Koronarokotukset ovat edenneet Israelissa jo 35-vuotiaisiin, mutta menestystarinaa varjostaa uusi pelko – IS seuraa Israelin tilannetta Jerusalemissa

Pandemian kourissa taistelevan maailman huomio kohdistuu nyt Israeliin, jossa on annettu eniten koronarokotteita väkilukuun suhteutettuna koko maailmassa. IS seuraa juttusarjassa, miten Israelin käy. Onnistuuko rokote taltuttamaan koronan maassa, jossa tauti on levinnyt vauhdilla? Toimittaja Marko Mannila raportoi säännöllisesti paikan päältä Jerusalemista.

Toimittaja Marko Mannila seuraa koronarokotusten etenemistä Israelissa.­

Keskiviikko 3.2.2021

Suomalainen Erja Menashe, 55, sai Benny-miehensä kanssa toisen Pfizerin/Biontechin korona­rokotteen torstaina 28. tammikuuta. He eivät ole yksin: Israelissa on rokotettu noin 3,1 miljoonaa ihmistä, joista kaksi miljoonaa on saanut molemmat pistokset.

Israelissa ja palestiinalaisalueilla on yli 9 miljoonaa asukasta. Tulokset ovat kannustavia: kahden rokotuksen saaneista vain 0,014 prosenttia on saanut tartunnan. Viikon päästä kahdesta rokotuksesta riski pienenee edelleen.

– Ensimmäisen pistoksen jälkeen en pystynyt seuraavana yönä kunnolla nukkumaan. Toisen pistoksen jälkeen oli helpompaa, vain pientä lihassärkyä, Menashe sanoo.

Erja Menashe sai toisen pistoksen 28. tammikuuta.­

Perheen kaikki lapset on myös rokotettu. Vanhin poika Shaked, 29, on saanut jo molemmat pistokset. Dekel, 25, sai opiskelupaikasta yliopistosta ensimmäisen rokotuksen. Lisäksi paikallisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuva tytär Gefen, 18, sai maanantaina ensimmäisen pistoksen. Israelissa rokotetaan nyt 35-vuotiaita ja vanhempia, mutta erityisryhmät kuten monet opiskelijat saavat myös pistokset. Myös raskaana olevat rokotetaan.

Rokotusten jälkeen elämän pitäisi helpottua Israelissa. Menashe sai QR-koodilla kirjoitetun todistuksen, jonka voimassaolo alkaa viikko toisen pistoksen jälkeen ja kestää kuusi kuukautta, elokuun 4. päivään saakka. Vihreäksi passiksi nimetyllä todistuksella voi lähteä maasta ilman negatiivista koronatestiä, eikä maahan tulessa tarvitse mennä testeihin. Lisäksi todistuksella pääsee moniin paikkoihin, esimerkiksi kahviloihin. Tosin kahvilat ja monet muut palvelut sekä kulttuurikohteet ovat olleet kiinni pieniä jaksoja lukuun ottamatta jo lähes vuoden. Avoinna ovat lähinnä ravintolat takeaway-palveluineen, ruokakaupat ja apteekit.

Mehasnen perhe muutti Suomesta Israeliin neljä vuotta sitten. He asuvat Petah Tikvassa, kymmenisen kilometriä Tel Avivista itään. Tuontisihteerinä työskentelevä Erja Menashe on tyytyväinen maan rokotusohjelmaan.

– Täällä on keskitetty tietojärjestelmä, jossa kaikki rokotukset näkyvät heti.

Hän ihmettelee, ettei teknologisesti kehittynyt Suomi ole saanut järjestelmää toimimaan paremmin.

Netanyassa hoitokodin asukkaat tanssivat saatuaan toisen rokotteen.­

Rokotukset etenevät Israelissa vauhdilla. Kuvan nuori sai rokotteen Tel Avivissa.­

57-vuotias Joram Seela selvisi myös vähillä sivuoireilla molemmista pistoksista.

– Käsivarsi oli arka puolitoista päivää, hän sanoo.

Turkulaissyntyinen Seela on asunut Israelissa jo 30 vuotta. Hän ei oikein usko siihen, että kahden rokotuksen jälkeen pääsy vapautuisi eri paikkoihin. Huoli uusista virusmuunnoksista on herännyt.

– On ollut puhetta määräysten kiristyksistä, varsinkin kun näitä virusvariantteja pelätään.

Israelissa todettiin eilen 7 900 koronatartuntaa. Haaretz-lehden mukaan viime aikojen tartunnoista 60-70 prosenttia on brittivarianttia. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana, vaikkakin hieman laskenut ennätyksellisestä yli kymmenestä tuhannesta päivätartunnasta.

Haasteena koronaehkäisyssä on pidetty ultraortodoksijuutalaisia, joita syytetään kokoontumissääntöjen rikkomisesta. Ultraortodokseja on israelilaisista vajaa 15 prosenttia, mutta heidän osuutensa tartunnoista on noin 40 prosenttia. Arviolta 8 000–10 000 ultraortodoksia kokoontui viime sunnuntaina kahden rabbin hautajaisiin Jerusalemissa. Heidän piittaamattomuutensa herättää suurta närkästystä muussa väestössä, ja on saanut lakiasäätävän Knessetin nostamaan sakkoja määräysten noudattamattomuudesta.

Jopa 8000–10000 ultraortodoksia osallistui hautajaisiin Jerusalemissa 31. tammikuuta.­

Palestiinalaisalueilla ei rokotuksia ole käynnissä. Venäjän lupaamien 5 000 Sputnik-annoksen pitäisi saapua lähipäivinä. Israel on myös luvannut 5 000 annosta rokotetta. Yli viiden miljoonan asukkaan palestiinalaisalueilla todetaan 400-700 tartuntaa päivässä. Lukua alentaa puutteellinen testauskapasiteetti.

Israel on sulkenut rajansa käytännössä lähes kaikilta ainakin perjantaihin 5. helmikuuta saakka. Määräykset kieltävät kansalaisilta myös yli yhden kilometrin liikkumisen kotoa. Enintään viisi ihmistä voi kokoontua sisällä ja kymmenen ulkona.

Kärsimättömyyttä on jo Israelissakin.

– Sulkemisstrategialla on vaikutusta, mutta se näkyy hitaasti, terveysministeriön johtaja Chezy Levy totesi.

Rokotusvastustus on myös kasvussa, sillä osa israelilaisista ei pidä terveystietojensa päätymisestä lääkeyhtiöiden käsiin.