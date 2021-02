Ex-suurlähettiläältä synkkä arvio tulenarasta tilanteesta Venäjällä: Väkivalta voi kiihtyä – ”Duuman vaalit on ukkosenjohdatin”

”Navalnyi on messiaaninen hahmo. Kovat otteet vain kohottavat hänen statustaan.”

Kremlissä on hermostuneisuutta ja hermostuneisuutta selittävät syyskuun duuman vaalit.

Näin tulkitsee Venäjän viimeaikaisia tapahtumia Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.

– Ei niin, että valta sinänsä olisi uhattuna, mutta duuman vaalit on ukkosenjohdatin, johon tiivistyy hyvin paljon symboliikkaa.

Himasen mielestä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin toiminta tähtää symboliseen eikä niinkään suoraan poliittiseen haastamiseen.

– Hän tietää ja hänen kannattajansa tietävät, että heillä ei ole varsinaisesti mahdollisuuksia näissä vaaleissa. Mutta heillä on edellytyksiä haastaa ainakin yksittäisiä valtapuolueen ehdokkaita ja muutoinkin käyttää tilannetta poliittisesti hyväkseen.

Uutiskuvista on nähty, miten poliisi ja erikoisjoukot ovat käyttäneet kovia otteita mielenosoituksissa.

Poliisi ja erikoisjoukot ovat käyttäneet kovia otteita mielenosoittajia kohtaan. Kuva Pietarista 31. tammikuuta.­

Himasen mielestä kohtuuttomassa ja epäsuhtaisessa väkivallassa on kyse pelottelusta. Valtiojohto haluaa pelotella ja pitää mielenosoitukset kurissa.

Himasen mieleen tulevat vuoden 2011–2012 tapahtumat. Hän toimi tuolloin Moskovassa suurlähettiläänä.

Tuolloin oppositio osoitti voimakkaasti mieltään presidentti Vladimir Putinin virkaanastujaisten yhteydessä. Valtiojohto tukahdutti kovin ottein mielenosoitukset.

Himanen sanoo, ettei silloisia tapahtumia voi verrata suoraan nyt nähtyihin, mutta menetelmässä on samaa.

– Puhuin tuolloin monien venäläisten asiantuntijoiden kanssa. Selittämisen valtavirta lähti siitä, että Kremlissä uskotaan, että oppositioliikehdinnälle ei pidä jättää mitään tilaa. Jos sille jätetään tilaa, se ottaa kaiken tilan haltuunsa ja haluaa mennä pidemmälle.

Suomen entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen.­

Himanen muistelee, miten Moskovassa nähtiin 2012 väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa pidätettiin paljon ihmisiä. Heistä noin 30 joutui näytösluonteisiin oikeudenkäynteihin.

Himanen kertoo törmänneensä oikeudenkäyntien jälkeen tapauksiin joitakin kertoja.

– Selvisi, että osa oikeudenkäynneistä kohdistui ihmisiin täysin umpimähkäisesti. Se vahvisti niiden venäläisten keskuudessa, joiden kanssa keskustelin, sitä teoriaa, että koko reaktion tarkoitus oli pelotella ihmisiä.

– Kun menet kadulle, otat riskin siitä, että joudut oikeuteen ja vankilaan.

Himanen näkee viimeaikaisissa tapahtumissa samanlaista pelotteluefektiä.

Himanen lisää, että nyt tilanne on toisenlaisen eikä pelottelu välttämättä tehoa.

– Navalnyin ydinkannattajajoukko on nuorta, innokasta ja myös suorastaan jääräpäistä omassa ajattelustaan. Voi olla, että väkivalta kiihdyttää heitä ja laajentaa liikehdintää.

Mielenosoittajia Moskovassa 2. helmikuuta.­

Miten käy Putinille, onko hänen asemansa uhattuna?

– En näe tämän toistaiseksi uhkaavan Putinin valtaa ja regiimiä, jota hän on rakentanut ympärilleen. Mutta kyllä se muuttaa varmasti sitä, miten hän ja hänen lähipiirinsä arvioivat tapahtumia juuri nyt ja tästä eteenpäin.

Tulevaisuus on Himasen mielestä Kremlin näkökulmasta huomattavasti sumeampi. Kremlissä varmasti käydään sisäistä vääntöä, miten tästä eteenpäin.

– En valitettavasti usko, että Kremlissä mitenkään piitataan siitä, miten ulkomaailma reagoi tähän viranomaisten väkivaltaan.

Himasen mielestä on välttämätöntä, että EU ja länsi reagoivat voimakkaasti tapahtuneeseen.

– Kansainväliset tuomiot, paheksunta ja entisestään huonon maineen rapistuminen eivät kuitenkaan ole perusteita, joilla Kremlissä tehdään päätöksiä.

Aleksei Navalnyi toipui myrkytyksestä, minkä jälkeen hän palasi rohkeasti Venäjälle. Nyt hänet on määrätty lähetettäväksi vankileirille.­

Tiistaina Moskovan tuomioistuin määräsi Aleksei Navalnyin vankeuteen. Uutisten mukaan hänet lähetetään vankileirille.

Vankileiristä tulevat mieleen Neuvostoliitto ja toisinajattelijoiden lähettämiset Siperiaan.

Himanen sanoo, että Venäjän rikoslaissa puhutaan koloniasta, rangaistussiirtolasta. Se on tavanomainen rangaistusmuoto. Esimerkiksi Pussy Riot -tytöt kärsivät siellä aikoinaan rangaistusta.

Pitkälti yli 90 prosenttia tuomituista vangeista sijoitetaan siirtoloihin. Niissä ei ole sellejä, vaan vangit sijoitetaan ryhmissä suurempiin huoneisiin.

– Kolonia-sana on niin yleisessä käytössä, ettei se välttämättä tuo venäläisten mieleen vankileirejä sanan neuvostoaikaisessa merkityksessä.

Vankisiirtolat ovat kaukana sijaitsevia vankiloita. Ne ovat olosuhteiltaan väljempiä kuin esimerkiksi Moskovassa olevat vankilat.

– Tuomiolla haluttaan varmistaa se, että Navalnyi lähetetään jonnekin kauas ja hänen mahdollisuutensa suoraan kommunikoida kannattajiensa kanssa heikkenevät. Vangitsemispaikka, jossa hän kärsii tuomion, on niin kaukana, ettei sinne ole helppo kerääntyä osoittamaan mieltä.

Navalnyi toipui myrkytyksestä, hän palasi myrkytyksen jälkeen rohkeasti Venäjälle ja uhmaa johtoa.

Miten tämä venäläisessä ajattelutavassa näyttäytyy?

– Siinä tämä paradoksi on, että hän on messiaaninen hahmo. Kovat otteet vain kohottavat hänen statustaan. Tämä on dynamiikka, jota on tässä vaiheessa vaikea ennustaa.

Himasen mielestä Navalnyi selvästi lähtee siitä, että julkisuus ja mielenosoitukset suojelevat häntä.

– Hän ei selvästikään pelkää. Hän on tehnyt päätöksen, että hän uhmaa viranomaisia, hän uhmaa Putinia, hän suorastaan pilkkaa Putinia koko ajan. Hän luottaa siihen, että julkisuus ja hänen oma käyttäytymisensä ovat hänen paras turvansa. Tämä tietysti tajutaan myös Kremlissä.

– En sanoisi, että Navalnyi on turvassa, mutta siitä mitä hänelle tehdään, on tullut entistä suurempi ongelma Kremlin näkökulmasta varsinkin epäonnistuneen murhayrityksen jälkeen.