan paljon.

Joissakin on tiukka kuri. Vankilan johto on määrännyt tiukat säännöt ja vankeja vahditaan koko ajan.

Joillakin leireillä on vapaampaa. Vankien ja vartijoiden välit ovat epämuodollisia.

– Vankiloista on enemmän yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan. Vankilaan voi toimittaa älypuhelimia ja vangit voivat käyttää nettiyhteyksiä.

Joillakin leireillä pitää tehdä työtä. Leirit eivät kuitenkaan ole Zevelevan mukaan samanlaisia pakkotyölaitoksia kuin neuvostoaikana.

Leirien turvallisuudesta on erilaista tietoa.

Joillakin leireillä vankilajohtaja tai poliisiviranomaiset ovat yllyttäneet muita vankeja käymään joidenkin vankien kimppuun. Joillakin leireillä on ollut väkivaltaisuuksia.

– Toisaalta on viitteitä siihen, että poliittiset vangit eivät ole niin suuressa uhassa kuin muut vangit. Heidät jätetään vankilassa rauhaan. He ovat vankilassa eräänlainen alaryhmä ja heillä on erilainen status kuin muilla.

Zevelevan mukaan on selvää, että Navalnyi pääsee leiriltä ottamaan yhteyttä lakimiehiinsä.

– Selvää myös on, että häntä kohtaan on yleinen mielenkiinto.

Venäjällä toimivat myös vankilaoloja valvojat järjestöt, jotka käyvät tarkastamassa vankiloiden oloja.

Mikael Hodorkovski oli aikoinaan Siperiassa leirillä YaG-14/10. Neuvostoaikaan perustettu leiri sijaitsee Krasnokamenskin kaupungissa lähellä Kiinan rajaa.

Neuvostoaikana leiri oli tunnettu siitä, ettei kukaan palannut sieltä elävänä. Vangit työskentelivät uraanikaivoksessa. Myöhemmin olot ovat parantuneet.

Hodorkovski asui parakissa ja työskenteli leirin käsinetehtaalla.

Leirin turvallisuudessa oli puutteita. Hodorkovskin asianajaja kertoi medialle, miten yksi vanki hyökkäsi Hodorkovskin kimppuun yöllä ja viilteli veitsellä Hodorkovskin kasvoja. Hodorkovski joutui sairaalahoitoon.